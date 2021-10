Thách thức lớn nhất của Tesla hiện nay là gì?

Theo hãng tin Bloomberg, Giám đốc điều hành Elon Musk cho biết tại cuộc họp cổ đông thường niên của công ty ở Austin, Texas, rằng: “Chúng tôi đã có một năm tuyệt vời, chúng tôi đã đạt kỷ lục giao xe”.

Đặc biệt, Elon Musk nói rằng về cơ bản, Tesla có khả năng duy trì mức độ phát triển này. Tuy vậy, ông có nói thêm rằng “hy vọng tình trạng thiếu chip sẽ sớm cải thiện”, song Tesla “tự tin có thể duy trì ít nhất là trên 50% trong một thời gian nữa”.

Trong khi sự thiếu hụt chip khiến ngành công nghiệp ô tô lao đao trong năm nay, Musk cho biết hãng xe điện tiên phong còn đang phải vật lộn với "rất nhiều" thách thức trong chuỗi cung ứng.

“Một trong những thách thức lớn nhất mà chúng tôi gặp phải trong quý 3 là liệu chúng tôi có thể có đủ tàu vận chuyển hàng hay không”, ông nói. "Hiện Tesla đang gặp sự cố thiếu hụt tàu lớn”.

Đầu tuần này, công ty báo cáo lượng giao hàng kỷ lục 241.300 xe trên toàn thế giới trong quý 3, đánh bại kết quả của quý 2 là 201.250 xe.

So sánh các con số của Tesla với phần còn lại của ngành công nghiệp ô tô cho thấy sự tăng trưởng tốt của Tesla. Ngành công nghiệp ô tô đang chứng kiến ​​doanh số bán xe của Mỹ sụt giảm trong khoảng thời gian ba tháng gần nhất do sản xuất bị hạn chế, hậu quả của tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng. General Motors Co. là hãng phải “chịu đòn” lớn nhất, doanh số bán hàng tại thị trường quê nhà giảm 1/3 trong quý gần đây nhất.

Musk cho biết "áp lực chi phí đáng kể" trong chuỗi cung ứng đã buộc Tesla phải tăng giá ô tô, ít nhất là tạm thời. Mới đây, Tesla đã công bố tăng giá toàn bộ dòng sản phẩm Model 3 và Model Y. Trong nửa đầu năm 2021 này, Tesla đã liên tục tăng giá trên các dòng sản phẩm xe điện của mình. Elon Musk cũng nói rằng việc tăng giá một phần là do Tesla phải đối mặt với các vấn đề về chuỗi cung ứng trong suốt cả năm, giống như các hãng xe ô tô khác trong ngành. Mặc dù vậy, như chúng ta thấy kết quả tài chính của Tesla cũng cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh ô tô của hãng đã tăng lên trong suốt cả năm.

CEO Tesla cho rằng có thể mất ít nhất 12 tháng nữa mọi thứ mới bắt đầu cải thiện.