Tháng đầu tiên giảm 50% phí trước bạ, doanh số xe lắp ráp không tăng đột biến

Chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước nhằm gỡ khó cho thị trường xe trong đại dịch Covid-19 bắt đầu được áp dụng từ 1/12/2021, tuy nhiên doanh số bán ra của xe lắp ráp không tăng quá cao trong tháng này.

Theo số liệu được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, trong tháng 12/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường là 46.759 xe, tăng 21% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 46.759 xe bán ra, có 36.859 xe du lịch; 9.294 xe thương mại và 606 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch tăng 33%; xe thương mại giảm 10% và xe chuyên dụng giảm 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 25.686 xe, tăng 23% so với tháng trước.

Đây là tháng đầu tiên các mẫu xe lắp ráp, sản xuất trong nước chính thức được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Mặc dù doanh số xe lắp ráp có tăng song mức tăng không đột biến, đặc biệt là khi so sánh với doanh số của xe nhập khẩu. Theo VAMA, doanh số bán ra của xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong tháng 12/2021 là 21.073 xe, tăng 19% so với tháng trước.

Biểu đồ doanh số các loại xe ô tô trong năm 2021. Nguồn: VAMA

Nhiều xe nhập khẩu giảm 100% phí trước bạ

Quan sát trên thị trường, để cạnh tranh và thu hút khách hàng, nhiều mẫu xe nhập khẩu đã được nhà sản xuất chủ động hỗ trợ lệ phí trước bạ, không chỉ hỗ trợ 50% mà cả 100% mức lệ phí phải đóng.

Đơn cử như Mazda đã đưa ra chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho các dòng xe nhập khẩu New Mazda2, Mazda CX-3, Mazda CX-30 và 100% đối với All New Mazda BT-50. Chính sách này không chỉ được thực hiện trong tháng 12/2021 mà đã được Mazda triển khai từ mấy tháng trước đó.

Honda cũng ra chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho khách mua các dòng xe Honda Civic, HR-V và Brio trong tháng 12/2021.

Trong tháng 1/2022, thị trường vẫn có nhiều mẫu xe nhập khẩu được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Chẳng hạn, Nissan Almera, mẫu xe mới ra mắt và là sản phẩm kế nhiệm của Nissan Sunny, đang tích cực kích cầu. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, Nissan Almera đang được nhà sản xuất ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, tương ứng tiết kiệm khoảng 70 triệu đồng với phiên bản cao cấp nhất. Hay Suzuki XL7 cũng đang được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ.

Subaru Forester đã duy trì chính sách hỗ trợ 100% phí trước bạ từ một thời gian dài. Subaru Forester là mẫu xe có giá khá đắt so với các đối thủ Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson... Với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ trừ thẳng vào giá bán, khách hàng mua Subaru Forester sẽ tiết kiệm từ 144 - 229 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe lắp ráp tăng giá bán, cắt khuyến mãi

Trong khi đó, ở phân khúc xe lắp ráp, sau khi có thông tin được chính phủ ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ, một số mẫu xe đã bị đại lý tăng giá bán, cắt khuyến mãi, thậm chí ép khách hàng “mua kèm lạc”. Do khan hàng, mẫu xe bán tải Ford Ranger là một trong những mẫu xe đã được đại lý bán ra với yêu cầu khách hàng mua thêm gói phụ kiện. Mới đây, Ford Ranger đã chính thức công bố tăng giá bán. Theo đó, Ford Ranger lắp ráp hiện đã có giá bán cao hơn 12 triệu đồng cho tất cả các phiên bản trừ Raptor - phiên bản nhập khẩu duy nhất hiện tại của Ranger.

Ford Ranger vừa được điều chỉnh tăng giá bán

Kia Seltos cũng đã được điều chỉnh giá bán ngay sau khi có chương trình ưu đãi 50% lệ phí trước bạ của chính phủ. Giá xe Kia Seltos đã được điều chỉnh theo hướng tăng lên 5 triệu đồng với hầu hết các phiên bản, ngoại trừ Kia Seltos 1.4 Deluxe giữ nguyên mức giá 629 triệu đồng.

Không chỉ có Kia Seltos, mẫu xe mới ra mắt Kia Sonet cũng đã được điều chỉnh giá bán tăng lên 5 triệu đồng từ đầu tháng 12/2021, áp dụng cho cả 3 phiên bản Deluxe, Luxury và Premium. Riêng phiên bản tiêu chuẩn Kia Sonet 1.5 Deluxe MT vẫn giữ nguyên giá 499 triệu đồng.

Doanh số xe lắp ráp giảm 10% trong năm 2021

Trở lại với số liệu của VAMA về thị trường ô tô Việt Nam, tính chung cả năm 2021, toàn thị trường tiêu thụ 304.149 xe ô tô, tăng 3% so với năm 2020. Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 3%, xe thương mại tăng 17% và xe chuyên dụng tăng 50% so với năm trước.

Trong cả năm 2021, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 168.357, giảm 10% so với năm 2020; trong khi doanh số bán hàng của xe nhập khẩu là 135.792 xe, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái.