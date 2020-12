Thép Pomina muốn xoá hết lỗ bằng Quỹ đầu tư phát tiển công ty mẹ

Công ty Cổ phần Thép POMINA (mã POM-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



Theo đó, Hội đồng QUản trị POM thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về việc triển khai thực hiện hoàn tất dự án đầu tư lò cao tại Nhà máy Pomina 3;

Đồng thời, sử dụng Quỹ đầu tư phát triển của công ty mẹ đang có số dư đến ngày 30/9/2020 là hơn 511 tỷ để kết chuyển 450 tỷ đồng sang lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ.

Theo báo cáo tài chính của công ty mẹ tại ngày 30/9, số dư quỹ là 511 tỷ đồng, trong khi lỗ sau thuế chưa phân phối là hơn 202 tỷ đồng. Nếu được thông qua kế hoạch này, Pomina sẽ xoá hết lỗ luỹ kế.

Đồng thời, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội trên.

Trước đó, vào hồi tháng 4/2020, HOSE đã ban hành quyết định số 178/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo do HOSE đã nhận được BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của POM và theo BCTC Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là -150,678 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là -164,465 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu POM sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2020, POM cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 16 tỷ - cùng kỳ lỗ gần 119 tỷ đồng là do công ty đang triển khai dự án lò cao nên chịu gánh nặng chi phí lãi vay tăng 18,7% và doanh thu giảm 25,7% so với cùng kỳ do giảm sản xuất để xây dựng thiết bị kết nối với dự án thượng nguồn lò cao tại một nhà máy.

Trên thị trường, giá cổ phiếu POM từ mức 5.400 đồng/cổ phiếu đầu tháng 11 và nhảy vọt lên mốc 14.650 đồng/cổ phiếu (3/12/2020) và hiện đang giao dịch tại mốc 12.450 đồng/cổ phiếu.