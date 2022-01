Ô tô Trung Quốc dồn dập về Việt Nam dịp cận tết

Những mẫu ô tô Trung Quốc trang bị công nghệ hiện đại, thiết kế thể thao, thu hút khách hàng trẻ đang được đưa về Việt Nam dưới con đường chính ngạch, chứ không chỉ qua đường nhập khẩu nhỏ giọt….

Mặc dù tiếp tục lỡ hẹn với người tiêu dùng Việt song MG5 đã được các đại lý bắt đầu mở nhận cọc. Theo thông tin, người dùng muốn mua MG5 có thể đặt cọc 5 triệu đồng. MG Việt Nam chính thức công bố trên website của mình rằng mẫu xe sẽ ra mắt thị trường Việt trong tháng 3, và khách hàng quan tâm có thể đăng ký tư vấn ngay từ bây giờ. Mới đây, một chiếc MG5 màu vàng đã được vận chuyển tới một đại lý để phục vụ quá trình đào tạo sản phẩm cho nhân viên tư vấn bán hàng.

MG5 gây chú ý một phần nhờ đây là mẫu sedan hạng C nhưng giá bán được cho là chỉ ngang với nhóm sedan hạng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan và giá dự kiến là 500-600 triệu đồng. Rõ ràng, đây là mức giá rất cạnh tranh khi mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C nhưng giá tương tự như các mẫu xe hạng B, như Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios….

Mẫu xe hạng C này đã ra mắt tại thị trường Thái Lan vào tháng 7/2021 với ba phiên bản C, D, X và được đánh giá khá thành công. Tại Việt Nam, chưa rõ sẽ có những phiên bản nào của MG5 song dự đoán sẽ có nhiều phiên bản và cũng được nhập khẩu từ Thái Lan. Kể từ lần quay trở lại thị trường Việt Nam mới nhất đến nay, MG đã bắt đầu tạo được vị thế trên thị trường. Các mẫu xe của MG hướng đến nhóm khách hàng trẻ, yêu thích thể thao, thời trang và công nghệ, thường sống ở các khu vực thành phố lớn. MG5 là mẫu xe đã được ngóng đợi từ khá lâu.

Ngoài MG5, mới đây hãng xe Trung Quốc Hongqi đã có màn ra mắt và giới thiệu sản phẩm mới, chính thức đặt chân vào thị trường ô tô Việt Nam. Hongqi - Hồng Kỳ - là thương hiệu ô tô cao cấp trực thuộc FAW Group Trung Quốc, tập đoàn FAW thành lập năm 1953 với sản lượng 4 triệu xe ô tô hàng năm, hoạt động kinh doanh bao phủ 78 quốc gia trên thế giới. Năm 1958, Faw group chính thức ra mắt chiếc xe Hồng Kỳ đầu tiên. Trải qua hơn 60 năm, năm 2021 giá trị thương hiệu Hongqi đạt ngưỡng 14,2 tỷ USD.

Dù mới “chào hàng” thị trường Việt Nam nhưng Hongqi đã mang đến hai sản phẩm đủ để gây ấn tượng với người tiêu dùng Việt. Hongqi H9 là mẫu xe cao cấp, thiết kế xe phảng phất hình ảnh các thương hiệu siêu sang như Mercedes-Maybach, Bentley, Rolls-Royce. Tại Việt Nam, Hongqi H9 có 2 tùy chọn động cơ, gồm tăng áp 2.0L 4 xy-lanh cho công suất 252 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Cao cấp hơn là động cơ tăng áp V6 3.0L cho công suất 272 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Cả 2 phiên bản đều sử dụng hộp số ly hợp kép DCT 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Mẫu xe có giá từ 1,5 tỷ đồng.

Mẫu ô tô Hongqi thứ hai khiến nhiều người quan tâm hơn nữa chính là một mẫu ô tô điện Hongqi E HS9. Như vậy, ngoài VinFast, hãng xe Trung Quốc Hongqi chính là thương hiệu ô tô thứ hai chính thức giới thiệu ô tô điện đến người tiêu dùng Việt. Từ trước đến nay, thị trường Việt hầu như chỉ có những mẫu xe điện giá cao như của Porsche hay những mẫu xe được cho là sắp ra mắt của Mercedes-Benz. Tuy nhiên, để mua ô tô điện một cách chính thức, ngoài VinFast giờ đã có thêm Hongqi.

Xe ô tô điện Hongqi E-HS9

Với mức giá từ 2,768 tỷ đồng, Hongqi E HS9 sẽ cạnh tranh với các mẫu ô tô điện cao cấp của VinFast như VF8, VF9. Màn ra mắt của Hongqi dự báo thị trường ô tô điện Việt Nam trong năm 2022 sẽ có nhiều sôi động, cũng như sự tham gia của các hãng xe Trung Quốc sẽ mang tính chính thống nhiều hơn trên thị trường Việt.

Một mẫu ô tô Trung Quốc khác vừa lộ diện tại Việt Nam là Beijing U5 Plus. U5 Plus thu hút người dùng nhờ cùng là sản phẩm của BAIC Việt Nam, hãng từng có mẫu xe “hiện tượng” Beijing X7 hồi cuối năm 2020. Xe trang bị hàng loạt tiện ích như đề nổ thông minh Start Stop, cửa sổ trời, âm thanh 6 loa, tay nắm cửa mạ chrome một chạm thông minh, gương chiếu hậu điều khiển điện tích hợp gập tự động, điều chỉnh, sấy, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi không khí tiêu chuẩn CN95/ PM 2.5/lọc phấn hoa, điều khiển hành trình Cruise Control…

Bên cạnh đó là hàng loạt tính năng an toàn như hệ thống ABS, EBD, Hệ thống chống trượt, Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống khởi hành ngang dốc, Tự động giữ phanh, Phanh tay điện tử, Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp, Camera toàn cảnh Panoramic 360 độ, Hệ thống cảnh báo lệch làn đường, Hệ thống cảnh báo đối tượng di chuyển ở tốc độ thấp, Hệ thống giám sát điểm mù, Hệ thống hỗ trợ cảnh báo sang làn, Hệ thống cảm biến áp suất lốp, Hệ thống cảm biến va chạm…

Beijing U5 Plus có 3 phiên bản, trong đó bản tiêu chuẩn Beijing U5 Plus Standard có mức giá 398 triệu đồng; bản Beijing U5 Plus Deluxe giá 468 triệu đồng và bản Beijing U5 Plus Luxury giá 498 triệu đồng.

Beijjing U5 Plus

Chỉ trong một thời gian ngắn cận tết Nguyên đán, nhiều mẫu ô tô Trung Quốc đã “tổng tấn công” thị trường Việt Nam, báo hiệu những màn thâm nhập thị trường sắp tới của các dòng xe Trung Quốc.

Trên thế giới, các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt là các startup xe điện, đã và đang tìm cách vươn ra toàn cầu, thâm nhập các thị trường nước ngoài như Mỹ và châu Âu và giành được không ít sự chú ý.