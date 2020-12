Subaru bổ sung màu nội thất mới cho xe bán chạy Forester

Theo thông báo từ nhà phân phối chính hãng Motor Image Việt Nam (MIV), mẫu xe SUV 5 chỗ ngồi Subaru Forester bắt đầu được bổ sung thêm tông màu nội thất ghi xám bên cạnh màu nội thất đen tiêu chuẩn.



Giá bán lẻ của các phiên bản nội thất mới giữ nguyên so với các phiên bản khác. Hiện tại, MIV đang phân phối 3 phiên bản Forester tại Việt Nam. Trong đó, phiên bản Forester i-L có giá bán lẻ khuyến nghị 939 triệu đồng, phiên bản Forester i-S có giá 1,039 tỷ đồng và phiên bản Forester i-S EyeSight có giá 1,189 tỷ đồng.

Cùng với việc bổ sung màu nội thất mới, Subaru Việt Nam cũng áp dụng đợt giảm giá và khuyến mại nhằm kích thích nhu cầu mua sắm dịp cuối năm 2020.

Cụ thể, ngoài việc ưu đãi giá bán, người tiêu dùng sẽ được miễn toàn bộ chi phí bảo dưỡng cho 1.000 km đầu tiên; miễn phí dung dịch vệ sinh PEA Carbon cho cấp bảo dưỡng 1.000 km đầu tiên và mỗi cấp bảo dưỡng 10.000 km giúp động cơ vận hành hiệu quả; nâng chế độ bảo hành lên 5 năm hoặc 100.000 km.