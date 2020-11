So sánh Kia Morning mới, VinFast Fadil và Hyundai Grand i10

Sự xuất hiện của Kia Morning thế hệ mới đã tái định hình bộ "tam mã" xe cỡ A tại thị trường ô tô Việt Nam cùng với VinFast Fadil và Hyundai Grand i10.



Ngoài 3 mẫu xe này, phân khúc ô tô cỡ A tại Việt Nam còn có sự góp mặt của một số cái tên khác như Toyota Wigo, Mitsubishi Mirage hay Honda Brio. Tuy nhiên, so với "tam mã" Morning – Fadil – Grand i10 thì các mẫu xe đến từ Nhật Bản đang tỏ ra sự yếu thế.

Bộ 3 mẫu xe cỡ A trên thị trường ô tô Việt Nam: Kia Morning 2021, VinFast Fadil và Hyundai Grand i10.

THIẾT KẾ

So với hai đối thủ, Kia Morning vừa ra mắt thị trường ngày 15/11/2020 có thiết kế mới nhất. Mặc dù vậy, mẫu xe Hàn Quốc vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng của người tiêu dùng nếu chỉ xét riêng về yếu tố thiết kế.

Kia Morning đã bị bỏ qua hẳn một thế hệ tại thị trường Việt Nam. Bởi vậy, những kỳ vọng về một cú lột xác toàn diện là hoàn toàn có cơ sở.

Ngoại thất của Kia Morning 2021 không có quá nhiều thay đổi. Xe vẫn mang kiểu dáng cũ với phần mũi xe được chia làm 2 tầng rõ rệt. Cả hai phiên bản được đưa về Việt Nam đều là phiên bản cao cấp tại thị trường châu Âu và ở "quê hương" Kim Chi.

Tất nhiên, với một mẫu xe nằm ở phân khúc cỡ A thì đòi hỏi về những thay đổi mạnh mẽ về thiết kế là rất khó. Theo đánh giá, dù Kia Morning là mẫu xe mới nhất song trên phương diện thiết kế, ưu điểm so với đối thủ VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 là không rõ nét.

KÍCH THƯỚC

Ở điểm này, Hyundai Grand i10 đang nắm nhiều lợi thế. Xét trên tất cả các tiêu chí như chiều dài tổng thể, chiều rộng, chiều cao, trục cơ sở và khoảng sáng gầm xe, Hyundai Grand i10 đều thể hiện sự vượt trội.

Đây cũng chính là lý do quan trọng để những người tiêu dùng mua xe lần đầu lựa chọn mẫu xe được lắp ráp bởi TC Motor. Đặc biệt là đối với nhóm khách hàng thương mại như taxi truyền thống hay taxi công nghệ, kích thước lớn hơn hẳn luôn là một ưu thế rõ ràng. Thậm chí, Hyundai Grand i10 còn có phiên bản sedan với kích thước tổng thể còn lớn hơn nữa.

Cũng nhờ nhóm khách hàng mua xe với mục tiêu thương mại mà Hyundai Grand i10 luôn lọt vào danh sách 10 mẫu xe ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

NỘI THẤT VÀ TRANG BỊ CÔNG NGHỆ

Việc chỉ đưa về Việt Nam hai phiên bản cao cấp nhất là GT-Line và X-Line thể hiện khá rõ mục tiêu nhắm vào nhóm khách hàng cá nhân của Thaco với mẫu xe Kia Morning. Trước đây, cùng với Hyundai Grand i10 thì Kia Morning cũng là mẫu xe được nhóm khách hàng dịch vụ vận chuyển ưu tiên lựa chọn.

Tương tự Kia Morning thế hệ mới, mẫu xe nội địa VinFast Fadil cũng gần như bỏ qua nhóm khách hàng thương mại vốn là lực lượng đóng góp nhiều nhất vào doanh số bán hàng.

Khi chỉ nhắm chủ yếu vào khách hàng cá nhân, bộ đôi Kia Morning và VinFast Fadil do đó cũng sở hữu nhiều lợi thế về trang bị công nghệ và thiết kế nội thất.

Điểm mạnh của VinFast Fadil và Kia Morning là được trang bị hệ thống điều hoà tự động cùng dàn âm thanh 6 loa (Hyundai Grand i10 chỉ có 4 loa).

So với hai đối thủ, Kia Morning thế hệ mới cũng có phần nhỉnh hơn khi trang bị màn hình giải trí kích thước 8 inch còn đối thủ có màn hình 7 inch. Nội thất của Kia Morning với ghế ngồi bọc da 2 màu trong khi đối thủ có ghế bọc da đơn sắc. Kia Morning cũng là mẫu xe duy nhất trang bị bệ tì tay trung tâm.

Khoang nội thất phiên bản Kia Morning X-Line, VinFast Fadil và Hyundai Grand i10 1.2L hatchback.

VẬN HÀNH

Đây là khu vực thể hiện sự vượt trội rõ nét nhất của mẫu xe thương hiệu Việt thuộc tập đoàn VinGroup.

VinFast Fadil hiện đang là mẫu xe duy nhất trong phân khúc cỡ A trang bị động cơ dung tích 1.4L. Cả hai mẫu xe Hyundai Grand i10 và Kia Morning 2021 đều chỉ trang bị động cơ dung tích 1.2L.

Động cơ của VinFast Fadil cho công suất cực đại 98 mã lực, cao hơn 15 mã lực so với Kia Morning và cao hơn 11 mã lực so với Hyundai Grand i10. Khả năng tăng tốc của Fadil cũng tốt hơn hẳn khi sở hữu mô-men xoắn 128 Nm, cao hơn 8 Nm so với đối thủ.

Ngoài ra, Fadil cũng là mẫu xe duy nhất trang bị hộp số vô cấp CVT trong khi cả Morning và Grand i10 đều sử dụng hộp số tự động 4 cấp.

GIÁ BÁN

Ở thị trường ô tô Việt Nam, giá bán lẻ luôn là yếu tố có sự chi phối mạnh mẽ nhất đến khả năng cạnh tranh của các mẫu xe nằm cùng phân khúc.

Nếu chỉ xét ở phiên bản cao cấp nhất thì VinFast Fadil đang có mức giá bán lẻ cao nhất là 474 triệu đồng, Hyundai Grand i10 có giá thấp nhất là 415 triệu đồng còn "tân binh" Kia Morning có giá 439 triệu đồng.

Tất nhiên, giá bán luôn đi đôi với các yếu tố quan trọng như trang bị công nghệ và động cơ. Về điểm này, rõ ràng Fadil nhỉnh hơn so với đối thủ nên việc giá bán lẻ cao hơn cũng là hoàn toàn dễ hiểu.

Nhưng đó là chỉ xét ở khía cạnh giá niêm yết, còn trên thực tế thì lại có nhiều thay đổi.

Mức giá bán lẻ 439 triệu đồng của Kia Morning mới chỉ là giá ưu đãi trong thời gian đầu ra mắt thị trường. Nghĩa là, sau một thời gian, giá bán của Kia Morning sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Do được trang bị ít công nghệ và động cơ cũng nhỏ hơn nên đương nhiên, mẫu xe Hyundai Grand i10 đang sở hữu mức giá bán lẻ tốt nhất phân khúc.

Song nhìn về tổng thể, VinFast Fadil lại đang nắm nhiều lợi thế hơn. Thiết kế kiểu châu Âu (từ nguyên mẫu Opel Karl Rock), động cơ mạnh mẽ hơn, trang bị công nghệ và tính năng an toàn nhiều hơn và giá bán thực tế lại… thấp hơn đối thủ.

Lý do là dù có giá niêm yết cao nhất song Fadil lại đang hưởng lợi rất lớn từ những chương trình khuyến mại từ VinFast. Trong đó có thể kể đến việc miễn 100% lệ phí trước bạ, giảm giá 25 triệu đồng cho khách hàng là phái đẹp, giảm giá 10% cho khách mua trả thẳng, miễn 2 năm lãi suất cho khách mua xe trả góp, miễn phí và ưu tiên chỗ đỗ xe tại hệ thống các trung tâm thương mại thuộc tập đoàn VinGroup…

Thực tế trên thị trường cũng đã phản ảnh khá sát về khả năng cạnh tranh của VinFast Fadil. Dù hầu như chỉ nhắm vào nhóm khách hàng cá nhân song Fadil vẫn leo lên đến vị trí xe ô tô bán chạy thứ 3 trên thị trường tháng 10/2020 với sản lượng bán hàng 1.851 chiếc, vượt qua chính đối thủ Hyundai Grand i10 (1.759 chiếc).