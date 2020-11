POW dự chi hơn 700 tỷ trả cổ tức năm 2019

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (mã POW-HOSE) thông báo Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Theo đó, ngày 19/11 tới đây, POW sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 300 đồng. Thời gian thanh toán 10/12/2020.

Nguồn vốn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 là hơn 214 tỷ đồng và năm 2019 là hơn 488 tỷ đồng.

Như vậy với hơn 2,34 tỷ cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PV Power sẽ chi khoảng 702 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020, doanh thu thuần của POW đạt 6.112 tỷ đồng, giảm 22,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 124 tỷ đồng, giảm 84% so với cùng kỳ.



Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu của POW đạt 21.795 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế đạt 1.487 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.302 tỷ đồng.

POW cho biết, doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ là doanh thu bán hàng của công ty mẹ giảm. Bên cạnh đó, nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2 doanh thu bán điện giảm 34% so với cùng kỳ là do giảm sản lượng điện sản xuất trong kỳ...

Tính đến ngày 30/9, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh từ 5.083 tỷ lên 7.130 tỷ đồng - trong đó, có 885 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn- tăng 718 tỷ đồng so với đầu năm, tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng còn 6.250 tỷ đồng - tăng 1.338 tỷ đồng so với đầu năm;

Gần 966 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn trên 3 tháng đến dưới 12 tháng tại ngân hàng- tăng 208 tỷ đồng so với đầu kỳ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng hơn 1.200 tỷ đồng lên hơn 3.922 tỷ đồng.