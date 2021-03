Khan hiếm dự án có mật độ xây dựng thấp ở Hà Nội

Với mật độ xây dựng thuộc top thấp nhất Hà Nội, The Matrix One dành phần lớn diện tích cho không gian sống.



"Chính vì vậy, với mật độ xây dựng "siêu thấp", dự án The Matrix One đang gây sốt trên thị trường bất động sản Hà Nội khi mỗi sàn chỉ bố trí 10 căn hộ với 7 thang máy tốc độ cao" đáp ứng được tiêu chí là căn hộ hạng A", ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản cho biết.

KHÓ TÌM NHƯ CĂN HỘ HẠNG A

Theo Luật Nhà ở 2014 và quy chuẩn xây dựng nhà chung cư của Bộ Xây dựng, mật độ xây dựng là 1 trong các tiêu chí đảm bảo để xếp hạng phân khúc nhà ở chung cư.

Thực tế, trên thị trường bất động sản hiện nay, rất nhiều dự án khi bắt đầu xây dựng được quảng bá khá rầm rộ theo phong cách hạng sang, cao cấp… nhưng thực tế khi cư dân vào ở thì không được như vậy. Điển hình như một dự án phía Tây Hà Nội được bán với giá khá cao cùng những tiêu chí cao cấp từ chủ đầu tư, song lúc nhận nhà, cư dân mới "ngã ngửa" khi thực tế khác quá xa.

Theo một chuyên gia bất động sản, thực tế căn hộ chung cư được xây dựng đúng tiêu chuẩn hạng A rất hiếm. Ngoài các quy định về hạ tầng, giao thông, cảnh quan nội ngoại khu… thì dự án phải đảm bảo diện tích xây dựng. Trên thực tế, rất nhiều dự án tại Hà Nội đã không đáp ứng được điều này.

Anh Nguyễn Thế Toàn (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay, gia đình anh có ý định chuyển sang sống tại chung cư, nhưng tìm khắp Hà Nội rất ít dự án đảm bảo được các tiêu chí anh mong muốn, đặc biệt là tiêu chuẩn về số lượng căn hộ trên 1 mặt sàn tầng. Hầu hết các dự án đều có 17-18 thậm chí 20-22 căn hộ/sàn, rất đông đúc, số lượng thang máy thì hạn chế, ảnh hưởng đến không gian sống.

THE MATRIX ONE - THỎA MÃN NHU CẦU CĂN HỘ HẠNG A

Theo khảo sát của người viết, hiện một số doanh nghiệp bất động sản đang phát triển các dự án cao cấp và siêu cao cấp có mật độ xây dựng thấp nhưng đó là tính diện tích toàn khu. Còn khi vào dự án, số căn hộ/sàn xây dựng lại có phần tăng cao do chủ đầu tư phải cân nhắc vấn đề lợi nhuận.

Tuy nhiên, nói như thế nhưng không hẳn là không tìm ra được dự án hạng A đúng nghĩa. Một trong số đó là The Matrix One – dự án do MIKGroup phát triển nằm trên đường Lê Quang Đạo, Mỹ Đình.

Mặt bằng căn hộ điển hình tại The Matrix One với các phòng được sắp xếp hợp lý.

Tổ hợp chung cư này được thừa hưởng không gian thoáng đãng, trong lành và đặc biệt được giới đầu tư đánh giá có quy hoạch đẹp nhất thành phố hiện nay. The Matrix One có mật độ xây dựng "siêu thấp". Khi các dự án cùng phân khúc cao cấp khác có tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng lên đến 65% với 15-18 căn hộ/sàn thì tỷ lệ tại The Matrix One chỉ 54% với 10 căn/sàn cùng với 7 thang máy tốc độ cao 3,5m/s. Tức mỗi một thang máy chỉ phục vụ 1,2 nhà/sàn, đảm bảo sự riêng tư, an toàn của của cư dân.

Chia sẻ về quyết định chọn The Matrix One làm nơi an cư mới, chị Nguyễn Thị Hiền (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: "Gia đình tôi chọn The Matrix One vì mật độ xây dựng ở đây thấp. Chung cư có tỷ lệ mật độ xây dựng thấp thì diện tích dành cho tiểu cảnh, trang trí, tiện ích nội khu, không gian xanh sẽ nhiều hơn. Các căn hộ cũng sẽ được bố trí một cách hợp lý, nhiều mặt thoáng. Ngoài ra, khi mà ngày càng nhiều các sự cố xảy ra tại chung cư, thì một khu chung cư có mật độ xây dựng thấp sẽ có các lối thoát hiểm, hành lang rộng rãi, giảm thiểu nhiều rủi rovà tăng khả năng lưu thông khi có sự cố".

Các căn hộ tại The Matrix One đều được thiết kế rộng thoáng, chan hòa với thiên nhiên.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản, các quy định về phân hạng đều được quy định và chủ đầu tư phải đăng ký ngay từ khi bắt đầu dự án để có thể phân hạng dự án của mình.



Dự án The Matrix One còn nổi bật với hệ sinh thái xanh bất tận. Hồ điều hòa với diện tích 2,5 ha cùng công viên rộng 14 ha như lá phổi xanh không chỉ dành riêng cho cư dân đô thị The Matrix One Mỹ Đình mà còn mang lại lợi ích cho môi trường quanh khu vực phía Tây ngoại thành. Bên trong công viên là sự tích hợp hài hòa giữa những cung đường đi bộ, khu vui chơi giải trí và máy tập thể thao. Khách hàng có cơ hội được trải nghiệm nhiều tiện ích trong không gian xanh – khỏe – sạch ngoại khu công trình The Matrix One.

Đáp ứng tất cả các tiêu chí của 1 dự án hạng A tiêu chuẩn quốc tế, khi đi vào hoạt động, The Matrix One hứa hẹn sẽ mang đến cuộc sống đẳng cấp, đảm bảo không gian sống an toàn, thông thoáng và riêng tư cho các chủ nhân tương lai.

