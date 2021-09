Quỹ đầu tư Ficus lỗ ròng 3 triệu USD khi đầu tư vào các công ty Việt Nam do tác động của Covid

Mới đây, Quỹ đầu tư Ficus Asia Investment (Ficus) đã công bố báo cáo tài chính tại cơ quan Quản lý doanh nghiệp và kế toán của Singapore (ACRA).

Theo đó, ​​doanh thu năm 2020 chỉ đạt 157 triệu USD, giảm so với mức 176 triệu USD của năm 2019, do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mức lỗ ròng cũng tăng tới 52% so với năm trước, lên mức 38 triệu USD.

Tuy nhiên, mức tăng lỗ ròng thực tế chỉ khoảng 3 triệu USD, phần còn lại được ghi nhận lỗ này thực chất là chi phí dự phòng trích trước liên quan tới các cam kết với các nhà đầu tư, như: các nghĩa vụ tài chính và chi phí khấu hao.

Cả hai khoản này đều không ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của quỹ Ficus vào năm 2020, do đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn dương 12 triệu USD năm 2020, so với mức âm 2 triệu USD của năm 2019.

Hiện Quỹ đầu tư Ficus đã tăng tỉ lệ nắm giữ cổ phần trong nhiều công ty của tập đoàn này, bằng việc chi ra 7 triệu USD cho các khoản đầu tư vào các công ty liên kết và 13 triệu USD để mua lại các công ty con.

Tại Việt Nam, quỹ Ficus thông qua Công ty cổ phần Seedcom (Seedcom) đã đầu tư vào các đơn vị như: The Coffee House (chuỗi cà phê) hay Juno (Chuỗi sản xuất, bán lẻ giày và túi xách), Haravan (dịch vụ website và hỗ trợ bán hàng đa kênh)... chủ yếu dựa vào các hoạt động bán lẻ trực tiếp đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ông Đinh Anh Huân, người sáng lập quỹ Ficus, cho biết thêm The Coffee House, Juno và Haravan là một phần trong chiến lược bán lẻ mới của Seedcom nhằm xây dựng một hệ sinh thái gồm các doanh nghiệp phục vụ cả người dùng cuối và các nền tảng doanh nghiệp với doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ.

Theo chiến lược này, Seedcom đã bơm thêm tiền vào The Coffee House vào năm 2020. Chuỗi cửa hàng cà phê này đạt doanh thu 37 triệu USD vào năm 2019, đã bắt đầu làm việc với các ứng dụng giao hàng của bên thứ ba để thích ứng với các hạn chế của Covid-19, mặc dù đã phát triển thành công ứng dụng riêng trong thời gian đầu.

Năm ngoái, Quỹ đầu tư Ficus đã nhận được khoản đầu tư 50 triệu USD từ eWTP Capital do Alibaba hậu thuẫn thông qua tổ chức của quỹ tại Singapore là Redefine Capital Fund. Kể từ đó, eWTP Capital đã rót thêm 10 triệu USD vào Ficus.

Được biết, Quỹ đầu tư Ficus được đăng ký tại Singapore, nắm giữ các quyền lợi trong lĩnh vực bán lẻ, hậu cần và liên doanh công nghệ tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.