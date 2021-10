Ô tô mới liên tiếp ra mắt tại Việt Nam, thị trường xe cuối năm sẽ "nóng"?

Thời gian gần đây, các mẫu xe ô tô mới liên tục được nhà sản xuất ra mắt tại Việt Nam. Vừa tối qua (6/10), trong một sự kiện trực tuyến diễn ra lúc 20h, BMW Việt Nam và THACO AUTO đã chính thức ra mắt mẫu xe mui trần BMW 4 Series Convertible hoàn toàn mới.

Được chế tạo và sản xuất tại nhà máy BMW Plant Dingolfing, Đức, nhà sản xuất đã dành nhiều lời khen ngợi cho thiết kế nội, ngoại thất cũng như động cơ và các công nghệ trang bị trên BMW 4 Series Convertible. Tuy nhiên, mức giá của BMW 4 Series Convertible chưa được tiết lộ.

Mẫu xe mui trần BMW 4 Series Convertible trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh với công nghệ TwinPower Turbo, tạo ra công suất 258 mã lực và mô men xoắn 400 Nm, cùng với hộp số Steptronic Sport tám cấp.

Trước đó chưa lâu, Thaco đã giới thiệu Kia K3 - sản phẩm xe điện lấy cảm hứng từ mẫu xe Kia EV6. Kia K3 được xem là mẫu xe tiêu biểu cho xu hướng phát triển mới của KIA, kết hợp giữa kiểu dáng thể thao, thiết kế thời trang và nền tảng công nghệ hiện đại. Vốn là Kia Cerato tại Việt Nam, mẫu xe đã được đổi sang tên gọi K3, để đồng nhất với tên gọi K3 trên toàn cầu.

Kia K3 được phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản trang bị động cơ xăng Gamma 1.6L lần lượt là K3 Premium, K3 Luxury và K3 Deluxe (MT), trong đó phiên bản K3 Premium là phiên bản hoàn toàn mới so với mẫu xe tiền nhiệm. Các mẫu xe K3 có mức giá giao động từ 559 - 659 triệu đồng.

Ngày 30/9, Volkswagen Teramont 2021 chính thức ra mắt thị trường Việt. Mẫu xe được nhập khẩu từ Mỹ và phân phối với giá 2,349 tỷ đồng tại Việt Nam.

Có thể thấy, thị trường ô tô Việt đang bắt đầu sôi động sau những tháng ảm đạm do chính sách phong tỏa nhằm phòng chống dịch Covid-19. Thông thường, những tháng cuối năm cũng là lúc các hãng đã đặt kế hoạch ra mắt xe mới. Nếu không có dịch Covid-19, Triển lãm ô tô Việt Nam - Vietnam Motor Show - sẽ diễn ra trong khoảng thời gian này. Tại đây, các hãng xe sẽ công bố những mẫu xe mới, những phiên bản nâng cấp dành cho thị trường. Tuy nhiên, Vietnam Motor Show 2021 đã chính thức bị hủy, các hãng xe tự tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới.

Không chỉ sôi động với những mẫu xe vừa chính thức ra mắt, thị trường cũng khá xôn xao với một mẫu xe ô tô Trung Quốc vừa xuất hiện tại Việt Nam. Đó là Beijing X3, mẫu xe được cho là sẽ cạnh tranh chính ở mức giá. Tại thị trường quê hương Trung Quốc, Beijing X3 có giá thấp nhất chưa đến 200 triệu đồng. Hiện mẫu xe đã được một doanh nghiệp tư nhân ở Hải Phòng nhập về và chưa bán đại trà, song dự báo mức giá sẽ khoảng 400 triệu đồng. Xe ô tô Trung Quốc dù chưa chiếm được niềm tin của đa số người dùng, song luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt sau “hiện tượng” Beijing X7 hồi năm ngoái.

Beijing X3 Từ nay đến cuối năm, thị trường dự kiến sẽ đón nhận một số sự kiện ra mắt sản phẩm mới như Kia Sonet, Kia Carnival hay Toyota Raize. Hiện tại dù chưa chính thức được giới thiệu, song các đại lý đã nhận tiền đặt cọc của khách mua những mẫu xe này. Vừa qua, Toyota đã chính thức lên tiếng về kế hoạch giới thiệu Raize tại Việt Nam.

Theo Toyota Việt Nam, Toyota Raize là mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ đầu tiên trong dải sản phẩm của Toyota. Sản phẩm ra mắt tại nhật Bản vào năm 2019 và được đón nhận khá nồng nhiệt, trở thành mẫu SUV bán chạy hàng đầu. Trong nửa đầu năm 2020, Raize có doanh số cao nhất tại thị trường Nhật Bản. Mẫu xe này đã bán ra hơn 120 nghìn xe và giữ vị trí thứ 2 trong danh sách những mẫu xe bán chạy nhất năm 2020. Nửa đầu năm 2021, Raize tiếp tục góp mặt trong danh sách xe bán chạy tại Nhật.

Tuy nhiên, theo bình luận, Raize sẽ đối mặt với không ít cạnh tranh trong phân khúc xe bình dân tại Việt Nam. Toyota vẫn chưa công bố mức giá của Raize tại Việt Nam song dự kiến sản phẩm sẽ có giá khoảng 500-700 triệu đồng. Trong dải sản phẩm với mức giá này, có khá nhiều đối thủ “cộm cán” và ngay cả Toyota cũng có nhiều sản phẩm ở khoảng giá này, từ Toyota Vios đến Yaris hay Hilux.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam đang sụt giảm mạnh mẽ. Trong tháng 8/2021, chỉ có 8.884 xe được bán ra, giảm 45% so với doanh số của tháng 7, và giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là doanh số ghi nhận kỷ lục thấp nhất trong lịch sử của thị trường ô tô Việt Nam kể từ năm 2015 đến nay.

Thực tế, doanh số thị trường ô tô bắt đầu đà giảm từ tháng 4 với 3,7% so với tháng 3, mức giảm của tháng 5 là 15% so với tháng 4, mức giảm của tháng 6 là 8% so với tháng 5, mức giảm của tháng 7 là 32% so với tháng 6. Liệu các sản phẩm mới ra mắt có đủ sức làm nóng thị trường xe trong những tháng cuối năm?