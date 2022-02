Thị trường ô tô: Xe tăng giá, xe bán “kèm lạc”

Đáng chú ý nhất là loạt ô tô “hot” của Kia vừa được điều chỉnh tăng giá bán từ 5-10 triệu đồng. Những mức giá mới đã được công bố trên website của hãng. Mẫu sedan Kia K3 tăng 5 triệu đồng đối với phiên bản K6 1.6 Premium trong khi đó bản 1.6 Luxury tăng 10 triệu đồng. Với mức giá tăng mới, phiên bản 1.6 Luxury của Kia K3 đang có giá 639 triệu đồng và bản 1.6 Premium có giá 669 triệu đồng. Các phiên bản khác của K3 vẫn giữ nguyên giá.

KIA K3 là bản nâng cấp giữa dòng đời (facelift) chứ chưa phải thế hệ hoàn toàn mới, mẫu xe ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 24/9/2021. K3 là tên gọi mới của Cerato để đồng bộ tên chuỗi sản phẩm của Kia ở tất cả các thị trường. Ra mắt cách đây không lâu song K3 khá thu hút người tiêu dùng. Trong tháng 1/2022 vừa qua, Kia K3 đạt doanh số 1.115 xe bán ra. Mặc dù kết quả này thấp hơn 445 xe so với tháng 12/2021 nhưng K3 vẫn giữ nguyên “ngôi vương” trong phân khúc sedan hạng C và góp mặt ở bảng xếp hạng 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 1/2022.

Bên cạnh Kia K3, mẫu xe hot tiếp theo tăng giá của hãng xe Hàn là Kia Seltos. Đây là mẫu xe liên tục được điều chỉnh tăng giá kể từ khi ra mắt, mỗi lần tăng khoảng từ 5-10 triệu đồng. Trong lần tăng giá này, giá các phiên bản Seltos đã nhỉnh thêm 5 triệu đồng, trong đó Seltos 1.4 Deluxe có giá mới 639 triệu đồng, bản 1.4 Luxury giá 699 triệu đồng và bản 1..4 DTC Premium giá mới 749 triệu đồng. Như vậy, so với mức giá khi ra mắt, Kia Seltos đã tăng từ 25-50 triệu đồng, sau nhiều lần điều chỉnh giá.

3 phiên bản AT Deluxe, AT Luxury và AT Premium của mẫu xe Kia Sonet cũng được điều chỉnh tăng giá bán thêm 10 triệu đồng, chỉ duy nhất bản Sonet MT vẫn giữ nguyên giá cũ. Theo đó, giá xe Kia Sonet hiện giao động từ 499 triệu đồng đến 624 triệu đồng.

Mẫu xe minivan đang "hot" nhất trên thị trường là Kia Carnival cũng tăng giá 20 triệu đồng. Cộng với lần tăng giá trước, giá Carnival đã tăng tổng cộng 30 triệu đồng. Đáng chú ý, chỉ có phiên bản Signature 2.2D có sự điều chỉnh giá, còn các phiên bản còn lại giữ nguyên giá.

Những mẫu xe được điều chỉnh tăng giá bán đều là những xe bán chạy của Kia. Trong đó, Kia K3 và Kia Seltos lọt top 10 xe bán chạy trong tháng 1/2022.

Peugeot 3008

Ngoài những mẫu xe này, thị trường ô tô Việt còn chứng kiến sự điều chỉnh tăng giá bán đối với các xe Peugeot, với mức tăng từ 10-20 triệu đồng tùy phiên bản. Cụ thể, mức giá mới của các mẫu xe Peugeot như sau:

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), dù giảm hơn 30% so với một tháng trước đó, nhưng tiêu thụ xe trong tháng 1 vừa qua đã tăng 16% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, tháng 1/2022 là tháng 1 có doanh số bán xe cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Thực ra, doanh số tháng 1 vừa qua giảm so với tháng 12 năm ngoái cũng là điều bình thường vì rơi vào thời điểm Tết Nguyên đán. Trong khi đó, sự tăng trưởng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái và những năm trước đã cho thấy thị trường có dấu hiệu hồi phục sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Ngoài một số mẫu xe được điều chỉnh tăng giá bán như trên, thị trường còn chứng kiến một số mẫu xe bị bán ra “kèm lạc” do khan hàng. Dù chấp nhận mức giá tăng song nhiều khách hàng vẫn rơi vào cảnh phải chờ đợi thời gian dài, có khi lên đến 2-3 tháng mới được nhận xe. Có thể điểm danh một số mẫu xe đang được đại lý bán chênh so với giá niêm yết, hoặc buộc khách hàng mua kèm phụ kiện nếu muốn nhận xe sớm là Toyota Raize, Ford Explorer 2022, Ford Ranger hay Toyota Veloz dù chưa bán ra nhưng nhiều người đã lo ngại mẫu xe sẽ bị bán “kèm lạc”.