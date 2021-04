Nỗi lo thừa cung khiến giá dầu giảm 3% tuần này

Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (9/4), khi nhà đầu tư lo ngại nguồn cung dầu tăng lên và việc làn sóng Covid-19 mới có thể cản trở sự hồi phục của nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent giao sau tại thị trường London giảm 0,25 USD/thùng, còn 62,95 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York giảm 0,28 USD/thùng, tương đương giảm gần 0,5%, còn 59,32 USD/thùng.

Tuần này, giá dầu giảm khoảng 3%, nhưng đã hồi phục nhiều nếu so với mức đáy 60,47 USD/thùng mà giá dầu Brent thiết lập cách đây 2 tuần.

Áp lực giảm lên giá dầu gia tăng sau khi liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số nước sản xuất dầu ngoài khối, tức nhóm OPEC+, quyết định nâng sản lượng khai thác dầu 2 triệu thùng/ngày trong thời gian từ tháng 5-7.

"Đúng vào lúc triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu đang có lợi cho giá dầu, thì OPEC+ lại đi đến quyết định nâng sản lượng", Giám đốc Jim Ritterbusch của Ritterbusch and Associates phát biểu.

Việc nhiều quốc gia trên thế giới - đặc biệt là châu Âu - phải phong tỏa trở lại để chống làn sóng Covid-19 mới, cộng thêm chương trình tiêm chủng gặp khó ở một số nơi, cũng có thể đe dọa bức tranh nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Diễn biến giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading View.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn kỳ vọng vào sự khởi sắc của nhu cầu dầu trong nửa cuối của năm nay, nhờ đà tăng trưởng mạnh của Mỹ và Trung Quốc - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chiến lược gia trưởng Stephen Innes thuộc Axi cho rằng giá dầu sẽ giằng co trong vùng 60-70 USD/thùng trong lúc nhà đầu tư đánh giá tác động của những yếu tố này.

"Đang có một sự kéo-đẩy thực sự trên thị trường, do sự giằng co giữa các yếu tố gồm chiến dịch tiêm chủng được đẩy nhanh ở Mỹ, sản lượng dầu tăng, và lệnh phong tỏa mới ở châu Âu. Vì thế, giá dầu đang trong trạng thái giằng co", nhà quản lý John Kilduff thuộc Again Capital phát biểu.

Đàm phán nhằm đưa Mỹ và Iran quay trở lại thỏa thận hạt nhân 2015 đang có bước tiến, nhưng giới chức Iran phát tín hiệu còn bất đồng với Washington về việc biện pháp trừng phạt nào cần được dỡ bỏ. Nếu thỏa thuận được nối lại, Iran có thể tăng mạnh xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng việc này sẽ không sớm xảy ra.