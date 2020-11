Ôtô cũ đang khan hàng

Lượng khách hàng đổi xe giảm mạnh, cùng với đó, lượng khách hàng có nhu cầu mua ôtô cũ cuối năm 2020 lại tăng lên so với những năm trước. Nguyên nhân cũng là do kinh tế khó khăn nên nhiều khách hàng không đủ tiềm lực tài chính để mua ôtô mới, vay ngân hàng thì rủi ro trả nợ vì chưa biết đại dịch Covid-19 bao giờ mới được khống chế.

GỒNG MÌNH GIỮ GIÁ

Việc xe mới giảm giá, tăng khuyến mại như tặng thuế trước bạ từ 50 – 100%, tặng tiền mặt ngoài, tặng bảo hiểm, tặng kèm phụ kiện...Như vậy, tuy bị giảm lợi thế cạnh tranh về giá nhưng thị trường ô tô cũ đang cố gồng mình để giữ giá sau đợt giảm sâu hồi đầu năm 2020.



Nhìn lại thị trường xe ôtô cũ đầu năm 2020, khi mà dịch Covid-19 bắt đầu lan rộng giá xe cũ đã giảm mạnh so với thời gian trước Tết Nguyên đán 2020. Sau khi hết cách li xã hội, thị trường xe cũ lại bắt đầu tiếp tục giảm giá để kéo khách quay trở lại. Anh Văn Hiếu, chủ một sàn thương mại chuyên về ôtô cũ cho biết, theo thống kê riêng trên sàn của anh quản lý trung bình giá xe cũ giảm từ 30 đến 80 triệu đồng, tùy từng loại xe, đời xe.

Cũng theo anh Hiếu, sau đợt dịch Covid-19 thứ hai, thị trường ôtô cũ lại chịu thêm cú sốc đó là khan mặt hàng bán ra, phần lớn chỉ là các sàn ô tô còn hàng tồn đọng đẩy ra bán tiếp. Trong đó phân khúc giá tiền từ 300 đến 600 triệu đồng có lượng người khảo sát đông nhất. Còn về phía bán hàng, các dòng xe bán ra phần lớn là xe chạy dịch vụ với mức giá dưới 600 triệu đồng.

Để kéo lại đà giảm giá của thị trường, từ đầu tháng 9/2020 các sàn ô tô cũ đã tung ra nhiều nhiều chính sách kèm các gói ưu đãi và hậu mãi khi mua xe như bảo hành xe cũ, đổi trả trong thời hạn, bảo hành các lỗi đâm đụng, thủy kích, đổ dầu miễn phí, tặng xăng, bao sang tên... Các chính sách này đã có hiệu quả khi thị trường xe cũ bắt đầu hồi phụ từ đầu tháng 10/2020.

"Chúng tôi đã bị đọng vốn lại trong xe khá nhiều nhưng nếu để xe tiếp tục giảm giá như sau đợt dịch vừa qua thì nhiều cửa hàng buôn xe cũ sẽ bị phá sản. Do đó chúng tôi phải đẩy thị trường bằng những chính sách ưu đãi, thậm chí còn bảo hành, bao kiểm tra xe miễn phí, thậm chí có những chiếc đời cao còn bao cả tiền bảo hiểm thân vỏ...", anh Trần Định chia sẻ.

NGUỒN CUNG KHÔNG DỒI DÀO, GIÁ ÔTÔ CŨ TĂNG

Thông thường, khi thị trường xe ôtô mới giảm giá như hiện nay thì xe cũ phải chấp nhận giảm giá theo vì xe cũ thường là lựa chọn sau cùng đối với khách hàng mua xe ôtô. Tuy nhiên, từ tháng 10/2020 trở lại đây thị trường ôtô trong nước đang chứng kiến một sự đối nghịch khi mà giá ôtô mới thì tìm cách giảm còn giá ôtô cũ thì đứng yên, thậm chí tăng.



Theo khảo sát của Tạp chí KTVN tại một số địa chỉ kinh doanh ôtô cũ ở Hà Nội, so với mặt bằng giá cũng thời điểm năm 2019 thì giá ôtô cũ đã tăng từ 5 đến 8% tuỳ thuộc loại xe, đời xe và chất lượng xe.

Anh Trần Định cho biết, chiếc Toyota Fortuner đời 2015 bản cao nhất trước kia chỉ rơi vào khoảng 650 triệu đồng nay đang giao bán với giá 675 triệu đồng. Tương tự, chiếc Toyota Camry LE đời 2009 nếu vào giai đoạn đầu năm giá khoảng 570 triệu đồng thì nay đang được giao bán với giá 590 triệu đồng... Thực tế đây chỉ là mức tăng giá so với thời điểm sau đợt dịch Covid-19 lần 1, còn so với thời điểm này năm 2019 mức giá vẫn thấp hơn. Như vậy, các cửa hàng xe cũ đang cố gắng trở về vị trí hòa vốn so với giá xe nhập vào mà chưa cộng các chi phí khác kèm theo.

Anh Văn Hiếu cũng chia sẻ, thông thường từ tháng 10 đến hết tháng 1 năm sau lượng xe cũ được đưa lên rao bán trên mạng tăng mạnh. Tuy nhiên, năm 2020 này lượng rao bán xe cũ trên trang điện tử của anh đang quản lý giảm xuống khoảng 40%. Điều đó cho thấy nhu cầu về xe ôtô trong dân vẫn rất cao nhưng có lẽ khó khăn tài chính nên ít chủ xe lựa chọn thay xe mới trong năm nay. Kéo theo đó là giá xe cũ tăng lên và lượng giao dịch thành công cũng tăng lên đáng kể.

Hầu hết các cửa hàng ôtô cũ được hỏi đều cho biết nguồn cung xe cũ năm 2020 không còn dồi dào như những năm trước. Ngoài việc nhiều chủ xe đã không lựa chọn đổi xe trong dịp cuối năm thì việc giá xe cũ giảm sâu trong quý 2 và 3 năm 2020 đã khiến cho các chủ xe càng không muốn bán ra. Do đó những mẫu xe ăn khách, đặc biệt là các thương hiệu đến từ Nhật Bản như Toyota, vốn nổi tiếng là bền nên thường được khách hàng mua xe lựa chọn đang trở nên khan hàng.

Theo khảo sát hành vi khách hàng của một số sàn bán xe trực tuyến thì lượng khách hàng xem xe cũ trong tháng 10/2020 tăng tới 20% so với tháng trước đó. "Dự báo lượng xe cũ bán ra trong quý 4/2020 có thể bằng cả 3 quý trước cộng lại. Nguyên nhân là thị trường xe cũ đang ngày càng ít giao dịch, phần lớn giao dịch hiện nay là hàng tồn kho của các của hàng xe cũ...", anh Trần Định nhận xét.

Những quý đầu năm, đại dịch Covid-19 đã khiến doanh số bán hàng của nhiều hãng xe bị tụt giảm mạnh và bắt buộc phải giảm giá, khuyến mãi mạnh đối với xe cũ, đặc biệt là những mẫu sản xuất năm 2019, để xử lý hàng tồn kho. Điều này khiến cho thị trường xe cũ bị ảnh hưởng mạnh do bị bất lợi cạnh tranh về giá. Tuy nhiên, tín hiệu thị trường trong quý 4/2020 lại cho thấy thị trường xe cũ và mới đang hồi phục mạnh mẽ.