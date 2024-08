Nghỉ lễ 2/9, điểm đến sẽ được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất

Thông tin từ các doanh nghiệp lữ hành cho thấy phần lớn du khách Việt có xu hướng lựa chọn những chuyến đi gần, ngắn ngày trong dịp nghỉ lễ 2/9 này. Theo đó, hút khách nhất là những tour đi Đông Bắc, Tây Bắc đến các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lào Cai… để săn mây, chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa lúa chín, tìm hiểu văn hóa đồng bào các dân tộc vùng cao. Đây cũng là những địa điểm đang có giá tốt nhất dành cho du khách.

Đến nay, nhiều các công ty du lịch hoàn thành 50 - 70% kế hoạch kinh doanh cho giai đoạn 2/9. Đa số đơn vị đánh giá các hoạt động du lịch dịp 2/9 khó sôi động như dịp lễ 30/4 vì nhu cầu đã phân bố đều suốt kỳ nghỉ hè. Bù lại, lịch nghỉ 4 ngày được nhiều người làm du lịch nhận xét hợp lý, nếu đi du lịch nước ngoài chỉ cần nghỉ thêm một ngày hoặc khởi hành trước lễ 1 - 2 ngày là đủ.

Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing Công ty Du lịch BestPrice, nhu cầu đi du lịch vào dịp lễ tăng khá cao. Hiện tại, BestPrice đã đạt được 60 - 70% so với kế hoạch ban đầu. Đối với du lịch nội địa, các tỉnh thành được nhiều người quan tâm là tour đi Đông Bắc, Tây Bắc đến các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Mộc Châu… để săn mây, chiêm ngưỡng mùa lúa chín. Khu vực phía Nam, du khách thích check-in hàng hoa dã quỳ tại Đà Lạt, vui chơi tại các thành phố biển tuyệt đẹp ở Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc...

Bà Trần Linh Phương, Tổng Giám đốc của Vietnam Express Tour (VNE), cũng chia sẻ đơn vị đã chuẩn bị nhiều tour du lịch hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu của du khách trong dịp nghỉ lễ 2/9. Về tour nội địa, đơn vị có các chương trình tham quan tại những địa danh nổi tiếng như Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc, Đà Lạt và Sapa. Bà Trần Linh Phương nhấn mạnh: "Chúng tôi rất lạc quan về thị trường du lịch dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay. Chúng tôi đã nhận thấy sự quan tâm đáng kể từ khách hàng đối với các tour du lịch, đặc biệt là những tour có lịch trình ngắn ngày phù hợp với kỳ nghỉ lễ".

Nhìn chung, nhằm tận hưởng tối đa kì nghỉ sắp tới, du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn những trải nghiệm đáp ứng được cả hai yếu tố: thư giãn và khám phá. Mới đây, Booking.com, một trong những công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực du lịch kỹ thuật số, đã tiết lộ những địa điểm trong nước và quốc tế được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sắp tới. Dữ liệu được ghi nhận dựa trên lượt tìm kiếm từ ngày 31/8 đến ngày 3/9/2024 cho thấy các thành phố biển và núi là những lựa chọn du lịch hàng đầu.

Đà Lạt là cái tên đứng đầu danh sách các điểm đến xu hướng với phong cảnh yên bình cùng những công trình kiến trúc kiểu Pháp cổ kính. Đây là năm thứ hai liên tiếp Đà Lạt giữ vị trí đầu bảng. Một cái tên khác trên vùng cao là Sapa, thị trấn miền núi Tây Bắc với bầu không khí mát mẻ, trong lành và khung cảnh đẹp như tranh, xếp hạng 9 trong danh sách.

Bên cạnh đó, các thành phố biển như Đà Nẵng, Vũng Tàu, và Nha Trang tiếp tục nhận được sự quan tâm yêu thích của những du khách mong muốn tận hưởng nắng hè. Đáng chú ý, Phan Thiết lần đầu tiên lọt vào top 10 nhờ việc cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đi vào hoạt động. Cao tốc đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố xinh đẹp này, phúc việc đi lại thuận tiện hơn.

Những thành phố du lịch sầm uất như TP.HCM (hạng 5), Hội An (hạng 6), Hà Nội (hạng 7) và Huế (hạng 10) lần lượt ghi tên mình vào danh sách. Các điểm đến này thu hút du khách nhờ sự giao thoa hài hòa giữa yếu tố lịch sử và văn hóa đặc trưng, phong phú.

Theo đại diện các công ty lữ hành, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, các tour di chuyển bằng đường hàng không giá sẽ nhích nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến hiện tại, giá vé máy bay khởi hành vào những ngày nghỉ lễ 2/9 vẫn cao so với ngày thường, nhưng đã giảm hơn so với mùa cao điểm du lịch hè, vì vậy giá tour trọn gói dịp này chỉ tăng nhẹ do các dịch vụ đầu vào khác tính phụ thu.

Nếu du khách chọn du chuyển tự túc hoặc bằng các phương tiện đường bộ khác, chi phí sẽ tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách dịp nghỉ lễ, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) sẽ áp dụng tăng cường nhiều chuyến tàu khách trên các tuyến. Trong đó, VNR sẽ tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại, từ ga Nha Trang đến Đà Nẵng và ngược lại, từ ga Hà Nội đến Quảng Bình và ngược lại. Tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng cũng sẽ tổ chức chạy thêm các tàu LP9, HP3, LP10, HP4 xuất phát từ ga Hà Nội.

Khảo sát thị trường tour xuất ngoại, với việc du khách Việt có xu hướng ưu tiên tìm kiếm những trải nghiệm du lịch ngắn ngày, các điểm đến quốc tế có vị trí địa lý gần Việt Nam dường như “đắt khách” hơn. Năm nay, cả 10 điểm đến quốc tế được tìm kiếm nhiều nhất đều nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bangkok (Thái Lan) là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất, theo sau là những trung tâm văn hóa sôi động tại châu Á, bao gồm Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur, Singapore, Hong Kong, Đài Bắc, Sydney, Bali, Chiang Mai. Đây đều là những điểm đến được du khách Việt Nam ưu tiên cân nhắc cho kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới, theo Booking.com.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng là điểm đến hàng đầu dịp 2/9 của khách Việt với đa dạng tuyến và mức giá, theo các đơn vị lữ hành. Khảo sát cho thấy, đa số tour Trung Quốc truyền thống trên thị trường có giá dưới 20 triệu đồng. Một số tour như Hà Nội - Côn Minh - Đại Lý - Lệ Giang - Shangri-La khởi hành dịp lễ, đi tàu, có giá chưa tới 14 triệu đồng, tour đường bay từ 17 triệu đồng tùy hãng. Các tour phổ biến khác như Phượng Hoàng Cổ Trấn dao động 12 triệu đồng.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó tổng giám đốc Công ty CP Truyền thông Du Lịch Việt, nhận định giá tour không thay đổi nhiều so với dịp hè và công ty nhận định Trung Quốc là tuyến nổi bật nhất vì đa dạng tuyến điểm. Đồng thời, một số sản phẩm khác cũng được quan tâm là Nhật Bản, Hàn Quốc mùa thu. Trong khi đó, các tour đường xa, thời gian kéo dài như châu Âu tỏ ra kém sức hút dịp này vì không phù hợp với bối cảnh học sinh đã quay lại trường học.