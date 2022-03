Mazda3 Sport - Lựa chọn khẳng định cá tính của giới trẻ thành đạt

Cùng với SUV, nhu cầu sở hữu sedan/hatchback đô thị dưới 1 tỷ đồng tăng cao trong vài năm qua. Do đó, hatchback - dòng xe lai giữa sedan và crossover - trở thành xu hướng mới đối với khách hàng Việt và Mazda3 Sport là một trong số đó.

Có sức hút đặc biệt với nhóm khách hàng nữ, Mazda3 Sport phá vỡ đi quan niệm xe thể thao vốn chỉ dành cho cánh mày râu.

MẪU XE THỜI TRANG BẬC NHẤT PHÂN KHÚC

Mazda3 Sport thuộc thế hệ thứ 7 của dòng Mazda3, giới thiệu tại thị trường Việt Nam vào cuối năm 2019. Sau khi ra mắt, Mazda3 Sport nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm khi sở hữu kiểu dáng thể thao nhưng vẫn mang nét thời trang.

Tương tự những mẫu xe đời mới của Mazda, Mazda3 nổi bật với ngôn ngữ thiết kế KODO, mang đến ngoại hình sang trọng và cá tính hơn thế hệ trước. Ở phiên bản Sport, Mazda3 sở hữu các mảng nổi khối nhiều hơn, tạo cảm giác dáng xe thay đổi liên tục dưới tác động của bóng và ánh sáng ở những thời điểm khác nhau.

Phía sau xe được thiết kế hấp dẫn, mang hơi hướng của xe coupe. Nhờ vậy, Mazda3 Sport không mang đến cảm giác to, cồng kềnh như các mẫu hatchback khác. Dù vậy, mẫu xe này vẫn cung cấp không gian chứa đồ lên đến 1.300 lít cho Mazda3 Sport khi gập hàng ghế thứ 2.

Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lớn và cản trước có kích thước lớn hơn, trong khi đèn chiếu sáng được làm hẹp lại cho ánh nhìn sắc sảo hơn. Xe sở hữu cụm đèn full-LED tích hợp cảm biến bật tắt tự động, 2 dải LED bên dưới cản trước tạo điểm nhấn, mâm 18 inch.

"Là nữ giới, yêu thích xe thể thao nên tôi thực sự bị ấn tượng bởi thiết kế của Mazda3 Sport. Không nhiều mẫu xe trong phân khúc phổ thông có thể hòa quyện giữa yếu tố thể thao và tinh tế như Mazda3 Sport", chị Vũ Thị Tuyết Nhung - một khách hàng sở hữu Mazda3 Sport cho biết.

Hội tụ các yếu tố kể trên, Mazda3 Sport đã giành chiến thắng chung cuộc "Xe của năm 2019 do phụ nữ bình chọn" và giải thưởng "Thiết kế xe đẹp nhất năm 2020" của World Car Award.

KHOANG NỘI THẤT THỂ THAO NHƯNG VẪN TINH TẾ

Ngoài thiết kế thời trang, khoang nội thất tinh tế là yếu tố ghi điểm của Mazda3 Sport trong mắt khách hàng nữ. Khoang lái của xe gây ấn tượng với thiết kế tối giản, tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái. Bảng táp-lô được thiết kế hướng về người lái giúp tăng khả năng tập trung khi điều khiển xe.

Các trang bị đáng chú ý của Mazda3 Sport gồm vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, màn hình trung tâm 8,8 inch, hệ thống giải trí Mazda Connect hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay.

Danh sách tiện nghi trên Mazda3 Sport có thể làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất với ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động 2 vùng, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh, nút bấm khởi động, gương chống chói tự động.

Một trong những điểm thu hút khách hàng trên Mazda3 Sport là tùy chọn nội thất đỏ New Red, mang đậm dấu ấn thể thao và cá tính. Ở thời điểm ra mắt, Mazda3 Sport là mẫu xe hiếm hoi trong tầm giá 700 triệu đồng có tùy chọn nội thất đỏ thể thao này.

CẢM GIÁC LÁI VÀ CÔNG NGHỆ AN TOÀN LÀ ĐIỂM NHẤN

Tại Việt Nam, Mazda3 Sport có 2 tùy chọn động cơ là SkyActiv-G 1.5L mạnh 110 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm và SkyActiv-G 2.0L mạnh 163 mã lực, mô-men xoắn 200 Nm. Cả 2 phiên bản động cơ đều đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hiệu suất của Mazda3 Sport không quá mạnh so với các đối thủ nhưng vẫn đủ để mang đến cảm giác lái phấn kích, mượt mà. Dựa trên kiến trúc SkyActiv, Mazda3 Sport có thể tối ưu hóa khả năng cân bằng tự nhiên của con người, giảm thiểu độ ồn, rung lắc và dằn xóc nhờ nâng cấp từ lốp xe, hệ thống treo, thân xe, kết cấu ghế ngồi.

Tương tự nam giới, công nghệ an toàn trên một mẫu xe là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với khách hàng nữ, đặc biệt là người đã có gia đình. Mazda3 Sport cũng là một trong những mẫu xe đầu tiên trong phân khúc xe hạng C được trang bị các tính năng hỗ trợ an toàn chủ động thông minh tương tự các mẫu xe hạng sang.

Các tính năng an toàn trên Mazda3 Sport gồm 7 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình tích hợp radar, hỗ trợ phanh thông minh tích hợp cảnh báo vật cản phía trước và nhận diện người đi bộ.

Mazda3 Sport ngày càng thu hút khách hàng nữ nhờ vẻ ngoài thời trang, không gian nội thất rộng rãi mang tinh thần của crossover nhưng không quá cồng kềnh, kết hợp với trang bị, công nghệ hiện đại.