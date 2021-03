Kho hàng giả nhãn hiệu Hermès "lớn nhất miền Bắc" bị triệt phá

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết sau gần 6 tháng trinh sát, ngày 17/3/202, Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Tổ 368 phối hợp với Cục Quản lý thị trường Nam Định và PC 03, Công an tỉnh Nam Định ập vào kho tàng trữ hàng hóa giả nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel… tại địa chỉ thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.



Kho hàng rộng hơn 500m2 tàng trữ hàng chục nghìn các sản phẩm chủ yếu là túi nhái nhãn hiệu Hermès (một hãng thời trang xa xỉ có trụ sở ở Paris, Pháp). Không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của hàng hóa được xuất trình tại thời điểm lực lượng chức năng ập đến kiểm tra.

Ông Nguyễn Kỳ Minh, Phó chánh Văn phòng Tổng cục – Tổ trưởng Tổ công tác 368 – Tổng cục Quản lý thị trường cho biết phải rất vất vả để trinh sát và bắt giữ kho hàng này, bởi, đối tượng vi phạm chủ yếu sử dụng mạng xã hội để chào bán và dịch vụ chuyển phát để vận chuyển hàng hóa.

Hàng chục tài khoản với các tên gọi khác khau như The Queen Shop; Trang Anna (The Queen); Dung Vũ (Boss The Queen); The Queen – Chuyên túi VIP; Dương Vũ Xuân; The Queen – Đại Dương – Sỉ lẻ túi xách; Kho Túi xách – Hàng Quảng châu… được thay nhau sử dụng để né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng và đơn vị vận chuyển khi bị tố cáo và chặn tài khoản vì vi phạm.

Túi xách nhái nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel bị cơ quan chức năng thu giữ.

Đặc biệt, một thủ đoạn tinh vi phải kể đến trong vụ việc này, đó là, đối tượng sử dụng một Cửa hàng trung gian tại Hà Nội tại địa chỉ đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để làm địa chỉ giới thiệu sản phẩm. Nhưng thực chất, cửa hàng này không hề chứa bất cứ sản phẩm nào. Toàn bộ hàng hóa được chứa trữ tại kho hàng tại địa chỉ thôn Đại Lại, xã Vĩnh Hào, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Điều này đã gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát.

Theo ước tính, có tới 20.000 – 30.000 sản phẩm vi phạm được tàng trữ tại đây. Chủ yếu là túi xách nhái nhãn hiệu Hermès, LV, Chanel. Lực lượng chức năng phải dùng tới 10 xe 3,5 tấn mới có thể di chuyển hết số hàng hóa vi phạm tại kho hàng này. Lô hàng vi phạm ước trị giá khoảng 6 tỷ đồng.

Theo đại diện chủ thể quyền Hermès, Công ty TNHH Quốc Tế Tam Sơn là nhà nhập khẩu và phân phối chính thức của Hermès tại Việt Nam. Theo đó, chỉ có 02 cửa hàng Hermès tại Khách sạn Sofitel Metropole – 15 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội và Cửa hàng LPH tại Tầng 1 Vincom Eden A 171 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. HCM được phép sử dụng nhãn hiệu "HERMÈS" trong hoạt động kinh doanh