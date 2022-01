Những mẫu ô tô nào nhận nhiều ưu đãi trước Tết Nguyên đán?

Honda

Honda Việt Nam cho biết, trước bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, với mong muốn hỗ trợ một phần chi phí mua xe cho khách hàng trong dịp đầu năm mới, từ ngày 1/1 – 31/11/2022, Honda sẽ phối hợp cùng các nhà phân phối triển khai chương trình khuyến mại đầu năm. Trong đó sẽ hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho khách hàng mua xe Honda Civic, Honda HR-V và Honda Brio.

Về điều kiện áp dụng, theo Honda Việt Nam, khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda Civic, Honda HR-V hoặc Honda Brio và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 1/1 đến ngày 31/1/2022.

Khách hàng tham gia chương trình khuyến mại và thỏa mãn điều kiện của chương trình sẽ nhận được mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (không bao gồm VAT nếu có) cho mỗi xe Honda Civic, Honda HR-V và Honda Brio. Giá trị hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào mức thu lệ phí trước bạ tại từng tỉnh, thành phố.

Subaru

Motor Image Việt Nam (MIV), nhà nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ Subaru tại thị trường Việt Nam cũng vừa công bố chương trình Ưu đãi Chào Năm Mới với gói hỗ trợ 100% Lệ phí trước bạ, 100% chi phí đăng kí biển số mới và 100% chi phí bảo dưỡng trong năm đầu tiên dành cho mọi đơn hàng đặt mua xe Forester có trang bị Công nghệ Hỗ trợ người lái tiên tiến EyeSight. Chương trình diễn ra đồng thời với các ưu đãi dịch vụ hấp dẫn của Lễ Hội Kansha dành cho các khách hàng đã sở hữu xe Subaru trên toàn quốc.

Với mức ưu đãi hiện hành hỗ trợ 100% Lệ phí Trước bạ, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe Forester 2.0 i-L với giá chỉ từ 899 triệu đồng và mẫu xe Forester 2.0 i-S EyeSigh với giá chỉ 1.124 tỉ đồng nhờ khoản hỗ trợ 100% Lệ phí trước bạ, 100% chi phí đăng kí biển số mới và 100% chi phí bảo dưỡng trong một năm đầu tiên để được tự mình cầm lái và trải nghiệm mẫu xe SUV - vượt trội về khả năng vận hành trên mọi địa hình, không gian nội thất rộng rãi, thoải mái cùng hơn 100 tính năng an toàn.

Không những vậy, khách hàng còn được nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn khác khi mua xe Subaru Forester từ nay đến hết 7.02.2022. Mọi khách hàng hiện đang sở hữu xe Subaru trên toàn quốc sẽ được nhận nhiều ưu đãi đặc biệt của chương trình Kansha để chăm sóc và bảo dưỡng cho chiếc xe của mình tại các trung tâm dịch vụ ủy quyền của Subaru.

Các mẫu xe Subaru do MIV phân phối đều được hưởng chế độ bảo hành hàng đầu đến 5 năm, hoặc 100.000 KM (tùy điều kiện nào đến trước), miễn phí dung dịch vệ sinh PEA Carbon cho xe Forester ở ở cấp bảo dưỡng 1000 km và mỗi cấp bảo dưỡng 10.000 km giúp động cơ vận hành hiệu quả vượt trội đồng thời là những chính sách và dịch vụ hậu mãi vượt trội trên thị trường.

Ford

Tại các đại lý Ford tại Hà Nội đang triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho mẫu crossover hạng B - Ford EcoSport, giảm giá 76 triệu đồng cho cả 2 phiên bản 1.0L Titanium và 1.5L Titanium.

Khách hàng tại Hà Nội mua Ford EcoSport tháng 1/2022 chỉ cần từ 631 triệu đồng nhờ hưởng ưu đãi kép từ đại lý và hỗ trợ từ Chính phủ. Sau giảm giá, giá xe Ford EcoSport hiện chỉ còn từ 570 - 616 triệu đồng.

Vì là xe lắp ráp trong nước, mẫu xe này còn được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, tương ứng với số tiền từ 32,3 - 41,16 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản và tuỳ từng địa phương.

Sau khi hưởng ưu đãi kép, khách hàng mua Ford EcoSport tháng 1/2022 có thể tiết kiệm từ 108,3 - 117,16 triệu đồng, tuỳ từng phiên bản.

Toyota

Bên cạnh gói hỗ trợ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với các mẫu xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của Chính phủ theo Nghị định 103/2021/NĐ-CP, Toyota Việt Nam mang đến cho khách hàng cơ hội để sở hữu các mẫu xe của Toyota với mức ưu đãi lên tới 40 triệu đồng trong dịp chào đón năm mới 2022 cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn tại đại lý.

Khách hàng ký hợp đồng và thanh toán đầy đủ khi mua xe Corolla Altis, Rush, Innova và Wigo từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/01/2022 sẽ tiếp tục nhận được nhiều ưu đãi lớn như với Corolla Altis, gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 40.000.000 đồng cho tất cả các phiên bản; với Rush, gói hỗ trợ lệ phí trước bạ 30.000.000 đồng đến hết ngày 31/01/2022; Innova, hỗ trợ lệ phí trước bạ 15.000.000 đồng cho phiên bản Innova E 2.0 MT và Innova G 2.0 AT; Wigo, gói ưu đãi lên đến 20 triệu đồng bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm/ 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo G và gói bảo hành chính hãng 5 năm/ 150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo E.

Mazda

Ngoài việc áp dụng chính sách giảm 50% phí trước bạ, khách hàng sở hữu các dòng xe như All-New Mazda3, New Mazda6, Mazda CX-5, Mazda CX-8 trong tháng 1/2022 còn được nhận ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 120 triệu đồng (áp dụng tùy từng dòng xe và tỉnh thành).

Cụ thể, mức ưu đãi cao nhất lên đến 120 triệu đồng dành cho Mazda CX-8 Deluxe, ưu đãi trực tiếp giá bán đến 70 triệu đồng, tặng gói phụ kiện nâng cấp trị giá 50 triệu đồng. Chỉ cần với 929 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu mẫu xe SUV 7 chỗ đẳng cấp, bên cạnh ưu đãi vay mua xe với mức trả trước từ 200 triệu đồng. Mẫu xe dẫn đầu doanh số phân khúc SUV tầm trung, Mazda CX-5 cũng đang được ưu đãi giá đến 22 triệu đồng và khách hàng chỉ cần trả trước từ 168 triệu đồng.

Ngoài các mẫu SUV, All-New Mazda3 Sedan cũng nhận được ưu đãi đến 33 triệu đồng, đây là cơ hội tốt cho khách hàng mong muốn trải nghiệm mẫu xe thế hệ thứ 7 đầu tiên tại Việt Nam với giá từ 636 triệu đồng, áp dụng mức trả trước từ 134 triệu đồng. New Mazda6 nhận ưu đãi lên đến 49 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng xe nhập khẩu như New Mazda2, Mazda CX-30 và All New Mazda BT-50, Mazda Việt Nam cũng dành tặng ưu đãi phí trước bạ, tạo cơ hội cho khách hàng dễ dàng trải nghiệm đẳng cấp với các dòng xe thế hệ mới trong Năm mới. Cụ thể, khách hàng được tặng 50% phí trước bạ khi sở hữu New Mazda2, Mazda CX-30; tặng 100% phí trước bạ dành riêng cho All New Mazda BT-50 – Mẫu pick-up thế hệ mới đang được đánh giá cao với sự đột phá hoàn toàn về thiết kế cùng trang bị tiện nghi như chiếc SUV đa dụng.