Robot giống người và phần mềm ô tô tự lái: Tương lai mới của Tesla?

Những lời hứa táo bạo của tỷ phú nổi tiếng nhất trong ngành xe điện thế giới đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, từ công nghệ đến quy định. Thực tế, Tesla và các công ty công nghệ ô tô khác đã không đạt được mục tiêu triển khai xe tự lái trong nhiều năm.

Craig Irwin, một nhà phân tích của Roth Capital Partners, cho biết: “Tôi thích thực tế là họ đang đẩy mạnh phong trào, nhưng tôi nghĩ rằng họ đang quá hung hăng”.

Musk đã xây dựng sự nghiệp bất chấp những lời dị nghị với ô tô điện và tên lửa. Trong khi đó, một số chủ Tesla đang mua gói tự lái trị giá 12.000 USD với hy vọng rằng quyền tự chủ hoàn toàn sắp đến gần và 60.000 chủ xe Tesla đang thử nghiệm phần mềm tự lái mới nhất mà các đối thủ chỉ có thể mơ ước.

“Tôi sẽ rất sốc nếu năm nay chúng ta không đạt được mục tiêu lái xe tự động hoàn toàn. Tôi sẽ bị sốc”, Musk nói và dự đoán rằng việc lái xe hoàn toàn tự động sẽ là “nguồn lợi nhuận quan trọng nhất đối với Tesla. Đó là điều khá tốt về mặt tài chính”.

Musk nói rằng, robot hình người và ô tô tự lái quan trọng hơn Cybertruck hay xe điện 25.000 USD. Cổ phiếu Tesla đã giảm 10% xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng vào 27/1 sau khi nhà sản xuất ô tô giá trị nhất trì hoãn các loại xe mới như Cybertruck cho đến năm sau do các vấn đề về chuỗi cung ứng.

Tesla đang sử dụng máy ảnh và trí thông minh nhân tạo chứ không phải các công nghệ khác như radar và lidar mà các đối thủ cho rằng là chìa khóa để đạt được quyền tự chủ hoàn toàn cho xe hơi.

Philip Koopman, giáo sư tại Đại học Carnegie Mellon, phụ trách vấn đề an toàn của các phương tiện tự hành, cho biết, vấn đề lớn là các trường hợp bất thường có thể liên tục xảy ra trên quy mô lớn.

Ngay cả khi công nghệ xe tự hành hoạt động, Tesla sẽ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn từ các cơ quan quản lý trước khi triển khai các đội taxi robot tự do chuyển vùng. Các cơ quan quản lý an toàn ô tô của Mỹ đã bắt đầu đánh giá an toàn hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến của Tesla sau các vụ tai nạn liên quan đến xe cộ và xe cứu thương đang đậu.

Các cơ quan quản lý an toàn phương tiện cơ giới liên bang cũng đã ban hành các hướng dẫn của tiểu bang, nhưng không phải là các tiêu chuẩn toàn diện quản lý xe ô tô tự lái.

Chỉ một năm trước, Musk nói trong một cuộc họp báo thu nhập của Tesla rằng ông “hoàn toàn tin tưởng rằng năm nay một chiếc xe hơi sẽ có thể tự lái với độ tin cậy vượt xa con người”.

Trong khi đó, năm ngoái, CJ Moore, kỹ sư lái xe tự động của Tesla, nói với một cơ quan quản lý ở California rằng dòng tweet của Musk về công nghệ lái xe tự động “không phù hợp với thực tế kỹ thuật”.

Musk thông tin, các kỹ sư đang nghiên cứu để tung ra một robot hình người có tên là Optimus vào năm tới, có thể giải quyết tình trạng thiếu lao động toàn cầu và có thể mang các vật dụng xung quanh một nhà máy.

Raj Rajkumar, giáo sư kỹ thuật điện và máy tính tại Đại học Carnegie Mellon nhận định: “Đối với những nhiệm vụ nguy hiểm và lặp đi lặp lại, sử dụng một robot hình người hoàn toàn là cách tiếp cận sai lầm”.

Bất chấp các quan điểm trái chiều, Musk nhấn mạnh robot có thể quan trọng hơn ô tô và nó có thể trở nên quan trọng hơn việc kinh doanh xe hơi của Tesla.