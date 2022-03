Thị trường xe hybrid tại Việt Nam: Toyota “độc diễn”

Ô tô điện là loại xe chỉ sử dụng nguồn năng lượng điện để lưu thông, nghĩa là người mua không cần phải quan tâm chuyện “xăng hôm nay tăng giá”, hay những diễn biến nhảy múa của giá xăng dầu những ngày qua. Tuy nhiên, ô tô điện hiện tại vẫn còn rất mới đối với thị trường Việt Nam, và cơ sở hạ tầng trạm sạc vẫn chưa khiến người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng loại ô tô này. Vì vậy, nếu muốn tiết kiệm năng lượng, người tiêu dùng có thể lựa chọn những mẫu ô tô hybrid.

Xe hybrid là dòng xe ô tô sử dụng kết hợp động cơ đốt trong truyền thống và một hay nhiều động cơ điện để tạo ra lực kéo. Toyota hiện là hãng sản xuất ô tô đáng nói nhất khi nhắc đến xe hybrid. Trước đây, Toyota từng chống lại xu hướng xe điện và cho rằng xe hybrid mới là thiết thực, giúp thị trường chuyển đổi từ xe động cơ đốt trong sang xe xanh.

Theo giải thích của Toyota, đặc điểm quan trọng nhất của xe hybrid là khả năng tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện môi trường, vận hành mạnh mẽ và yên tĩnh. Hơn nữa, công nghệ pin hybrid là một phần quan trọng tạo nên sự vận hành mạnh mẽ và độ tin cậy cao. Xe hybrid sử dụng động cơ xăng và cả mô tơ điện trong khi đó các xe thông thường chỉ sử dụng động cơ xăng. Tùy thuộc vào hệ thống, xe hybrid sẽ sử dụng hai nguồn năng lượng theo các cách khác nhau để tạo nên sự vận hành mạnh mẽ mà vẫn đạt hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu tối ưu. So với ắc quy trên xe thông thường, pin hybrid lớn hơn nhiều và mạnh mẽ hơn. Do pin là nguồn điện chính cho mô tơ nên pin có thể truyền đi và nhận về dòng điện lớn. Pin hybrid tự động sạc trong quá trình xe vận hành vì vậy không tốn thời gian để sạc pin. Xe hybrid không cần yêu cầu trạm sạc.

Như vậy, xe hybrid có vẻ là lựa chọn thích hợp với người tiêu dùng trong bối cảnh xăng tăng giá và hệ thống trạm sạc xe điện cũng như lựa chọn mua xe điện còn khan hiếm. Tuy nhiên, ô tô hybrid cũng không có nhiều mẫu mã đang bán trên thị trường. Thậm chí, có thể nói trong phân khúc xe hybrid tại Việt Nam, chỉ có mình Toyota đang độc diễn.

Mẫu xe hybrid mới nhất mà Toyota bán ra chính là Toyota Corolla Altis phiên bản 1.8HEV. Đây là phiên bản sử dụng động cơ hybrid. Toyota Việt Nam cho biết sau thành công của Corolla Cross Hybrid và Camry Hybrid tại Việt Nam, Corolla Altis là mẫu xe tiếp theo được Toyota giới thiệu phiên bản hybrid tự sạc điện. Phiên bản hybrid 1.8 HEV có mức tiêu hao nhiên liệu là 4.3L/100km trên cung đường đô thị.

Toyota Corolla Cross

Ngoài Corolla Altis, một dòng xe phổ thông khác cũng có phiên bản hybrid chính là Toyota Corolla Cross. Đây là mẫu xe phổ thông đầu tiên có phiên bản hybrid. Theo khảo sát, Toyota Corolla Cross hybrid chính là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất, với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp là 4,2 lít/100km.

Tiết kiệm nhiên liệu, song các mẫu xe hybrid đều có mức giá cao hơn so với các phiên bản khác - đây cũng là lý do các mẫu xe này còn kén khách. Chẳng hạn, giá bán của phiên bản Altis hybrid là 860 triệu đồng và tăng lên 868 triệu đồng đối với xe có màu trắng ngọc trai. Với mức giá này, chi phí lăn bánh của Altis hybrid là khoảng 986 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 1.8HV sử dụng động cơ hybrid của Toyota Corolla Cross cũng là phiên bản có mức giá cao nhất, 920 triệu đồng, chênh lệch khá lớn so với mức giá 730 triệu đồng của phiên bản 1.8G.

Ngoài ra, chính sách ưu đãi dành cho người dùng mua xe hybrid cũng chưa có nhiều, nên chưa có tính khuyến khích tiêu dùng. Hiện tại, Việt Nam chỉ mới có một số chính sách ưu đãi dành cho xe điện, như ưu đãi về lệ phí trước bạ. Vài năm trước, thị trường Việt Nam cũng đón nhận một số mẫu xe hybrid nổi tiếng như Toyota Prius, Lexus RX 450h, Toyota Camry Hybrid, Mercedes-Benz S400 Hybrid…. Tuy nhiên, hầu hết đều là những mẫu xe được đưa về theo dạng nhập khẩu tư nhân chứ không phân phối chính hãng.

Nhiều hãng xe đã ra mắt các phiên bản hybrid, chẳng hạn như Kia Sorento hay Honda Accord, tuy nhiên chưa có hãng nào lên kế hoạch giới thiệu những mẫu xe này tại Việt Nam.