Cuối 2025 sẽ quản lý tập trung người hành nghề khám chữa bệnh trên cả nước

Thứ Sáu, 17/10/2025
Nhật Dương
17/10/2025, 09:34
Dự kiến đến cuối năm 2025, khoảng 850.000 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước sẽ được quản lý hành nghề tập trung. Căn cước công dân cũng sẽ là giấy phép hành nghề của mỗi cá nhân...
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa tổ chức khởi động Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, để hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Tiến sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, cho biết Dự án xây dựng, cập nhật Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.
Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số về thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; và quy định tại Quyết định số 463/QĐ-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Bộ Y tế.
Hệ thống quản lý quốc gia về hành nghề và hoạt động khám bệnh, chữa bệnh có các tính năng chính như: Theo dõi toàn bộ quá trình từ đào tạo, cấp phép đến quản lý hành nghề liên tục; quản lý cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, từ khi cấp phép hoạt động, điều chỉnh thông tin, dừng hoạt động.
Hệ thống cũng kết nối các thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công của Bộ Y tế, dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, đảm bảo dữ liệu được đồng bộ và liên thông giữa các đơn vị; cung cấp các báo cáo chuyên sâu và theo dõi các chỉ số về nhân lực, tình trạng cấp phép, và hiệu suất xử lý hồ sơ theo thời gian thực.
Dự kiến, đến cuối năm 2025, khoảng 850.000 người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước sẽ được quản lý hành nghề tập trung; dự kiến căn cước công dân cũng sẽ là giấy phép hành nghề của mỗi cá nhân.
Hệ thống được phát triển với mục tiêu triển khai nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý người hành nghề cũng như cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Sau khi hoàn thiện, hệ thống sẽ đóng góp quan trọng trong công tác quản lý Nhà nước về hành nghề nói riêng, cũng như hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nói chung.
