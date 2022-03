Loạt xe mới khuấy động phân khúc sedan hạng C

Honda Civic, một cái tên kỳ cựu trong phân khúc sedan hạng C, vừa ra mắt phiên bản hoàn toàn mới. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Honda Civic có 3 bản: RS, G, E cùng 5 tùy chọn màu: Trắng ngọc quý phái, Xanh thời thượng, Xám phong cách, Đỏ cá tính, Đen ánh độc tôn. Mẫu xe đã chính thức bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 23/2/2022.

Tất cả các bản của Honda Civic thế hệ mới đều được trang bị động cơ tăng áp 1.5L VTEC TURBO, sản sinh công suất cực đại lên đến 176 Hp ở vòng tua 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại lên đến 240 Nm tại dải vòng tua 1.700 - 4.500 vòng/phút, cao hơn so với thế hệ thứ 10. Honda Civic hoàn toàn mới cũng đáp ứng Tiêu chuẩn khí thải Euro 5, góp phần giảm thiểu khí thải và bảo vệ môi trường. Về công nghệ an toàn, cả 3 bản RS, G, E của Honda Civic hoàn toàn mới đều được trang bị Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING.

Phải nói rằng, Honda Civic đã gặt hái thành công rực rỡ tại Việt Nam trong khoảng 2006-2012. Tuy nhiên, các thế hệ Civic tiếp theo không có được sự thành công như vậy bởi giá bán cao và kiểu dáng không quá đặc biệt so với mặt bằng chung thị trường. Tuy vậy, điểm bất ngờ của Honda Civic mới là giá bán được điều chỉnh giảm nhẹ, với hy vọng giúp mẫu xe cạnh tranh tốt hơn trên thị trường. Cụ thể, mẫu sedan cỡ C có giá giảm so với thế hệ cũ, mức giảm nhiều nhất là 59 triệu đồng cho bản RS, từ 929 triệu xuống 870 triệu đồng. Civic G giảm 19 triệu, từ 789 triệu xuống 770 triệu đồng. Trong khi bản thấp nhất, Civic E tăng một triệu, từ 729 triệu lên 730 triệu đồng.

Giảm giá sẽ giúp Honda Civic cạnh tranh tốt hơn, song điều đó cũng cho thấy sự khốc liệt của phân khúc này. Với nguồn gốc nhập khẩu, mẫu xe Civic hiện có chi phí lăn bánh từ 840 triệu đồng tại Hà Nội với bản E và cao nhất là 997 triệu đồng với bản RS. Dù đã giảm giá, Honda Civic mới vẫn đang có tầm giá cao nhất phân khúc. Đặc biệt khi so sánh với “tân binh” MG5 vừa ra mắt không lâu.

MG5 là mẫu sedan đầu tiên của MG Motors phân phối tại thị trường Việt Nam. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, bán ra hai phiên bản, với mức giá thấp nhất 579 triệu đồng, chi phí lăn bánh khoảng từ 670 triệu đồng ở Hà Nội, và thấp hơn một chút tại các địa phương khác.

Mức giá thấp của MG5 cũng như kiểu dáng thiết kế và đặc biệt là lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, đã phần nào đã mang lại làn gió mới cho phân khúc sedan hạng C. Dù vậy, MG5 được đánh giá có hiệu suất không cao khi so sánh với các đối thủ. Xe trang bị khối động cơ 1.5L sản sinh ra công suất cực đại 112 mã lực với mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4,500 vòng/phút giúp chiếc xe có thể đạt được vận tốc tối đa 180km/h. Hiệu suất động cơ này của MG5 nhỉnh hơn Mazda3 1.5L (110 mã lực) nhưng thua các đối thủ như Hyundai Elantra (126 mã lực), Honda Civic (178 mã lực), Kia K3 (126 mã lực) hay Toyota Corolla Altis (138 mã lực).

Một yếu tố mới trong phân khúc sedan hạng C chính là Toyota Corolla Altis. Hãng xe Nhật Bản đã xác nhận Altis mới sẽ chính thức chào thị trường trong một sự kiện trực tuyến diễn ra vào ngày 9/3. Hiện tại, phiên bản Toyota Corolla Altis 2021 đang được giảm giá hơn 50 triệu đồng nhằm đẩy hàng tồn. Mức giá giảm có thể thay đổi theo từng đại lý, ở một số đại lý có thể tặng kèm thêm gói phụ kiện khoảng 10 triệu đồng bao gồm dán kính, camera hành trình.. và có thể quy đổi thành tiền mặt. Hiện tại, Altis 2021 đang có giá từ 733-763 triệu đồng.

Toyota Corolla Altis 2022 được cho là đã lộ diện trên đường phố Việt Nam.

Những hình ảnh vận chuyển khiến Toyota Corolla Altis 2022 rò rỉ trước giờ G. Được biết, Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam có 3 phiên bản 1.8G, 1.8V và 1.8HV, giống với đội hình hiện tại của mẫu xe anh em Toyota Corolla Cross. Giá bán Toyota Corolla Altis 2022 có thể sẽ cao hơn bản hiện tại. Phiên bản HV cao nhất trang bị động cơ Hybrid dự kiến chạm mốc 900 triệu đồng. Nếu đúng như vậy, giá của Altis 2022 có phần cao so với đối thủ trong phân khúc.

Kia K3 hiện đang là mẫu xe có doanh số dẫn đầu phân khúc sedan hạng C. Trong tháng 1/2022 vừa qua, Kia K3 đạt 1.115 xe bán ra, dù thấp hơn so với tháng 12/2021 song vẫn đủ để K3 lọt vào top 10 xe bán chạy trong tháng. Ngoài Kia K3, doanh số các mẫu xe sedan hạng C hầu như không có gì đáng kể. Mazda3 đứng thứ 2 với doanh số 730 chiếc, trong khi đó hai mẫu xe kỳ cựu là Toyota Corolla Altis và Honda Civic đứng cuối bảng với doanh số lần lượt là 237 xe và 150 xe. Tuy vậy, hai mẫu xe đứng cuối bảng đã ra mắt phiên bản mới. Ngoài ra, tân binh MG5 trình làng cũng góp phần mang lại yếu tố mới mẻ cho thị trường. Phân khúc này được dự đoán sẽ có những chuyển biến trong thời gian tới.