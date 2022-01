Thị trường ô tô Việt sắp đón loạt xe mới sau tết Nguyên đán

Hiện nay, nhiều mẫu xe đang “ngấp nghé” giới thiệu đến người tiêu dùng, các đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc mặc dù hãng chưa chốt ngày ra mắt. Tuy nhiên, nhiều mẫu xe được cho là sẽ ra mắt thị trường ngay sau kỳ nghỉ Tết.

Toyota được cho là sắp sửa “thay mới” hàng loạt mẫu xe trên thị trường. Một trong số những mẫu xe Toyota hiện đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng và cũng đã được các đại lý nhận đặt cọc chính là Toyota Veloz. Hiện tại, chưa có lịch ra mắt chính thức, chưa rõ thông số và các phiên bản, tùy chọn, và cũng chưa có mức giá chốt cuối cùng, tuy nhiên nếu khách hàng muốn đều có thể đặt cọc và được ưu tiên làm hợp đồng giao dịch mua bán xe ngay khi Toyota Veloz về Việt Nam.

Toyota Veloz là cái tên mới trong dòng xe của Toyota tại Việt Nam. Veloz chung nền tảng với Toyota Avanza, và được tách ra thành một tên mẫu xe mới kể từ năm 2021. Veloz có thiết kế thể thao hơn, vật liệu cao cấp hơn. Dự đoán, Toyota Veloz sẽ ra mắt thị trường Việt sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, vào khoảng tháng 3/2022.

Mẫu xe này có 2 phiên bản gồm Veloz Cross và Veloz Cross Top, giá dự kiến từ 650-710 triệu đồng, và sẽ là đối thủ của Mitsubishi Xpander.

Ngoài Veloz, Toyota Avanza cũng được cho là sắp ra phiên bản mới tại Việt Nam trong quý 1/2022. Hy vọng phiên bản mới của Avanza sẽ giúp cải thiện doanh số cho mẫu xe này, vì hiện nay doanh số Avanza tại Việt Nam thuộc hàng xe “bán chậm” với chỉ 33 xe bán ra trong cả năm 2021.

Avanza mới sẽ có tên gọi Toyota Avanza Premio và được định vị thấp hơn khi có giá chỉ có giá từ 550 triệu đồng cho bản MT và 620 triệu đồng bản CVT.

Hiện tại, giới tư vấn bán hàng của Toyota cho biết hãng xe Nhật Bản còn có thêm một mẫu xe mới sẽ ra mắt trong nay mai và đã được đại lý nhận đặt cọc trong những ngày cuối tháng 1/2022. Đó là Toyota Corolla Cross GR Sport. Trước đó, hình ảnh Corolla Cross GR Sport 2022 được bắt gặp khi đang trên xe vận chuyển càng khẳng định thông tin mẫu xe này sắp sửa ra mắt Việt Nam. Mức giá xe Toyota Corolla Cross GR Sport 2022 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với bản Hybrid hiện hành.

Toyota đã bán được 69.002 xe ô tô bán ra tại thị trường Việt Nam trong năm 2021, doanh số tích lũy của ô tô Toyota kể từ khi có mặt trên thị trường đến hết năm 2021 là 764.426 xe.

Honda Civic 2022 cũng được cho là sắp sửa ra mắt thị trường. Gần đây, mạng xã hội đã xôn xao khi những hình ảnh Honda Civic 2022 bản RS được chụp lại khi đang quay phim, chụp ảnh quảng cáo tại Làng văn hoá các Dân tộc Việt Nam Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. Có vẻ, Honda Civic 2022 sẽ sớm ra mắt và cạnh tranh với Kia K3.

Mẫu xe Trung Quốc MG5 là một nhân tố mới sẽ xuất hiện trên thị trường sau Tết Nguyên đán. Theo thông tin, người dùng muốn mua MG5 có thể đặt cọc 5 triệu đồng. MG Việt Nam đã chính thức công bố trên website của mình rằng mẫu xe sẽ ra mắt thị trường Việt trong tháng 3, và khách hàng quan tâm có thể đăng ký tư vấn ngay từ bây giờ. Mới đây, một chiếc MG5 màu vàng đã được vận chuyển tới một đại lý để phục vụ quá trình đào tạo sản phẩm cho nhân viên tư vấn bán hàng.

MG5 gây chú ý một phần nhờ đây là mẫu sedan hạng C nhưng giá bán được cho là chỉ ngang với nhóm sedan hạng của Hàn Quốc và Nhật Bản. Mẫu xe nhập khẩu từ Thái Lan và giá dự kiến là 500-600 triệu đồng. Rõ ràng, đây là mức giá rất cạnh tranh khi mẫu xe thuộc phân khúc sedan hạng C nhưng giá tương tự như các mẫu xe hạng B, như Hyundai Accent, Honda City, Toyota Vios….

Hyundai Elantra 2022 cũng là một mẫu xe được kỳ vọng sẽ ra mắt trong thời gian tới. Tuy nhiên, khác với những mẫu xe ở trên có nhiều khả năng ra mắt sớm sau kỳ nghỉ Tết, Elantra 2022 có thể phải đến quý 2/2022 mới chào hàng thị trường Việt. Dù vậy, đây cũng là mẫu xe được người tiêu dùng mong đợi.

Thị trường ô tô Việt Nam 2022 được dự đoán sẽ có nhiều khởi sắc. Số lượng xe mới liên tiếp ra mắt ngay từ trước Tết nguyên đán. Ngoài ra, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ áp dụng với dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31/5 dự đoán cũng sẽ góp phần kích cầu thị trường ô tô sau tết. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán ô tô của toàn thị trường có phần khởi sắc hơn ở những tháng cuối năm 2021. Trong tháng 12/2021, doanh số bán hàng của toàn thị trường là 46.759 xe, tăng 21% so với tháng trước và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung cả năm 2021, toàn thị trường tiêu thụ 304.149 xe ô tô, tăng 3% so với năm 2020.