Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Thống kê, có khoảng 17.000 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3/2021, giá trị kim ngạch ước đạt trên 347 triệu USD.



So với tháng liền trước, kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 3/2021 đã tăng đến 69,3% về lượng và tăng 66% về giá trị.

Thậm chí, xét cả về số lượng lẫn giá trị thì kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tháng 3 đã cao gần ngang bằng tổng kim ngạch của cả hai tháng đầu năm cộng lại.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, lượng ô tô nguyên chiếc được làm tờ khai nhập khẩu trong hai tháng đầu năm đạt 18.382 chiếc, đạt tổng giá trị hơn 421 triệu USD.

Như vậy, cộng dồn cả ba tháng đầu năm nay, tổng lượng ô tô nhập khẩu ước đạt 35.367 xe, tương ứng với mức tổng giá trị 770 triệu USD, tăng 31,1% về lượng và tăng 35% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU Ô TÔ NGUYÊN CHIẾC 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Tất nhiên, các con số thống kê của tháng 3 và cộng dồn quý 1/2021 mới chỉ là ước tính song cũng cho thấy sự bất ngờ của mặt hàng ô tô nhập khẩu tháng vừa qua.

Bởi lẽ tình hình thực tế trên thị trường ô tô chưa cho thấy dấu hiệu nào rõ nét về khả năng hồi phục chứ chưa nói đến tăng trưởng sức mua. Những khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Cụ thể là sức mua ô tô đã liên tiếp sụt giảm trong hai tháng đầu năm, tháng sau giảm sâu so với tháng liền trước. Báo cáo của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, dung lượng thị trường tháng 2/2020 chỉ đạt 13.585 chiếc, giảm đến 48,6% so với tháng đầu năm. Trong khi đó, sức mua ô tô tháng đầu năm cũng đã phải chịu cú sụt giảm 45% so với tháng liền kề trước đó.

Khi tình hình thị trường chưa có nhiều tín hiệu sáng sủa thì việc kim ngạch nhập khẩu ô tô tháng 3/2021 tăng vọt so với các tháng trước đó rõ ràng là một bất ngờ.

Tuy nhiên, giới kinh doanh ô tô cũng nhận định, sau giai đoạn kìm nén kéo dài, thị trường ô tô cũng sẽ đến lúc phải bung sức trở lại bởi nhu cầu sử dụng ô tô cho mục đích di chuyển, đặc biệt là phục vụ sản xuất, kinh doanh là rất rõ ràng.