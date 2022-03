Những mẫu xe giá rẻ, tiết kiệm nhiên liệu và đang ưu đãi khủng

Theo Bảng xếp hạng xe ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam vừa được Báo Giao thông công bố, những mẫu xe có kết quả tiết kiệm nhiên liệu nhất là những mẫu xe trang bị động cơ hybrid.

Bảng xếp hạng được dựa trên cơ sở dữ liệu của 466 giấy chứng nhận kiểu loại ô tô được công khai mức tiêu thụ nhiên liệu trên cổng thông tin điện tử chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Đối tượng đánh giá là những mẫu xe còn thời hạn giấy chứng nhận mức tiêu thụ nhiên liệu kiểu loại xe, tính đến thời điểm 19/10/2021.

Bảng xếp hạng được thực hiện thông qua việc phân tích 3 chỉ số tiêu hao nhiên liệu trên đường “ngoài đô thị” - “kết hợp” - “trong đô thị”. Trong đó, chỉ số mức tiêu hao nhiên liệu “kết hợp” được lựa chọn để xếp hạng.

Theo công bố, hai mẫu xe đứng đầu Bảng xếp hạng ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất đều là hai mẫu xe sử dụng công nghệ động cơ hybrid - kết hợp cả động cơ xăng và động cơ điện. Theo đó, Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8HV là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường, với mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp theo công bố chỉ 4,2 lít/ 100km. Ngoài ra, mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu thứ hai là Toyota Camry phiên bản động cơ hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu 4,6 lít/ 100km (phiên bản 2.5HV) cho chu trình thử nghiệm hỗn hợp. Toyota Corolla Cross phiên bản hybrid là phiên bản có giá cao nhất của mẫu xe này, với mức giá niêm yết là 920 triệu đồng. Còn Toyota Camry 2.5HV cũng sử dụng động cơ hybrid, có giá niêm yết là 1,441 tỷ đồng. Cả hai mẫu xe hiện không có chương trình ưu đãi nào dành cho khách hàng.

Có thể nói, công nghệ động cơ hybrid mang lại lợi ích lớn là giúp người sử dụng tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên, những mẫu xe này vẫn đang có mức giá cao hơn so với các mẫu xe khác trên thị trường, vì vậy có thể vượt ngoài khả năng tài chính của những người mua nhạy cảm về giá.

Tuy nhiên, ngoài hai mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu cao nhất trên, người dùng có thể lựa chọn một số mẫu xe có mức giá “mềm” hơn, đặc biệt là đang được áp dụng các chương trình ưu đãi của đại lý hoặc hãng xe.

Đầu tiên phải kể đến Mitsubishi Attrage. Mẫu xe cỡ nhỏ hạng B có mức giá khá bình dân, từ 375 - 485 triệu đồng. Mitsubishi Attrage chính thức ra mắt Việt Nam hồi giữa tháng 03/2020 với 2 phiên bản nâng cấp là MT và CVT. Gần 1 năm sau đó, vào ngày 22/02/2021, Mitsubishi Attrage được bổ sung thêm phiên bản CVT Premium.

Mitsubishi Attrage mới sử dụng động cơ 1,2 lít Mivec công suất 78 mã lực, mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Có thể nói đây là một khối động cơ không quá mạnh, tuy nhiên đem lại hiệu suất vừa đủ, phù hợp để di chuyển trong đô thị cũng như đem lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Theo đánh giá, Mitsubishi Attrage có mức tiêu thụ nhiên liệu là từ 5,09 lít/100 km. Đây là mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất so với các dòng xe trong phân khúc sedan hạng B với các mẫu xe nổi tiếng như Toyota Vios, Honda City….

Hiện tại, khách hàng mua xe Mitsubishi Attrage được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, tiết kiệm số tiền tương đương từ khoảng 19 triệu đồng đến 24 triệu đồng tùy phiên bản. Ngoài ra, khách hàng còn được ưu đãi bộ phụ kiện theo xe trị giá 7 triệu đồng hoặc phiếu nhiên liệu trị giá 10 triệu đồng. Các ưu đãi áp dụng tùy từng đại lý.

Ngoài Mitsubishi Attrage, mẫu xe Nissan Almera cũng là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu với mức tiêu thụ kết hợp từ 5,1 lít / 100km và đang được ưu đãi lên tới 50 triệu đồng.

Nissan Almera hiện có giá từ 469 - 579 triệu đồng. Đây là mẫu sedan cỡ B với tên gọi cũ là Sunny, và được chuyển sang tên mới Almera để phù hợp với tên mới chuẩn toàn cầu. Almera nhập Thái Lan thiết kế mới, trang bị loạt tính năng độc nhất phân khúc. Đặc biệt, các đại lý Nissan đang triển khai ưu đãi lớn dành cho Nissan Almera, bao gồm giảm tiền mặt từ 37-47 triệu đồng và tặng gói phụ kiện theo xe. Cụ thể, phiên bản Almera MT cơ sở được giảm 45 triệu đồng, tặng kèm bọc ghế da, dán film cách nhiệt và thảm trải sàn. Trong khi đó, phiên bản Almera CVT được giảm 37 triệu đồng tặng kèm phụ kiện tương tự bản MT. Phiên bản CVT Cao cấp được giảm mạnh nhất đến 47 triệu đồng, tặng kèm film cách nhiệt, thảm trải sàn, bọc ghế da và bộ la-zăng.

Toyota Wigo cũng là mẫu xe được vinh danh trong bảng những mẫu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam, với mức tiêu thụ từ 5,31 lít/100km. Toyota Wigo đang được áp dụng gói ưu đãi lên đến 20.000.000 đồng bao gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo G và gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy theo điều kiện nào đến trước đối với Wigo E.

Toyota Wigo được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản, phiên bản MT giá 352 triệu đồng và bản AT giá niêm yết 385 triệu đồng. Phiên bản Wigo 2020 nâng cấp không có thay đổi về trang bị động cơ so với phiên bản trước. Xe sử dụng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.2 lít. Công suất tối đa 86 mã lực và sức kéo 107 Nm. Xe dẫn động cầu trước, hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Đây là một khối động cơ không quá mạnh, cũng không quá yếu nếu so với các đối thủ trong phân khúc. Mức tiêu thụ nhiên liệu của Toyota Wigo ở mức 5.3 lít/100km đường hỗn hợp. Đây là một mức tiêu thụ khá tiết kiệm và rất phù hợp với kinh tế của một gia đình ở thành thị.

Ngoài những mẫu xe kể trên, một số mẫu xe khác cũng được vinh danh trong “bảng vàng” tiết kiệm nhiên liệu có thể kể đến như Kia Soluto (giá từ 369 - 469 triệu đồng), tiêu thụ từ 5,12 lít/100km; Suzuki Swift (giá khoảng 550 triệu đồng), có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,19 lít/100 km; Hyundai Grand i10 tiêu thụ từ 5,4 lít/100km; Honda Brio tiêu thụ từ 5,4 lít/100 km.