MPV số 1 thị trường giảm giá dọn kho, chuẩn bị ra phiên bản mới

Mặc dù vẫn đang duy trì là mẫu xe MPV bán chạy nhất tại Việt Nam, song doanh số Mitsubishi Xpander có phần sụt giảm trong mấy tháng đầu năm 2022. Trong tháng 1/2022, Mitsubishi Xpander đạt doanh số bán ra là 1.419 xe, giảm mạnh so với kết quả kinh doanh đạt 2.793 xe cùng kỳ năm ngoái. Sang tháng 2/2022, Mitsubishi Xpander chỉ có 828 xe được bàn giao đến khách hàng.

Tất nhiên, mức sụt giảm của Xpander cũng “tỷ lệ thuận” với sự sụt giảm chung của thị trường trong hai tháng đầu năm. Dù vậy, “hoa hậu” MPV vẫn cảm nhận thấy sức nóng của thị trường ô tô, đặc biệt khi đối thủ Toyota vừa tung ra bộ đôi đầy thách thức Veloz Cross và Avanza Premio, với các mức giá có thể vừa lòng nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Hiện tại, khách hàng mua Mitsubishi Xpander đang được hưởng khá nhiều ưu đãi. Về lệ phí trước bạ, nhiều khách hàng mua xe có thể được giảm 50-100% lệ phí trước bạ, khi cộng cả ưu đãi của nhà sản xuất và đại lý.

Ngoài ra, các đại lý cũng áp dụng mức giá giảm cho toàn bộ các phiên bản của Xpander, với số tiền giảm từ 40-70 triệu đồng. Cụ thể, phiên bản MT giảm 40 triệu, trong khi bản AT tiêu chuẩn giảm tới 70 triệu. Khách hàng có thể chọn mua bản AT với giá 560 triệu hoặc 565 triệu và nhận thêm dán phim cách nhiệt, trải sàn. Phiên bản AT đặc biệt được giảm 50 triệu. Đặc biệt, ngoài tiền mặt, khách hàng có thể nhận phiếu đổ xăng hoặc phụ kiện. Chính sách giảm giá khác nhau ở mỗi đại lý, chênh khoảng 5-7 triệu đồng.

Với mức giảm giá sâu, Xpander được kỳ vọng sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh trước bộ đôi sản phẩm mới ra của Toyota là Avanza Premio và Veloz Cross. Đặc biệt, Toyota Veloz Cross đang rơi vào tình trạng khan hiếm và bị bán “bia kèm lạc”.

Không chỉ giảm giá, Mitsubishi Xpander phiên bản 2022 được cho là sắp ra mắt thị trường Việt. Động thái giảm giá của đại lý cũng là một dấu hiệu “xả hàng” để đón phiên bản mới. Mẫu xe đã ra mắt tại thị trường Thái Lan trong triển lãm Bangkok từ 22/3 đến 3/4 vừa qua. Trước đó, phiên bản nâng cấp đã được công bố ở Indonesia.

Xpander 2022 có một số thay đổi về mặt thiết kế, như tản nhiệt Dynamic Shield mới, đèn LED được thiết kế lại, hốc gió mới và cách bố trí tản nhiệt cùng cụm đèn chính hình chữ T thay đổi đôi chút. Một số thay đổi tại ngoại thất khác bao gồm cụm đèn hậu cải tiến và cản sau mới. Chiều dài đầu xe (từ trục trước tới mũi xe) tăng 75mm, chiều dài đuôi tăng 45mm.

Về nội thất, Xpander 2022 nâng cấp chất liệu và tiện nghi, không gian để đồ rộng hơn. Mẫu xe vẫn sử dụng động cơ 1.5L MIVEC cho công suất 104 mã lực tại 6.000 vòng tua máy/phút và 141 Nm mô men xoắn tại 4.000 vòng tua máy/phút, tuy nhiên thay đổi lớn nhất là hộp số tự động 4 cấp bị thế chỗ bởi hộp số CVT.

Mặc dù nhà sản xuất chưa lên tiếng về ngày sẽ chính thức đưa Xpander ra thị trường Việt Nam, song một số tin đồn đoán cho rằng mẫu xe sẽ có mặt trong tháng sau. Thậm chí, giá xe được cho là không thay đổi so với phiên bản hiện tại. Như vậy, với mức giá cao nhất 630 triệu đồng, Mitsubishi Xpander 2022 sẽ có sức thu hút mạnh mẽ và cạnh tranh với các đối thủ như Suzuki XL7 hay đối thủ mới Veloz Cross.

Được biết, hiện tại một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc cho Mitsubishi Xpander 2022, với số tiền cọc là khoảng 20 triệu đồng để nhận xe sớm khi có hàng.

Mitsubishi Xpander thực sự là mẫu xe khiến phân khúc MPV trở nên sôi động tại Việt Nam, kể từ khi mẫu xe ra mắt vào tháng 8/2018. Hiện tại, phân khúc này đang có thêm nhiều nhân tố mới, từ việc Toyota “tham chiến” với 2 mẫu xe hoàn toàn mới là Veloz Cross và Avanza Premio đến việc Suzuki XL7 vừa ra mắt phiên bản 2022.

Thực tế với tầm giá 500-700 triệu đồng, dòng xe đa dụng này có sức hút lớn với đối tượng người dùng Việt, nhờ thiết kế rộng rãi 7 chỗ ngồi, không gian để đồ lớn có thể phục vụ nhu cầu di chuyển của cả gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh vận tải, đặc biệt là mức giá vừa tầm.