Quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Ngày 28/12, Tổ công tác Liên ngành về việc Việt Nam đảm nhận cương vị Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp nhằm tổng kết công tác tham gia Hội đồng Bảo an của Việt Nam trong năm 2020 và thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cuộc họp do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Tổ trưởng Tổ Công tác chủ trì.

ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của Bộ Ngoại giao và qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất nhận định về việc tình hình chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội quốc tế trong năm 2020 diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường do tác động tiêu cực, đa chiều của đại dịch Covid-19; xu thế cạnh tranh chiến lược nước lớn, căng thẳng gia tăng tại nhiều điểm nóng ở khu vực Trung Đông – Bắc Phi, Đông Phi, Mỹ Latinh… cùng nhiều thách thức an ninh phi truyền thống đan xen đã tạo ra nhiều khó khăn, trở ngại với hoạt động của các thể chế đa phương, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Bảo an đã xử lý khối lượng công việc lớn, đa dạng với gần 400 cuộc họp cấp Đại sứ, Trưởng Phái đoàn và hàng trăm cuộc họp cấp làm việc, thông qua hơn 100 văn kiện về 68 đề mục khác nhau trong chương trình nghị sự.

Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã chủ động tham gia đóng góp và hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.

Công tác Hội đồng Bảo an của Việt Nam trong năm 2020 đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc chúng ta đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 1/2020 và tổ chức tốt 2 sự kiện điểm nhấn.

Thứ nhất là Phiên thảo luận mở về "Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì, có sự tham gia của 111 diễn giả từ 106 quốc gia (cao kỷ lục trong lịch sử Liên Hợp Quốc), thông qua Tuyên bố Chủ tịch lần đầu tiên trong lịch sử Hội đồng Bảo an về chủ đề tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Thứ hai là phiên họp lần đầu tiên của Hội đồng Bảo an về chủ đề "Hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và các tổ chức khu vực: Vai trò của ASEAN"; đáp ứng quan tâm cao của cộng đồng quốc tế về tăng cường vai trò của Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và đề cao ý nghĩa, hiệu quả của hợp tác đa phương trong bối cảnh thế giới đứng trước nhiều thách thức chung phải giải quyết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung - Ảnh: Báo TGVN

Theo tinh thần Chỉ thị 25 ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Việt Nam đã thể hiện và phát huy vai trò dẫn dắt, đề xuất sáng kiến khi lần lượt chủ trì tổ chức cuộc họp 10 nước Ủy viên không thường trực đương nhiệm và 5 nước mới trúng cử Ủy viên không thường trực. Chủ đề được đưa ra là "Nỗ lực chung vì Hội đồng Bảo an hiệu quả: Kinh nghiệm và Bài học cho các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an" từ ngày 26-28/11/2020.

Đồng thời, đóng góp thành công vào những nỗ lực tăng cường hợp tác và thúc đẩy các ưu tiên, quan tâm chung của các nước Ủy viên không thường trực; và Hội nghị quốc tế với chủ đề "Tăng cường vai trò của phụ nữ trong xây dựng và củng cố hòa bình: Từ cam kết đến kết quả" từ ngày 7-9/12/2020 với sự tham dự của gần 90 quốc gia và gần 500 đại biểu, là sự kiện có quy mô toàn cầu và nổi bật của năm 2020, góp phần thúc đẩy Chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình và An ninh được cộng đồng quốc tế rất quan tâm và nhân dịp thế giới kỷ niệm nhiều dấu mốc quan trọng liên quan.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã tích cực tham gia xử lý các vấn đề tại Hội đồng Bảo an trên tinh thần độc lập, từ chủ, tích cực, trách nhiệm và cân bằng, thể hiện rõ bản lĩnh và bản sắc đối ngoại, kiên trì lập trường nguyên tắc, ủng hộ việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, hòa bình giải quyết tranh chấp, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; ủng hộ thương lượng, đối thoại để thu hẹp bất đồng, tìm kiếm giải pháp chấm dứt các tranh chấp, xung đột; đồng thời đề cao nỗ lực, kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình tái thiết và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế.

QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO

Lãnh đạo Liên Hợp Quốc, các nước và dư luận quốc tế hoan nghênh và đánh giá cao vị thế, vai trò và những đóng góp tích cực của Việt Nam.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu và phương châm đề ra, đóng góp chủ động, tích cực vào hoạt động của Hội đồng Bảo an, qua đó góp phần tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi cho sự phát triển và hội nhập của đất nước, thúc đẩy quan hệ song phương tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước.

Thứ trưởng nhận định việc tham gia chủ động và đóng góp tích cực của ta tại Hội đồng Bảo an được dư luận báo chí, truyền thông quốc tế và học giả quốc tế đánh giá tích cực, khơi dậy niềm tự hào và củng cố sự tin tưởng của quần chúng nhân dân, cán bộ, Đảng viên vào đường lối, chủ trương và chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, trong bối cảnh hướng tới Việt Nam đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sẽ đề ra nhiều chính sách phát triển kinh tế-xã hội quan trọng của đất nước trong thời gian tới.

Thứ trưởng cũng nêu nhiều biện pháp, định hướng lớn nhằm tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò và đóng góp của Việt Nam tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong thời gian tới và bày tỏ mong muốn, đề nghị các Bộ, ngành hữu quan tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin trong công tác nghiên cứu, dự báo tình hình và tham mưu chính sách liên quan, hướng tới tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ Ủy viên không thường trực trong năm 2021, đặc biệt trong dịp ta làm Chủ tịch Hội đồng Bảo an lần thứ 2 (tháng 4/2021).