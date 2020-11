MG Việt Nam chính thức ra mắt xe MG HS 1.5T Trophy thế hệ mới

Không chỉ sở hữu kiểu dáng thiết kế, MG HS 1.5T Trophy còn được trang bị nhiều tính năng an toàn hữu ích cùng với khả năng vận hành ưu việt rất thích hợp cho các gia đình trẻ. Đây là dòng xe đầu tiên ở Việt Nam được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm không giới hạn kilomet...

TCSV chính thức ra mắt phiên bản mới MG HS 1.5T Trophy, bổ sung cho mẫu MG HS đã đươc ra mắt vào tháng 8 vừa qua. Phiên bản mới này đươc thiết kế nhằm hướng đến đối tượng khách hàng trẻ và các gia đình - những người đang tìm kiếm một chiếc xe với thiết kế nổi bật, không gian rộng rãi, công nghệ tiên tiến, vận hành tối ưu và an toàn với giá thành hợp lý.

Mang lại cho người lái một cảm giác phấn khích hơn bao giờ hết, MG HS được biết đến với thiết kế ấn tượng, hiệu suất mạnh mẽ và các tính năng an toàn vượt trội. MG HS 1.5T Trophy mới ra mắt sử dụng động cơ DOHC 4 xy-lanh SGE 1.5L Turbo tăng áp sản sinh công suất cực đại 160 Hp và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, hệ dẫn động 2WD và Hộp số ly hợp kép thể thao 7 cấp, có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 190km/h. Chiếc xe này được trang bị 4 chế độ lái (Eco, Normal, Sport và Super Sport) được thiết kế phù hợp với mọi hành trình của bạn.

Thiết kế nội thất đậm chất thể thao nhờ việc trang bị ghế Trophy chỉnh điện với chế độ sưởi ở hàng ghế trước, đi kèm với đó là màn hình giải trí trung tâm 10.1", màn hình ảo 12.3", đèn viền nội thất đa sắc màu, cửa sổ trời toàn cảnh với diện tích lên đến 1.19m2 và điều hòa tự động với hệ thống làm sạch không khí PM2.5. Tất cả các yếu tố trên sẽ lay động mọi giác quan, đem lại những trải nghiệm mới mẻ cho người sử dụng.

MG HS 1.5T Trophy được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn, có thể kể đến như: Hệ thống kiểm soát cân bằng động (VDC), Hệ thống kiểm soát độ bám đường (TCS), Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), Kiểm soát phanh ở góc cua (CBC), Hệ thống kiểm soát chống lật xe (ARP), Hệ thống khởi hành ngang dốc (HHC), Cảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS), Chức năng làm khô phanh đĩa (BDW), Cảnh báo điểm mù (BSD), Cảnh báo mở cửa an toàn (DOW), ảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA), Hỗ trợ chuyển làn (LCA), 6 túi khí. MG HS còn được vinh dự nhận chứng chỉ 5 sao an toàn Euro NCAP và Australia ANCAP.

"MG HS 1.5T Trophy hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm lái thú vị, hoàn toàn mới cho phân khúc SUV ngày càng được ưa chuộng tại Việt Nam", ông Teh Kim Hwa - Tổng giám đốc TCSV - đơn vị phân phối chính thức MG tại thị trường Việt Nam chia sẻ. "Chúng tôi tin tưởng phiên bản mới này sẽ là sự lựa chọn tối ưu dành cho khách hàng bởi nó cân bằng giữa yếu tố thể thao, sang trọng và mức giá hợp lý tại thị trường Việt Nam."

Phiên bản MG HS 1.5T Trophy được phân phối với 3 màu ngoại thất: Đen, Trắng và Đỏ. Tất cả các mẫu SUV của MG đã có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc để khách hàng có thể đến xem và lái thử. TCSV cũng đưa ra nhiều ưu đãi cho khách hàng mua xe trong thời điểm hiện tại, bao gồm: hỗ trợ 50% thuế trước bạ + bảo hành 5 năm không giới hạn số km + 5 lần bảo dưỡng miễn phí toàn phần (bao gồm vật tư và nhân công).

Bên cạnh đó, chương trình bốc thăm trúng thưởng đặc biệt "Mua MG mình cùng đi Anh Quốc" tiếp tục kéo dài đến hết ngày 31/12/2020 tại tất cả các đại lý ủy quyền của MG trên toàn quốc dành cho 500 khách hàng mua MG SUV đầu tiên. Trong đó, khách hàng mua bất kỳ mẫu xe nào của MG Việt Nam sẽ được nhận 01 phiếu tham dự bốc thăm may mắn với cơ hội giành giải thưởng lớn là chuyến du lịch Anh Quốc trọn gói trong 6 ngày dành cho 2 người.

Giá công bố chính thức các dòng xe MG SUV:

Mẫu xe Giá bán lẻ đề xuất (VND)(bao gồm 10% VAT) MG ZS 1.5 2WD AT Standard 515.000.000 MG ZS 1.5 2WD AT Comfort 562.000.000 MG ZS 1.5 2WD AT Luxury 639.000.000

MG HS 1.5T STD (2WD Sport) 788.000.000 MG HS 1.5T LUX (2WD Trophy) 888.000.000 MG HS 2.0T LUX (AWD Trophy) 999.000.000

MG (viết tắt của Morris Garages), được biết đến như là một trong những thương hiệu ô tô lâu đời nhất nước Anh với di sản hơn 90 năm hình thành và phát triển. Các sản phẩm của MG đã được tín nhiệm trên khắp thế giới, tính riêng năm 2019, có đến 139.000 chiếc xe MG đã đến tay người tiêu dùng.

Nhằm mang tới cho khách hàng cơ hội chiêm ngưỡng và trải nghiệm phiên bản MG HS 1.5T Trophy cùng các mẫu xe MG khác, TCSV chính thức triển khai chuỗi sự kiện "Lái và cảm nhận" tại các Trung tâm thương mại tại Hà Nội và Tp.HCM.

1. Tại Tp.HCM

Địa điểm: Trung tâm thương mại Aeon Mall Tân Phú, 30 Bờ bao Tân Thắng, Tân Phú, Tp.HCM

Thời gian: 9h00-22h00 ngày 7 - 8/11/2020

2. Tại Hà Nội

Địa điểm: Trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên, 27 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội

Thời gian: 9h00-22h00 ngày 14 - 15/11/2020

* Thông tin chi tiết:

Website: https://mgmotor.com.vn

Hotline 1800 888 818.