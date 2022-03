Những thay đổi bước ngoặt tạo nên thành công cho Camry 2022

Sẽ rất dài nếu nói về sự thành công của thương hiệu xe hơi Toyota nói chung cũng như mẫu xe Camry nói riêng. Chỉ biết rằng, những chiếc xe Toyota đã gắn bó với hàng triệu triệu người dân tại hàng trăm quốc gia suốt gần một thế kỷ qua, tạo dựng nên một thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, những chiếc xe đầu tiên xuất xưởng tại nhà máy ở Vĩnh Phúc năm 1996 và tính cho tới nay đã có khoảng 700.000 chiếc xe Toyota được lắp ráp phục vụ người tiêu dùng Việt.

Người ta nhắc tới xe Toyota là nhắc tới nhiều cảm xúc khác nhau, với những tính từ như bền bỉ, tiết kiệm trên Vios, Altis, Innova, rồi khả năng vượt mọi địa hình như Land Cruiser hay mẫu bán tải với danh hiệu “không thể bị phá huỷ” Hilux và đặc biệt là mẫu xe Camry - đại diện cho sự sang trọng, lịch lãm và thành công của chủ nhân.

“Còn nhớ cách đây chừng hơn chục năm, những chiếc Toyota Camry luôn là tâm điểm theo dõi khi ra đường và nó cũng cho thấy đẳng cấp của chủ nhân. Thời đó, để sở hữu được Camry thì hầu hết cũng ngoài 40 tuổi, thậm chí là 50 tuổi nên thiết kế xe cứng cáp, uy quyền, có chút già dặn. Nhưng ở phiên bản mới với rất nhiều nâng cấp, trang bị cho người trẻ thì có thể sẽ không nhận ra Camry trên đường nếu không có logo đâu”, anh Hoàng Trung Quân chia sẻ khi xem Camry phiên bản 2.0Q tại một đại lý ở Hà Nội.

Có thể nhiều người nghĩ rằng Toyota đã “ngủ quên trên chiến thắng” khi suốt 8 vòng đời của xe Camry bán ra luôn luôn dẫn đầu phân khúc sedan hạng D, luôn được mệnh danh là “Vua sedan hạng D”. Nhưng không gì là mãi mãi và Toyota hiểu rõ điều đó. Sự thay đổi của một ông lớn trong 2 năm gần đây đã tiếp thêm sức mạnh cho Camry 2022 với các phiên bản vừa dành cho giới trẻ nhưng cũng vừa khẳng định đẳng cấp doanh nhân, nhà lãnh đạo cấp cao bên cạnh phiên bản hybrid 2.5HV mang lại trải nghiệm thú vị hơn bao giờ hết.

Nếu như phiên bản 2.5HV với hệ thống động cơ lai xăng - điện đảm bảo cho chủ nhân sự tĩnh lặng gần như tuyệt đối trong không gian nội thất sang trọng cùng với việc chung tay đóng góp bảo vệ môi trường thì phiên bản 2.0Q lại là sự thể hiện cái tôi cá tính một cách rõ nét hơn khi bạn có thể tự tay cầm lái để cảm nhận.

Toyota đã tinh chỉnh nhiều thứ trên Camry 2022 kể cả hệ thống động lực nhằm mang lại cảm giác lái hứng khởi nhất cho khách hàng. Động cơ mới cho phép tăng thêm 10% công suất nhưng lại giảm tiêu hao nhiên liệu tới 20%, hộp số Direct Shift - CVT mới có trọng lượng nhẹ hơn giúp tối ưu nhiên liệu hơn nhưng lại nâng cao hiệu quả truyền dẫn.

Camry 2022 với động cơ và hộp số hoàn toàn mới.

Là một doanh nhân, bạn sẽ luôn muốn chinh phục những đỉnh cao thành công mới, luôn muốn những thương vụ “triệu đô” được ký kết cũng như khát khao gây dựng một thương hiệu của riêng mình mà Camry chắc chắn là bạn đồng hành tin cậy nhất trên chặng đường đó.

“Với một người làm kinh doanh như mình thì hàng ghế sau của Camry ghi điểm tuyệt đối vì mình cần không gian yên tĩnh và thoải mái nhưng cũng đủ trẻ trung. Vừa có sạc không dây, điều hoà 3 vùng độc lập, hàng ghế sau có thể gập ngả bằng điện hay rèm che nắng… Một không gian với tiện ích như vậy sẽ luôn giúp mình thoải mái xử lý công việc dù đang di chuyển trên đường”, chia sẻ của anh Phan Tuấn Anh, chủ một cửa hàng thời trang ở quận 7, Tp.HCM.

Khoang lái tiện nghi trên Camry 2.0Q.

Những khách hàng như Tuấn Anh thuộc thế hệ 8x nên bên cạnh sự năng động, tinh nhạy trong kinh doanh, họ còn đam mê tìm hiểu về công nghệ cũng như yêu thích những trải nghiệm mới. Tuấn Anh lựa chọn Camry 2.0Q một phần vì chi phí vừa phải mà vẫn có đầy đủ những trang bị an toàn cao cấp của Toyota cùng những tiện nghi tương tự phiên bản 2.5Q. “Thường xuyên di chuyển để gặp gỡ đối tác thì chiếc xe phải là nơi giúp mình luôn thấy an tâm nhất. Phiên bản 2.0Q cũng có gói TSS với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn và đèn chiếu xa tự động sẽ hỗ trợ mình rất nhiều”.

Bên cạnh đó, Camry được trang bị thêm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera 360 độ, 8 cảm biến quanh xe… Ở phiên bản 2022, nền tảng thiết kế toàn cầu TNGA cũng trở thành tiêu chuẩn trên Camry, góp phần mang đến những trải nghiệm lái thú vị hơn.

Tất cả những điều đó đem đến sự an tâm cho khách hàng trên mọi hành trình, thể hiện sự cam kết của Toyota mang đến những chiếc xe an toàn hơn. Camry là mẫu xe thứ 7 trong dải sản phẩm của Toyota được trang bị gói an toàn TSS. Chắc chắn, Camry mới sẽ tiếp tục nối dài những thành công và tiếng vang trong phân khúc sedan hạng D, trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho giới doanh nhân trẻ.