Ngoài Kia Sonet, những mẫu xe nào sẽ trở thành đối thủ của Toyota Raize?

Theo kế hoạch, Toyota Raize sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam trong sự kiện diễn ra vào tối nay (4/11). Mặc dù chưa trình làng, song Raize đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của thị trường. Các đại lý đã nhận đặt cọc của khách hàng muốn mua Toyota Raize. Mẫu xe được cho là “cháy hàng”, tạo điều kiện cho đại lý bán xe theo hình thức “bia kèm lạc” - nghĩa là khách hàng muốn nhận xe sớm sẽ phải chi thêm 20-30 triệu đồng. Đây là hiện tượng thường xảy ra với những mẫu xe “hot”, thu hút người tiêu dùng và khan hàng.

Toyota Raize bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ Indonesia. Được biết, mẫu xe có doanh số tốt tại thị trường Indonesia. Raize là mẫu xe “tí hon”, nhắm tới đối tượng người tiêu dùng mới mua xe lần đầu. Đây cũng là đối tượng người dùng đang có xu hướng tăng lên tại Việt Nam. Toyota Raize thuộc nhóm phân khúc xe SUV hạng A. Khỏi phải nói, đối thủ “sát sườn” nhất của Raize chính là tân binh mới xuất hiện trên thị trường: Kia Sonet.

Kia Sonet mới ra mắt thị trường Việt ngày 9/10 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 499 đến cao nhất là 609 triệu đồng. Toyota Raize mặc dù chưa có giá chính thức, song theo thông tin từ đại lý, Raize dự kiến có giá khoảng 550 triệu đồng, nằm trong khoảng giá của Kia Sonet.

Toyota Raize là mẫu xe nhập khẩu, trong khi Kia Sonet là xe được sản xuất, lắp ráp trong nước. Nếu chính sách về ưu đãi 50% lệ phí trước bạ dành cho xe trong nước được thông qua, Raize chưa cạnh tranh đã gặp bất lợi về chi phí lăn bánh trước Kia Sonet.

Trong phân khúc SUV hạng A hiện nay, thị trường mới chỉ có 2 sản phẩm là Kia Sonet và Toyota Raize. Cả hai đều có kích cỡ nhỏ gọn, trong đó Raize có chiều dài 4030 mm còn Kia Sonet là 4.120 mm. Thực tế, hai mẫu xe đều nhắm đến khách hàng mua xe lần đầu, vì vậy kích thước nhỏ gọn là một ưu tiên. Ngoài ra, cả hai có kiểu dáng gầm cao thể thao, mạnh mẽ, đều phù hợp để đi lại trong đô thị.

Kia Sonet

Tất nhiên, đối thủ của Toyota Raize không chỉ có Kia Sonet. Nếu tính về tệp khách hàng, Raize có thể cũng sẽ cạnh tranh với các mẫu xe sedan/hatchback hạng A vốn rất quen thuộc trên thị trường. Những cái tên như Kia Morning, Hyundai Grand i10, VinFast Fadil cũng là những sản phẩm mà người mua xe ô tô lần đầu với kinh tế không quá dồi dào thường lựa chọn, đặc biệt VinFast Fadil hiện đang là mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Tuy vậy, về mức giá, Raize nếu có giá 550 triệu sẽ nhỉnh hơn đáng kể so với các mẫu sedan hạng A. Tất nhiên, mức giá cũng đi kèm với những trang bị, kiểu dáng ưu việt, “sang chảnh” hơn. Chẳng hạn, so sánh về kích thước, Raize hơn hẳn các mẫu xe sedan hạng A, khoang nội thất và hành lý rộng rãi hơn. Lấy ví dụ VinFast Fadil, mẫu xe bán chạy nhất của dòng sedan hạng A hiện nay, có kích thước chiều dài cơ sở là 3.676 mm, nhỏ bé hơn nhiều so với mức 4.030 mm của Toyota Raize.

Trong khi đó, nếu so sánh với các mẫu sedan hạng B, phân khúc xe vốn sôi động nhất thị trường, với những cái tên như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City… Raize có vẻ “ngang ngửa” hơn. Mức giá của Toyota Raize cũng trong tầm giá của các mẫu sedan hạng B, trong đó Vios có giá từ 478 - 630 triệu đồng; Hyundai Accent từ 426 - 542 triệu đồng; Honda City từ 499 - 599 triệu đồng. Cùng tầm giá, vì vậy xét về công nghệ, tiện nghi, tính năng an toàn của các mẫu xe khá tương đương nhau.

Hyundai Accent

Thực ra, nếu so sánh trong tầm giá, thì từ 500 - 600 triệu là mức giá của nhiều mẫu xe. Ngay cả một số mẫu SUV đô thị đang được ưa chuộng hiện nay cũng có mức giá khởi điểm từ khoảng 600 triệu đồng, chẳng hạn như Kia Seltos từ 629 triệu đồng, MG ZS từ 519 triệu đồng. Do đó, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn mua ô tô với khả năng tài chính này. Kiểu dáng, công nghệ và các trang bị an toàn sẽ là những điểm mấu chốt để khách hàng đưa ra quyết định.

Theo tiết lộ của Toyota trước đó, Raize có 2 tông màu, ăng-ten vây cá mập và bộ vành hợp kim 17 inch, hệ thống đèn full-LED.

Raize sở hữu không gian nội thất rộng rãi, tiện dụng, tương đương với các mẫu xe ở phân khúc trên. Với thiết kế thông minh, Raize có sức chứa hành lý dung tích 369L, tăng lên đến 1.133L khi gập phẳng hàng ghế sau. Ngoài ra, xe còn có 10 hộc chứa đồ tiện dụng đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng đa dạng cho mọi hành khách.

Xe trang bị các tiện ích bao gồm khởi động bằng nút bấm, lẫy chuyển số trên vô lăng, màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch với 4 lựa chọn hiển thị, màn hình giải trí 9 inch kết nối điện thoại thông minh và điều hòa tự động.

Toyota Raize trang bị động cơ 1.0L Turbo, sản sinh công suất cực đại 98Hp/ 6000 rpm và mô-men xoắn cực đại 140Nm/ 4000 rpm, mô-men xoắn tương đương với động cơ 1.5L, hộp số biến thiên vô cấp (CVT).

Về các công nghệ an toàn, Toyota Raize trang bị các công nghệ như Cảnh báo điểm mù (BSM), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA) cùng các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như Camera lùi, 4 cảm biến trước & sau, 6 túi khí, HAC, TRC, EBD…