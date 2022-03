Phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam sắp sửa “thay máu”?

Những mẫu xe vang bóng một thời dần bị khai tử

Ford EcoSport, mẫu xe đầu tiên của phân khúc SUV đô thị ở Việt Nam, đã được thông báo sẽ ngừng sản xuất và ngừng bán. Ford Việt Nam cho biết hãng sẽ chính thức dừng sản xuất Ford EcoSport tại thị trường Việt Nam. Lý do hãng đưa ra là do tập đoàn Ford Motor tái cơ cấu việc phát triển tại Ấn Độ - một trong những thị trường lớn nhất của Ford, bao gồm cả việc thay đổi kế hoạch của các nhà máy lắp ráp xe và sản xuất linh kiện, khiến các thị trường thành viên phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và EcoSport là mẫu xe bị ảnh hưởng sớm nhất. Ford Việt Nam khẳng định vẫn đảm bảo các dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa hay phụ tùng cho mẫu EcoSport. Hiện, các đại lý uỷ quyền của Ford Việt Nam cũng đã thông báo không nhận đặt hàng đối với mẫu xe này.

Lý do dừng sản xuất và dừng bán Ford EcoSport được Ford Việt Nam đưa ra rất khách quan, đó là do những thay đổi trong kế hoạch của công ty mẹ Ford Motor tại Ấn Độ. Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường ô tô cho thấy Ford EcoSport đang dần đuối thế trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ. Doanh số của Ford EcoSport đang sụt giảm mạnh mẽ, trong cả năm 2021 chỉ có 1.490 xe EcoSport được bán ra. Và mới đây nhất, trong tháng 1/2022, chỉ có 87 xe EcoSport đến tay khách hàng, một con số quá khiêm tốn so với các đối thủ.

Mẫu xe này đã gia nhập thị trường Việt Nam cách đây hơn 6 năm và có thể nói EcoSport đã khai sinh ra phân khúc SUV đô thị. EcoSport đã độc chiếm phân khúc cho đến năm 2018 và sau đó Hyundai Kona ra mắt. Ford EcoSport và Hyundai Kona là những mẫu xe kỳ cựu trong phân khúc. Không chỉ EcoSport, mới đây, đã có thông tin Hyundai Kona sắp sửa bị khai tử tại Việt Nam, mặc dù nhà sản xuất chưa khẳng định thông tin đó. Hyundai Kona đã từng là mẫu SUV đô thị ăn khách nhất năm 2020, nhưng doanh số đã giảm 35% trong năm 2021.

Trên thế giới, Ford EcoSport cũng đã bị khai tử tại nhiều thị trường khác. Được biết, Ford có kế hoạch thay thế EcoSport bằng một mẫu xe khác, tin đồn là Ford Territory, và sẽ về Việt Nam vào giữa năm 2022.

Daonh số của các mẫu xe trong năm 2020 và 2021

Nhiều nhân tố mới trong phân khúc SUV đô thị

Không chỉ có Ford EcoSport và Hyundai Kona mới gặp nhiều thách thức trên thị trường, mà doanh số của những mẫu SUV đô thị khác cũng bị sụt giảm. Doanh số Honda HR-V giảm 551 chiếc còn 1.161 chiếc. Trong tháng 1/2022, các mẫu xe như EcoSport, Hyundai Kona, Honda HR-V, CX-3, CX-30 tiếp tục là những mẫu xe bán ít nhất trong tháng 1, khoảng cách doanh số khá lớn so với những mẫu xe bán chạy.

Việc những mẫu xe như Ford EcoSport hay Hyundai Kona dừng bán trên thị trường cũng cho thấy những thay đổi mạnh mẽ trong phân khúc SUV đô thị. Hai năm vừa qua, loạt ô tô mới ra đời đã khiến những mẫu xe kỳ cựu, từng chiếm lĩnh phân khúc, gặp nhiều thách thức. Năm 2021, Toyota Corolla Cross, Kia Seltos vừa ra mắt đã liên tục có tên trong danh sách những xe bán chạy nhất mỗi tháng. Doanh số SUV đô thị năm 2021 chủ yếu thuộc về Toyota Corolla Cross và Kia Seltos với hơn 34.000 xe bán ra.

Bên cạnh đó, những lựa chọn mới mẻ và nhiều trang bị hiện đại như MG ZS, Peugeot 2008 cũng mang lại những làn gió mới cho thị trường xe SUV đô thị tại Việt Nam.

Những mẫu xe mới như Toyota Corolla Cross, Kia Seltos đang có nhiều lợi thế cạnh tranh về giá bán, thiết kế, không gian sử dụng, tiện nghi công nghệ, các tính năng an toàn hay sức mạnh và động cơ. Toyota Raize, Kia Sonet - dòng SUV hạng A mới ra mắt cũng giúp người dùng cá nhân và gia đình nhỏ có thêm lựa chọn. Kia Sonet, Toyota Raize trình làng cũng đã mang lại cho khách hàng nhiều lựa chọn mới, hai mẫu xe này thường xuyên trong tình trạng khan hàng.

Quyết định dừng bán những mẫu xe như Ford EcoSport hay Hyundai Kona cho thấy sự thay đổi của phân khúc SUV đô thị. Những mẫu xe thế hệ sản phẩm cũ với kiểu dáng thiết kế và tính năng đơn giản dần bị thay thế bởi thế hệ ô tô mới có thiết kế và công nghệ hiện đại.