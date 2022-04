Kia EV6 giúp hãng xe Hàn thách thức các “ông lớn” Tesla, Volkswagen

Ngạc nhiên hơn, là một chiếc SUV thể thao đầu tiên của Kia được thiết kế hoàn toàn bằng điện, nhưng EV6 lại thua kém thị phần quan trọng so với mẫu Soul lâu đời của hãng. Kia tuyên bố pin 44,5 kWh của Soul có thể cung cấp phạm vi lái 450 km, trong khi pin 77,4 kWh EV6 tuyên bố có thể chạy được 482 km, không hơn Soul bao nhiêu.

Mặc dù cuộc cách mạng ô tô điện đang ở mức cao trào, song vẫn lởn vởn một số đám mây đáng lo ngại ở phía trước. Quá trình phục hồi sau đại dịch Covid-19 khiến chuỗi cung ứng gián đoạn đã gặp khó khăn do căng thẳng chính trị Nga-Ukraine. Điều này có nguy cơ đảo ngược đà giảm dự kiến ​​của giá pin xe điện, do nguồn cung cấp các khoáng chất quan trọng bị cắt giảm.

Một cuộc khảo sát của tạp chí người tiêu dùng Which gợi ý một trong những trụ cột chính tạo nên sức hấp dẫn của ô tô điện đối với công chúng, đó là sự đơn giản và độ tin cậy.

Cuộc khảo sát về độ tin cậy của Which đối với hơn 48.000 người ở Vương quốc Anh về 56.853 chiếc xe mà họ đã và đang sở hữu, cho thấy chủ sở hữu xe điện không chỉ phải chịu đựng số lỗi vặt trung bình cao nhất mà còn có tỷ lệ xe hỏng hoặc không khởi động được cũng cao nhất. Which cho biết điều này chủ yếu do phần mềm không đáng tin cậy. Một thông tin khá sốc với hãng xe điện số 1 thế giới Tesla là Which cho biết “Xếp hạng cụ thể về xe nhiên liệu mới của chúng tôi tiết lộ rằng Kia tạo ra những chiếc xe điện đáng tin cậy nhất trong khi Tesla tạo ra những chiếc xe kém đáng tin cậy nhất”.

Kia đã công bố mục tiêu bán hàng toàn cầu đầy tham vọng, nhằm tăng doanh số bán hàng gần 1/3 lên 4 triệu chiếc vào năm 2030, so với năm 2022. Chỉ hơn 1/4 trong số đó là xe điện chạy bằng pin (BEV). Không giống như Hyundai, hãng vẫn đang im ắng về các kế hoạch xe hydro của mình. BEV tiếp theo của Kia là EV9, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2023 và là một phần trong kế hoạch sản xuất 10 BEV mới vào năm 2026.

Năm ngoái, Volkswagen và các thương hiệu VW, Audi, Skoda, Porsche và SEAT đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh số bán hàng ở Tây Âu với gần 300.000 xe và thị phần 25,0%, theo Schmidt Automotive Research. Kia / Hyundai đứng ở vị trí thứ 5 với 133.000, tương đương 11,2% và xếp sau Stellantis, Tesla và Renault Nissan. Bán chạy nhất là Tesla Model 3 (140.000 xe - chiếm 11,7%), sau đó là Renault Zoe (70.340-5,9%) và VW ID.3 (68.000-5,7%). Kia Niro đứng thứ 5 và Hyundai Kona thứ 9, nhưng năm nay mọi thứ sẽ nóng lên khi Hyundai Ioniq 5 và EV6 mới ra mắt. Genesis, thương hiệu cao cấp của Hyundai cũng sẽ giới thiệu GV60, trong khi Model Y do Tesla sản xuất tại Đức chắc chắn sẽ tạo ra nhiều sự nhiệt tình.

Matt Schmidt của Schmidt Automotive cho rằng người Hàn Quốc có thể có cơ hội chống lại Tesla.

“Tất nhiên, đối thủ cạnh tranh chính là Model Y. Kia cung cấp bảo hành 7 năm cho EV6, khiến mẫu xe này trở thành “át chủ bài” của Kia tại châu Âu. Với những trục trặc chất lượng của Tesla khiến một số khách hàng sợ hãi, Kia có thể sẽ ghi điểm lớn. ID.4 của Volkswagen cũng là một đối thủ cạnh tranh khác, cũng như Ioniq 5 (được thiết kế tương tự) và phiên bản Genesis sắp ra mắt. Trong tương lai, các mẫu xe như Toyota bZ4x cũng sẽ tham chiến và có lợi thế về danh tiếng độ tin cậy của Toyota”, Schmidt nói.

Volkswagen cũng có thể đang lo lắng về cuộc cạnh tranh mới. “Kia và Hyundai có nhiều khả năng đe dọa ai nhất, đó rất có thể là các mẫu xe của Tập đoàn VW. Với chất lượng của Hyundai / Kia được cho là ngang hàng hoặc thậm chí tốt hơn VW, họ chắc chắn có đủ khả năng mở rộng quy mô và cung cấp một sản phẩm cao cấp với mức giá cạnh tranh hơn so với hãng xe người Đức”, Schmidt cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

EV6 đã có mặt trên thị trường, ít nhất là về mặt quan hệ công chúng nhờ giải thưởng “Xe của năm”. Vẻ ngoài rõ ràng và hiệu suất trên đường ấn tượng. Bên trong, chất lượng là từ khóa. Kia chỉ ra khả năng sạc công cộng mạnh mẽ.

“Sạc cực nhanh 800 volt có thể đảm bảo sức mạnh pin từ 10 đến 80% chỉ trong 18 phút khi sử dụng bộ sạc 350kW”, Kia cho biết, để sạc nhanh từ 10 đến 80% mất 1 giờ 13 phút bằng bộ sạc 50kW.

Xe điện Tesla Model Y

EV6 thực sự đang được nhiều người đánh giá cao, với khả năng đánh lái siêu chính xác và cảm giác lái chắc chắn qua những khúc cua tốc độ cao. Bên trong, bảng điều khiển ấn tượng, màn hình hiển thị head-up là một tùy chọn tiện lợi, hiển thị thông tin cơ bản như giới hạn tốc độ, tốc độ của bạn... Bạn không cần phải rời mắt khỏi con đường phía trước để đọc dữ liệu quan trọng. Có rất nhiều không gian ở phía sau và cốp rất ấn tượng, không có gì đáng ngạc nhiên vì đây là một chiếc xe lớn. Phiên bản GT Line S 77,4 kWh AWD hàng đầu với 321 mã lực và 2 động cơ điện. Ngoài ra, Kia EV6 có phiên bản 223 mã lực với một động cơ duy nhất và dẫn động cầu sau.