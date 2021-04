Sắp ra mắt thị trường nhà phố The Song - Phan Thiết

Theo đơn vị phát triển Tập đoàn Nam Group, nhà phố The Song thuộc dự án Thanh Long Bay, hợp khu thứ 3 thuộc khu đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển này, sẽ sớm được giới thiệu đến thị trường vào ngày 25/4 tới.

ĐẦU TƯ ĐÓN ĐẦU

Sân bay Phan Thiết khởi công, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được thúc đẩy tiến độ, cùng một loạt hạ tầng quan trọng tại khu vực lân cận đang được đẩy mạnh triển khai như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc Bến Lức – Long Thành… đã tạo nên làn gió mới cho bất động sản tại Bình Thuận trong thời gian gần đây, đặc biệt là trên cung đường ven biển quốc gia.

Khi hai công trình hạ tầng hàng đầu của Bình Thuận là sân bay Phan Thiết và cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được đưa vào hoạt động đúng như tiến độ, cuối năm 2022, thì nhà phố The Song thuộc dự án Thanh Long Bay không chỉ là căn nhà nghỉ dưỡng còn là cơ hội sinh lời khi thời điểm nhận nhà vừa ngay sau thời điểm hạ tầng kết nối được hoàn thiện.

Tiến trình đô thị hóa cùng với nhiều công trình hạ tầng chuẩn bị triển khai là cú hích thúc đẩy thị trường bất động sản luôn ấm kể từ cuối năm 2020. Dù đại dịch bùng phát nhưng nhiều tỉnh thành có vị trí chiến lược như Bình Thuận đã chứng kiến hàng loạt công trình hạ tầng được công bố, phê duyệt hoặc được đẩy nhanh công tác chuẩn bị mặt bằng. Đây là hiệu ứng lan tỏa, hạ tầng và đô thị hóa đến đâu kỳ vọng giá nhà đất lại tăng đến đó.

"Ngay từ sau Tết, lượng khách hàng quan tâm đến các dự án thành phần tại Thanh Long Bay tăng cao. Bên cạnh các thông tin tích cực về mặt hạ tầng thì lợi thế vị trí 2 mặt tiền: mặt tiền đường ven biển quốc gia & mặt tiền biển; lợi thế tiến độ hoàn thiện hạ tầng nhanh chóng tại dự án đã tạo nên niềm tin cho các khách hàng quan tâm." Bà Vũ Thị Như Mai, đại diện Nam Group, đơn vị đang phát triển dự án Thanh Long Bay cho biết.

Tận dụng lợi thế tích cực từ hạ tầng kết nối, việc triển khai xây dựng đồng bộ để đón đầu thị trường trong 2 năm tới đã giúp những dự án bất động sản tại Bình Thuận nói chung và Thanh Long Bay nói riêng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua. "Dự kiến đến cuối tháng 4 mới công bố nhưng hiện giờ số lượng khách hàng quan tâm và đặt chỗ khu nhà phố vườn The Song thuộc Thanh Long Bay đã vượt dự kiến gần 50%", bà Mai cho biết thêm về độ nóng của dự án này trong thời gian gần đây.

NỀN GIÁ THẤP - TIỀM NĂNG RỘNG MỞ

"Từ 2016 đến nay, giá bất động sản biển liên tục gia tăng, dao động ổn định từ 35-40%/năm; trong khi đó, giá bán nhà phố biển tại Bình Thuận vẫn thấp hơn so với các khu vực lân cận như Nha Trang, Vũng Tàu… tầm 50% đã thuyết phục tôi khi quyết định giữ cho mình một căn nhà tại The Song." - Anh Minh sống tại quận 2, một khách hàng đã theo dõi thị trường Bình Thuận một thời gian dài và vừa đặt chỗ nhà phố vườn The Song tại sự kiện cho biết.

Có thể thấy, so với các tỉnh tiềm năng về du lịch như Nha Trang, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng…, bất động sản tỉnh Bình Thuận nói chung và bất động sản nghỉ dưỡng nói riêng có mức giá cạnh tranh hơn hẳn. Mặc dù các dự án hạ tầng liên tục được khởi công, hoàn thiện, Bình Thuận vẫn chưa trải qua đợt sốt đất nào đáng kể. Không ngạc nhiên khi hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng ven biển Bình Thuận đang được các nhà đầu tư cân nhắc.

Những căn nhà tại The Song được anh Minh và nhiều người ưa thích nhờ mức giá hợp lý từ 6.8 tỷ đồng/căn nhà phố vườn và thuộc Thanh Long Bay, vốn là địa điểm lý tưởng cho việc lưu trú, nghỉ ngơi và tiềm năng đầu tư lâu dài. "Hiện quỹ đất mặt tiền biển đang ngày càng khan hiếm trên toàn khu vực, trong đó, những vùng biển ấm như Bình Thuận – nơi được đánh giá cao về mặt nghỉ dưỡng, sẽ có nhiều cơ hội gia tăng về lâu dài". Anh Minh giải thích thêm về quyết định của mình.

Sau một năm dịch bệnh, các khoản tiền tiết kiệm của người dân hầu như không có kênh tiềm năng để giải ngân vì các hoạt động kinh doanh chưa thực sự hồi phục. Vì vậy, bất động sản được xem như một lựa chọn tối ưu. Báo cáo thị trường bất động sản năm 2020 của Bộ Xây dựng ghi nhận, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, xong giá bất động sản ở một số phân khúc trọng điểm không hề giảm nhiệt. Tương tự anh Minh, nhiều nhà đầu tư tham dự sự kiện này cho biết họ tìm kiếm các bất động sản phù hợp khi lãi suất tiền gửi đang quá thấp, chỉ xoay quanh 5-7%/năm.

The Song là phân khu thứ 3 trong tổ hợp đô thị nghỉ dưỡng và thể thao biển Thanh Long Bay. Phân khu đang chuẩn bị công bố trên thị trường với mức giá dự kiến từ 6,8 tỷ đồng mỗi căn. Đây cũng là những căn nhà phố - vườn kiểu mới với nội khu gồm hồ bơi, sân vườn, sân chơi... diện tích lên đến 1.400 m2, dành riêng cho chỉ 38 chủ nhân.

