Opt 1 - A.Plus Home bắt tay cùng ông lớn bất động sản Alphanam Group

Vào ngày 16/4 vừa qua, Alphanam Group và Beta Group đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm đánh dấu quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Thành viên Hội đồng Quản trị Alphanam Group, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alpha Nam; ông Bùi Quang Minh - Tổng giám đốc Beta Group, đơn vị chủ quản chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu A.Plus Home; cùng các đối tác khách mời của hai bên.

Theo thỏa thuận hợp tác này, hai bên cam kết sẽ kết hợp và phát huy tối đa năng lực của mỗi bên trong việc phát triển các dự án chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu, nhằm đem đến không gian sống chất lượng và chi phù hợp nhất cho người trẻ, cũng như mở ra những cơ hội đầu tư tiềm năng giữa Alphanam Group và A.Plus Home.

A.Plus Home là chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu được phát triển theo mô hình PlusLiving đầu tiên tại Đông Nam Á - tức phong cách sống hiện đại với căn hộ riêng đầy đủ tiện ích chỉ từ 5,500,000đ/studio/tháng dành cho 2 người.

Sau một năm trì hoãn bởi dịch Covid-19, làn sóng nguồn cung căn hộ dịch vụ mới được dự đoán sẽ bùng nổ. Trong năm 2020, khoảng 45% nguồn cung căn hộ dịch vụ mới đã tham gia vào thị trường. Dự đoán đến 2022, hơn 50.000 căn hộ hạng A và B sẽ được bàn giao, trong đó khả năng cho thuê lên đến 30%. Có thể thấy, tiềm năng phát triển căn hộ dịch vụ tại thị trường Việt Nam là rất lớn.

Mặt khác, theo khảo sát của của CBRE năm 2020, người trẻ Việt đang chật vật tìm thuê một căn hộ chất lượng với chi phí phù hợp, dẫn đến hệ lụy: 60% người trẻ gặp vấn đề về mất vệ sinh và an toàn; 90% căn hộ cho thuê ở chất lượng thấp so với giá thuê; thiếu thốn các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng. Người trẻ Việt đang rất cần một giải pháp nhà ở tin cậy và chất lượng để tự do theo đuổi đam mê và phát triển bản thân.

Xuất phát từ trăn trở đó cũng như nhận định về tiềm năng thị trường, ông Bùi Quang Minh (còn được biết đến với tên gọi Minh Beta) đã cho ra mắt dự án chuỗi căn hộ dịch vụ tối ưu với chi phí hợp lý A.Plus Home, đánh dấu việc lấn sân sang lĩnh vực bất động sản của tập đoàn Beta Group.

Minh Beta là Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Beta Group, đơn vị chủ quản của hệ thống rạp chiếu phim Beta Cinemas. Trước Beta Group, ông còn được biết đến với vai trò nhà sáng lập chuỗi bánh ngọt DOCO Donuts & Coffee, một trong những hình mẫu tiên phong và khởi xướng cho mô hình kinh doanh chuỗi ẩm thực những năm gần đây. Ngoài sự nghiệp kinh doanh, Minh Beta còn được biết đến với vai trò nghệ sĩ.

Với mức giá phù hợp, A.Plus Home mang tới không gian sống chất lượng với các ưu điểm nổi bật: Căn hộ dịch vụ tiện nghi dành cho 2 người với thiết kế khép kín gồm bếp và phòng tắm, giá chỉ từ 5,500,000đ/studio/tháng; Dịch vụ và tiện ích trọn gói, không phát sinh phụ phí, bao gồm: điện, nước, giặt sấy, dọn phòng, wifi, chỗ gửi xe, điều hòa, bình nóng lạnh, tủ lạnh, bếp từ, v.v…; Kết nối cộng đồng và khai phá tiềm năng của bản thân thông qua các hoạt động tự chọn đa dạng dựa trên nền tảng công nghệ.

Cùng mong muốn xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh và một thế hệ trẻ tài năng, A.Plus Home tập trung phát triển các hoạt động do cư dân đề xuất và thực hiện dựa trên nền tảng công nghệ: Phát triển kỹ năng lãnh đạo, nâng cao thể chất, sức khỏe tinh thần, và rèn luyện khả năng tiếng Anh.

Dự án A.Plus Home đầu tiên được đặt tại Hoàng Cầu (Hà Nội), với 35 studio khép kín và 1 không gian sinh hoạt chung tại tầng thượng. Dự án đã được đón nhận nhiệt tình, với tỷ lệ lấp đầy đạt 95% sau 4 tháng vận hành. Theo ông Bùi Quang Minh, A.Plus Home đang gọi vốn vòng đầu tiên ở dạng khoản vay có thể chuyển đổi với giá trị từ 3 đến 5 triệu USD nhằm tạo đà phát triển: xây dựng nền tảng công nghệ, mở rộng thị trường, xây thêm các dự án mới.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Alphanam Group và Beta Group cho dự án A.Plus Home là hoạt động nằm trong định hướng mở rộng hình thức đầu tư – khai thác bất động sản mới, khám phá và phát triển nhu cầu thị trường, phát triển các dự án chuỗi căn hộ dịch vụ được quản lý bằng công nghệ, mang đến không gian sống chất lượng cho giới trẻ cũng như phát huy năng lực, gia tăng sức mạnh của nhau trong bối cảnh bình thường mới của nền kinh tế.

A.Plus Home Partnership (hợp tác kinh doanh) ra đời mang đến cho các chủ đầu tư một mô hình kinh doanh căn hộ hiện đại và độc đáo, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Đông Nam Á. Hướng đến tệp khách hàng chủ chốt hiện nay – là các bạn trẻ cấp tiến, đam mê thử thách và khám phá, mong muốn phát triển bản thân, A.Plus Home được dự đoán có tiềm năng rất lớn trong thời gian tới.

Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu rạp chiếu phim trước đó, cùng đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, trẻ trung năng động, A.Plus Home sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho các nhà đầu tư. A.Plus Home đảm bảo mọi quy trình đều được vận hành dựa trên những tiêu chuẩn nghiêm ngặt và cam kết tối đa hóa hiệu quả kinh doanh.

Để trở thành đối tác của A.Plus Home, nhà đầu tư chỉ cần đầu tư từ 90,000,000đ/studio và có mặt bằng tại các khu dân cư đông đúc. Với mô hình PlusLiving, nhà đầu tư được hưởng lợi tức cao hơn trên 30% so với mô hình cho thuê truyền thống (tính trên m2) và có thể hoàn vốn trong vòng 4 năm.