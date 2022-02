Ngày 26/2: Thêm 77.982 ca nhiễm mới, Vĩnh Phúc bổ sung 20.984 F0

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (10.783), Nghệ An (3.985), Vĩnh Phúc (2.995), Hưng Yên (2.962), Tuyên Quang (2.737), Phú Thọ (2.696), Nam Định (2.654), Quảng Ninh (2.559), Hải Dương (2.534), Hòa Bình (2.373), Sơn La (2.136), TP. Hồ Chí Minh (2.069), Ninh Bình (2.063), Bắc Ninh (2.041), Hải Phòng (2.025), Bắc Giang (1.998), Yên Bái (1.954), Lào Cai (1.929), Đắk Lắk (1.896), Thái Bình (1.667), Hà Giang (1.590).

Thái Nguyên (1.485), Quảng Bình (1.266), Khánh Hòa (1.211), Cao Bằng (1.112), Bình Phước (1.092), Điện Biên (1.067), Lạng Sơn (1.000), Đà Nẵng (986), Bình Định (918), Thanh Hóa (875), Bà Rịa - Vũng Tàu (866), Quảng Nam (829), Hà Tĩnh (748), Lâm Đồng (729), Gia Lai (712), Hà Nam (705), Bình Dương (696), Cà Mau (527), Quảng Trị (492), Lai Châu (475).

Thừa Thiên Huế (248), Quảng Ngãi (236), Bắc Kạn (223), Tây Ninh (211), Bến Tre (198), Kon Tum (197), Bình Thuận (196), Đắk Nông (180), Bạc Liêu (163), Trà Vinh (130), Đồng Nai (128), Vĩnh Long (114), Kiên Giang (98), Long An (60), Cần Thơ (47), Đồng Tháp (30), An Giang (26), Ninh Thuận (22), Hậu Giang (17), Tiền Giang (9).

Ngày 26/2/2022, Sở Y tế Thái Nguyên đăng ký bổ sung 20.894 ca nhiễm COVID-19 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Thái Nguyên.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Bắc Giang (-1.565), Lạng Sơn (-1.046), Phú Yên (-777). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Nghệ An (+1.561), Hà Nội (+947), Vĩnh Phúc (+628). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 62.304 ca/ngày.

Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron tại TP. HCM (97), Quảng Nam (27), Quảng Ninh (20), Hà Nội (18), Khánh Hòa (11), Đà Nẵng (8 ), Hưng Yên (6), Kiên Giang (4), Thanh Hóa, Hải Dương, Long An, Bình Dương mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Bình, Bình Phước, An Giang mỗi nơi 1 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 3.219.177 ca nhiễm, trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 3.211.849 ca, trong đó có 2.373.229 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. HCM (530.334), Bình Dương (296.256), Hà Nội (247.583), Đồng Nai (101.051), Tây Ninh (89.934).

Trong ngày 26/2, có 20.427 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.376.046 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.979 ca.

Từ 17h30 ngày 25/2 đến 17h30 ngày 26/2 ghi nhận 88 ca tử vong tại: Hà Nội (24), Đà Nẵng (5), Nam Định (5 ca trong 2 ngày)Trà Vinh (5), Bình Định (4), Hà Giang (4), Hải Phòng (4), TP. HCM (3), Hải Dương (3), Phú Thọ (3), Quảng Nam (3), Quảng Ngãi (3), Vĩnh Long (3).

An Giang (2), Đồng Nai (2), Hòa Bình (2), Thái Nguyên (2), Thừa Thiên Huế (2), Bạc Liêu (1), Cần Thơ (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Phú Yên (1), Quảng Ninh (1), Quảng Trị (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.050 ca, chiếm tỷ lệ 1,2% so với tổng số ca nhiễm.

Về xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 33.495.156 mẫu tương đương 78.971.531 lượt người, tăng 110.825 mẫu so với ngày trước đó.

Về tiêm chủng, trong ngày 25/02 có 384.509 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 193.274.685 liều, trong đó: số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 176.519.726 liều: mũi 1 là 70.852.938 liều; mũi 2 là 67.197.435 liều; Mũi 3 là 1.442.133 liều; mũi bổ sung là 13.680.006 liều; mũi nhắc lại là 23.347.214 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 16.754.959 liều: mũi 1 là 8.620.942 liều; mũi 2 là 8.134.017 liều.