Ô tô nhập khẩu từ Indonesia về Việt Nam tăng vọt

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập giảm 14,8% (tương ứng giảm 1.510 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9/2021 là 8.669 chiếc, tương ứng đạt giá trị 197 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị so với tháng trước. Cụ thể, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 10.179 chiếc với trị giá đạt 224 triệu USD. Như vậy, ô tô nhập khẩu về Việt Nam giảm 1.510 chiếc về số lượng và giảm 27 triệu USD về giá trị.

Về xuất xứ, Indonesia bất ngờ nổi lên là thị trường xuất khẩu hàng đầu của ô tô nhập về nước trong tháng 9, bên cạnh Thái Lan và Trung Quốc. Cụ thể, trong tháng 9/2021, có 3.553 ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam xuất xứ từ Indonesia; thị trường đứng thứ hai là Thái Lan với 3.294 chiếc và từ Trung Quốc là 1.041 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Xe nhập khẩu từ Indonesia chủ yếu là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Trong đó, có 2.752 chiếc có xuất xứ từ thị trường Indonesia, tăng tới 66,4%. Trong khi đó, nhưng xe xuất xứ từ thị trường Thái Lan chỉ có 2.665 chiếc, giảm 47,3% so với tháng trước. Xe ô tô 9 chỗ trở xuống không có xe nhập khẩu từ Trung Quốc.

Xe ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 68,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu, với 5.927 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, đạt trị giá là 112 triệu USD. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã giảm mạnh 21,2% (tương đương giảm 1.593 chiếc) so với tháng trước.

Trong tháng 9/2021, có 9 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ từ Thái Lan (7 chiếc) và Nga (2 chiếc) được làm thủ tục nhập về Việt Nam.

Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 9/2021 là 1.879 chiếc, với trị giá đạt 38,8 triệu USD; giảm 11,6% về lượng và giảm 21,7% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 801 chiếc xe có xuất xứ từ Indonesia, tăng 107% so với tháng trước. Tiếp theo, có 606 chiếc xuất xứ từ Thái Lan, giảm 58,2% và có 351 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 60,3% so với tháng trước.

Đối với xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng), trong tháng 9/2021, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 854 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 46 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 38,3% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có tới 689 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng tới 99,7% so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 81% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra, xe chuyên dụng nhập khẩu từ Hàn Quốc là 101 chiếc, tăng 23,2% và nhập từ Thái Lan với 24 chiếc, giảm 29,4% so với tháng trước.

Tính đến hết tháng 9/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 114.377 chiếc, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 78.282 chiếc, tăng 57,8%; ô tô vận tải đạt 25.913 chiếc, tăng 97,7%.

Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 9/2021

Mặc dù thời gian qua, một số loại xe được chuyển về lắp ráp trong nước song ô tô nhập khẩu vẫn luôn chiếm một tỷ trọng lớn trên thị trường ô tô Việt Nam. Những mẫu xe nhập khẩu như: Mitsubishi Xpander, Toyota Corolla Cross vẫn đạt doanh số bán hàng tốt từ đầu năm đến nay. Ngoài ra, trong năm 2021, thị trường ôtô Việt Nam có thêm nhiều sản phẩm nhập khẩu như Mazda CX-30, CX-3, Volkswagen Teramont, Toyota Raize, Nissan Almera ...

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, trong tháng 9/2021, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.316 xe, tăng 37% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra trong tháng là 6.221 xe, tăng 76% so với tháng trước.