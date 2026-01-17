Nhãn hàng OMO với hành trình "Gieo triệu mầm xanh"

Hướng đến mục tiêu “Vì một Việt Nam xanh”, ngày 16/1/2026, nhãn hàng OMO thuộc công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Lộc Rừng, tặng 20.000 banh hạt giống các loài cây quý hiếm như Mun, Gõ biển, Thanh thất cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, tỉnh Khánh Hòa.

Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi hành trình "Gieo triệu mầm xanh, phủ vạn cánh rừng", tiếp tục cam kết trồng 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, góp phần xây dựng một Việt Nam xanh và bền vững của nhãn hàng OMO.

Phát biểu tại chương trình, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đánh giá cao sự tham gia của các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ và phát triển rừng; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực, bền bỉ của Unilever Việt Nam và các nhãn hàng trong quá trình đồng hành cùng Chính phủ.

Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm - Bộ NN & MT phát biểu tại chương trình.

Ông cho biết sau 5 năm thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cả nước đã trồng được 1,45 tỷ cây xanh, vượt 45% mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án.

Trong đó, tỉnh Khánh Hòa trồng được 18,4 triệu cây, Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam trồng được 1 triệu cây xanh và cam kết tiếp tục đồng hành, khởi động chương trình trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030 của nhãn hàng OMO.

“MÀNG CHẮN XANH” TỪ NHỮNG BANH HẠT GIỐNG

Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, nơi diễn ra sự kiện được mệnh danh là “Lá phổi xanh” của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Đây là khu vực có khí hậu khắc nghiệt nhất cả nước, đồng thời là nơi duy nhất tại Việt Nam sở hữu hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển, thực hiện chức năng bảo tồn rừng và biển.

Trong điều kiện địa hình dốc, vách đá và nhiều khu vực khó tiếp cận như Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, việc trồng rừng sẽ được thực hiện bằng phương pháp thả banh hạt giống. Sử dụng máy bay không người lái (drone) để thả banh, công nghệ này cho phép triển khai nhanh trên diện tích rộng, đúng vị trí, phù hợp với địa hình hiểm trở của Núi Chúa, đồng thời giảm chi phí nhân lực và hạn chế tác động xâm lấn do con người phải di chuyển vào rừng.

Banh hạt giống được tạo và bao bọc bởi đất và hỗn hợp dinh dưỡng, sẽ giúp bảo vệ hạt khỏi tác động khắc nghiệt của thiên nhiên, hạn chế bị chim thú ăn hạt. Đồng thời, banh tích ẩm vào mùa mưa, tạo điều kiện nảy mầm, tăng số lượng cây tái sinh và gần sát với quá trình thực vật phát tán hạt trong tự nhiên.

Đại biểu và khách mời tham gia trải nghiệm làm banh hạt giống tại Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình.

Việc triển khai mô hình banh hạt giống tại sinh cảnh rừng khô hạn ven biển của Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Không chỉ nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hoạt động này còn hỗ trợ bảo quản hạt giống cây lâm nghiệp trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, phục hồi hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển duy nhất của Việt Nam, tăng độ phủ xanh, giảm rửa trôi, xói mòn và ngừa suy thoái đất.

Drone được sử dụng để thả banh ở giúp gia tăng hiệu quả trồng rừng ở các khu vực có địa hình khó khăn.

Trước đó, vào năm 2022, OMO cũng đã từng áp dụng thử nghiệm công nghệ rải banh hạt giống bằng drone, đồng thời trao tặng 20.000 banh hạt giống các loại cây quý hiếm cho Vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình, góp phần củng cố thảm thực bì và cải thiện hệ sinh thái rừng khô hạn ven biển duy nhất tại Việt Nam.

BỀN BỈ VỚI CAM KẾT DÀI HẠN VÌ MỘT "VIỆT NAM XANH"

Kế thừa thành quả của 1 triệu cây xanh trong giai đoạn 2021 - 2025, nhãn hàng OMO sẽ thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng "Đa mục tiêu - Đa giá trị”, dựa trên 03 trụ cột chiến lược: Sinh kế bền vững (Con người) - Bảo vệ & Tái tạo (Thiên nhiên) - Giáo dục & Công nghệ (Tương lai), thông qua các hoạt động như:

Một là, trồng cây phát triển sinh kế bền vững trong cộng đồng. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, nhằm giải quyết bài toán gốc rễ của việc mất rừng là do đói nghèo.

Hai là, trồng cây bảo vệ hệ sinh thái, ứng phó thiên tai, củng cố “màn chắn xanh” (Trọng tâm: Ưu tiên các vùng xung yếu, nhạy cảm với biến đổi khí hậu).

Ba là, nâng cao nhận thức, giáo dục thế hệ xanh và số hóa (Trọng tâm: Đầu tư cho thế hệ tương lai và Ứng dụng công nghệ).

Bốn là, duy trì, giám sát và phát triển giá trị tại các vùng dự án cũ (Trọng tâm: Đảm bảo tính bền vững của rừng và cam kết sinh kế lâu dài).

Theo bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó Tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại Unilever Việt Nam, năm 2025 mang một ý nghĩa đặc biệt khi Unilever đánh dấu cột mốc 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Trong hành trình này, doanh nghiệp đã trồng 1 triệu cây xanh trên cả nước, che phủ được khoảng 472 ha rừng trên 21 tỉnh thành cùng 80.000 banh hạt giống trao tặng cho 12 vườn quốc gia.

Unilever Việt Nam định hướng tiếp tục đầu tư vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên như tái tạo đất, tiết kiệm nước và khôi phục cân bằng sinh thái, coi đây là một phần trong chiến lược đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và xây dựng “màng chắn xanh” cho Việt Nam trong dài hạn.