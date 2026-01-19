Năm 2025, Hàn Quốc giảm chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài, trong đó có Việt nam

Năm 2026, phía Hàn Quốc ra chỉ tiêu tiếp nhận 80.000 lao động người nước ngoài, bao gồm lao động Việt Nam theo diện visa E-9 (thuộc Chương trình EPS), giảm 38,5% so với năm 2025 (130.000 người)...

Triển khai kế hoạch tuyển chọn, phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (Chương trình EPS) năm 2026, Trung tâm Lao động ngoài nước – Bộ Nội vụ vừa thông tin về kể hoạch tuyển chọn lao động người nước ngoài quý 1/2026 của phía Hàn Quốc.

Theo thông báo của Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, chỉ tiêu tiếp nhận lao động người nước ngoài theo diện visa E-9 (thuộc Chương trình EPS) trong năm 2026 là 80.000 người, giảm 38,5% so với năm 2025 (chỉ tiêu 130.000 người).

Trong số này, ngành sản xuất chế tạo và đóng tàu được phân bổ 50.000 chỉ tiêu, ngành nông nghiệp 10.000 chỉ tiêu, các ngành còn lại 10.000 chỉ tiêu và 10.000 chỉ tiêu dự phòng sẽ được phân bổ linh hoạt cho các ngành căn cứ tình hình thực tế.

Số lượng chỉ tiêu được phân bổ cụ thể cho các ngành năm 2026. Nguồn: Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc.

Theo Trung tâm Lao động ngoài nước, hạn ngạch nêu trên được Chính phủ Hàn Quốc xác định dựa trên kết quả phân tích các dự báo nhu cầu của thị trường lao động, và kết quả khảo sát thực tế về nhu cầu tuyển dụng lao động E-9 trong các lĩnh vực.

So với những năm gần đây, chỉ tiêu tiếp nhận năm 2026 có sự sụt giảm đáng kể, do Chính phủ Hàn Quốc đánh giá nhu cầu tạm thời cần bổ sung lao động người nước ngoài sau khi kết thúc đại dịch Covid-19 cơ bản đã được đáp ứng và yếu tố giảm sút đáng kể số lượng các vị trí việc làm còn trống trong ngành sản xuất chế tạo và xây dựng trong thời gian gần đây.

Đối với kế hoạch tuyển chọn lao động nước ngoài năm 2026, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc dự kiến tổ chức 5 đợt tuyển chọn (cấp phép) tập trung. Trong đó, với đợt 1, ngành sản xuất và khai thác mỏ từ ngày 4/3 – 10/3/2026; nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng và dịch vụ từ 11/3 – 17/3.

Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển chọn (đối với 16 quốc gia phái cử) 15.784 người. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu, khai thác mỏ 11.275 người; nông nghiệp và chăn nuôi 2.382 người; ngư nghiệp 1.495 người; xây dựng 492 người; dịch vụ 140 người.

Đợt 2 dự kiến cuối tháng 5/2026; đợt 3 dự kiến đầu tháng 8/2026; đợt 4 dự kiến cuối tháng 10/2026; và đợt 5 dự kiến giữa tháng 12/2026.

Người lao động tham gia chương trình có thể theo dõi tiến trình giới thiệu hồ sơ dự tuyển của mình tại website https://www.eps.go.kr. Toàn bộ quá trình phái cử bao gồm: thời gian xét duyệt và hiệu lực hồ sơ; thời gian và số lần giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn; thông tin doanh nghiệp lựa chọn và hợp đồng lao động; thời điểm được cấp lệnh cấp visa (CCVI) để xin visa nhập cảnh Hàn Quốc; thời gian dự kiến nhập cảnh…, đều được website hiển thị đầy đủ và cập nhật tương đồng với hệ thống xử lý của các cơ quan tại Hàn Quốc và các nước phái cử.

Trường hợp mục “Chuyển hợp đồng lao động” trên hồ sơ hiển thị ngày cụ thể, thì người lao động đã chính thức được phía doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động.

Vì vậy người lao động cần chủ động chuẩn bị hồ sơ xin cấp visa và các khoản chi phí cần thiết. Bộ hồ sơ xin cấp visa bao gồm: Tờ khai xin cấp visa; giấy xác nhận tình trạng sức khỏe; 1 bản photo 2 mặt của chứng minh nhân dân/căn cước công dân; bản photo trang 2,3 của hộ chiếu; phiếu lý lịch tư pháp; hộ chiếu.

Các khoản tiền để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được thông báo tham gia khóa giáo đục định hướng, bao gồm: khoản tiền Việt Nam tương đương với 630 USD và chi phí hành chính xin cấp visa 390.000 đồng; 100 triệu đồng để thực hiện thủ tục ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Căn cứ số lượng người lao động được tuyển chọn, trên cơ sở đánh giá khu vực người lao động cư trú và địa điểm tổ chức đào tạo phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo kế hoạch giáo dục định hướng cho tất cả người lao động dược doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn.