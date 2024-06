Tập đoàn Than khoán sản Việt Nam kiến nghị Quảng Ninh tháo gỡ nhiều vướng mắc

Sáng 19/6, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam – TKV để giải quyết một số khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh.

Theo lãnh đạo TKV, doanh thu toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 88.000 tỷ, đạt 50,7% kế hoạch năm, bằng 106% so với cùng kỳ.

Trong đó, doanh thu than ước đạt 57.000 tỷ, bằng 51,9% kế hoạch năm và bằng 106% so với cùng kỳ. Lợi nhuận dự kiến 6 tháng đầu năm ước đạt 1.662 tỷ đồng, đạt 38% so với kế hoạch năm.

Nộp ngân sách toàn TKV dự kiến hơn 13.000 tỷ, bằng 52,2% kế hoạch năm và bằng 73,82% cùng kỳ 2023. Tại Quảng Ninh TKV dự kiến nộp ngân sách hơn 8.000 tỷ bằng 51,2% số dự kiến nộp cả năm 2024.

Các chỉ tiêu cụ thể trong khai thác như than nguyên khai ước đạt 20,52 triệu tấn; trong đó tại Quảng Ninh, dự kiến thực hiện 19,8 triệu tấn. Than tiêu thụ dự kiến thực hiện 26,7 triệu tấn. Các lĩnh vực sản xuất alumin, điện, cơ khí, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp... sản xuất ổn định và đạt kế hoạch tiến độ đề ra.

TKV đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo các báo cáo cụ thể của TKV và các đơn vị. Đặc biệt quan tâm đến các nội dung như chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh với Vietmido.

TKV cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng cảng Con Ong - Hòn Nét, quy hoạch kết nối với hạ tầng giao thông trong khu vực; giải quyết các thủ tục quản lý đất đai.

Chỉ đạo các sở ngành, UBND TP Hạ Long sớm hoàn thành phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Nhà máy sàng tuyển than Nam Cầu Trắng để TKV bàn giao đất cho địa phương thi công dự án đúng tiến độ; xem xét điều chỉnh công suất một số cảng bến thủy nội địa; cho phép các đơn vị sản xuất than của TKV được bán đá thải sau chế biến cho các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng và san lấp mặt bằng...

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay tỉnh chấp thuận đầu tư 10 dự án của TKV trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án phát triển mỏ, tạo điều kiện phát triển sản xuất cho TKV. Các dự án của TKV có ý nghĩa lớn góp phần tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư cũng như sự phát triển của tỉnh.

Đối với dự án Vietmindo, giao Sở Kế hoạch Đầu tư khẩn trương làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan và báo cáo lãnh đạo tỉnh. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ninh sẽ báo cáo Thủ tướng về quá trình hợp tác, đóng cửa mỏ, giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến dự án Vietmido theo các quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao chủ trương đầu tư dự án cảng Con Ong - Hòn Nét, phù hợp với quy hoạch chung của địa phương, quy hoạch cảng biển quốc gia. Quảng Ninh xác định đây là dự án quan trọng và đã có nghị quyết của Tỉnh ủy cũng như chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ, phối hợp với TKV để thực hiện và kết nối giao thông khu vực.

Tỉnh Quảng Ninh đồng ý để TKV lập đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo Luật Đầu tư, đảm bảo các quy định của pháp luật, và theo hướng cảng tổng hợp vừa phục vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, vừa phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh. TKV cần nghiên cứu, thuê tư vấn, phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để thúc đẩy nhanh các công việc đầu tư dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.