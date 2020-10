Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngành ngân hàng xem xét hạ lãi suất hỗ trợ miền Trung

Ngày 23/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 7751/NHNN-TD yêu cầu lãnh đạo các ngân hàng tại nhiều tỉnh thành thực hiện ngay một số nội dung công việc để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đăk Nông, Lâm Đồng thực hiện ngay một số nội dung công việc để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ tại khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương, chủ động rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Các phương án hỗ trợ được xem xét là cơ cấu lại thời hạn trả nợ, căn cứ khả năng tài chính xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất sau mưa lũ; hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay.

Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng chủ động thực hiện công tác an sinh xã hội đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai này.

ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

Còn các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trên chủ động nắm sát tình hình mưa lũ trên địa bàn, chỉ đạo các tổ chức tín dụng khẩn trương rà soát, thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do mưa lũ để kịp thời triển khai việc hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại:

Ngoài ra, cơ quản quản lý các tổ chức tín dụng tại địa phương phải tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn về con người và tài sản, kho quỹ trong quá trình mưa lũ, thường xuyên cập nhật các thông tin để có giải pháp xử lý kịp thời; phối hợp với các Sở, ban, ngành trên địa bàn tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai; thực hiện xử lý nợ theo trình tự, thủ tục quy định.

Đồng thời, thực hiện xử lý nợ theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015, Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Báo cáo Ngân hàng Nhà nước (thông qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) kết quả triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng trên địa bàn (cụ thể về dư nợ, số khách hàng bị thiệt hại; dư nợ, số khách hàng được hỗ trợ thông qua các biện pháp: cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, cho vay mới, biện pháp hỗ trợ khác); thời điểm báo cáo vào các ngày 31/10/2020, 15/11/2020 và 30/11/2020.