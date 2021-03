Thương vụ đầu tư của Lodgis Hospitality vào ACDL nâng tầm du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm

Trong vài năm trở lại đây, Hồ Tràm nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhất trên thị trường nghỉ dưỡng. Hẳn nhiên, không thể không nhắc đến Lodgis Hospitality với chiến lược đầu tư dài hạn vào Asian Coast Development (ACDL) - thông qua công ty con là Ho Tram Project Company Ltd. - là chủ đầu tư của dự án khu phức hợp Ho Tram Strip nổi tiếng rộng 164 ha.

HỒ TRÀM THỦ PHỦ MỚI CỦA NGÀNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG

CNN từng đăng một bài báo với tựa đề "Forget Phuket, these are the next-gen Asian tourist hotspots", giới thiệu 4 điểm đến đầy hứa hẹn trong tương lai gần. Cùng với Bãi Dài của Phú Quốc, Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu) được bài báo mệnh danh là một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nhắc đến Hồ Tràm là nghĩ ngay đến những bãi biển nguyên sơ trải dài hơn 30km từ Long Hải đến Bình Châu. Được bao quanh bởi dòng sông Ray thơ mộng xen lẫn những khu rừng nguyên sinh với khí hậu ấm áp quanh năm, Hồ Tràm là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Việt Nam.

Năm 2019, Bà Rịa - Vũng Tàu đón 16 triệu lượt khách - mức cao gấp 2 lần so với con số 6,4 - 8,7 triệu lượt khách du lịch đến Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng, và Phú Quốc. Trong khi đó, khu vực này chỉ có khoảng trên 10.000 phòng nghỉ dưỡng so với con số khoảng 40.000 phòng tại Đà Nẵng, hơn 49.000 phòng ở Nha Trang và khoảng 18.000 ở Phú Quốc. Bên cạnh đó, Hồ Tràm (Xuyên Mộc) là địa phương ghi nhận lượng khách du lịch lưu trú cao trong địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa - Truyền thông huyện Xuyên Mộc, năm 2019, doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 1.841 tỷ đồng. Ngoài ra, theo báo cáo của Savills Hotels cho thấy, với số lượng dưới 3.000 phòng khách sạn nghỉ dưỡng, Hồ Tràm đứng đầu về tỷ trọng các khách sạn và khu nghỉ dưỡng hoạt động trở lại sau ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm 2020. Tỷ lệ lấp đầy phòng tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trong khu vực này đạt trên 80% trong những ngày cuối tuần.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khẳng định Hồ Tràm có đủ nguồn lực để trở thành điểm du lịch nghỉ dưỡng mang tầm quốc gia. Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020-2030, có đến 5.000 ha quỹ đất sẽ được dành riêng cho phát triển các khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp vui chơi giải trí tại Hồ Tràm.

LỢI THẾ CỦA KHU VỰC HỒ TRÀM

Trong những năm gần đây, cơ sở hạ tầng tại khu vực Hồ Tràm đang dần trở nên hoàn thiện hơn. Hàng loạt dự án mang tầm quốc gia đã, đang và sẽ được triển khai.

Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ mở rộng tuyến cao tốc Long Thành - Bến Lức, kết nối miền Tây với Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong tương lai gần, cầu Cát Lái sẽ giúp việc di chuyển từ Tp.HCM về Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên thuận tiện hơn. Ngoài ra, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ góp phần gia tăng kết nối về giao thông khu vực. Bên cạnh đó là kế hoạch mở rộng tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Xuyên Mộc lên đến 42m.

Trong bối cảnh như hiện nay, những ảnh hưởng từ dịch Covid-19 đã tác động và dần dần thay đổi xu hướng du lịch của chúng ta, thay vì di chuyển bằng các phương tiện công cộng thì việc tự lái xe đang trở thành một xu thế chung vì thuận tiện và tiết kiệm hơn. Điều này càng trở nên có ý nghĩa hơn trong bối cảnh đại dịch cũng như hậu đại dịch, khi yếu tố an toàn và sức khoẻ được đặt lên hàng đầu. Chỉ cách Tp.HCM khoảng 2 giờ lái xe, vì lẽ đó Hồ Tràm trở thành lựa chọn ưu tiên đối với du khách.

Với dân số 16 triệu người cùng mức thu nhập đầu người tăng trưởng ấn tượng từ 5.400 USD năm 2016 lên mức 7.500 USD trong 2020, Tp.HCM đang và sẽ là thị trường tiềm năng giúp ngành du lịch Hồ Tràm cất cánh. Đó là chưa kể đến lượng khách sẽ gia tăng đáng kể một khi sân bay quốc tế Long Thanh được đưa vào hoạt động với công suất dự kiến lên đến khoảng gần 100 triệu lượt khách mỗi năm.

LODGIS HOSPITALITY VÀ CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ VÀO ADCL: THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CHO NGÀNH DU LỊCH HỒ TRÀM

Việc Lodgis với chiến lược đầu tư dài hạn vào ACDL thông qua công ty con Ho Tram Project Company Ltd. với dự án khu phức hợp 164ha Ho Tram Strip, càng góp phần đưa du lịch Hồ Tràm cất cánh trong tương lai gần. Tiềm năng của khu vực Hồ Tràm cùng kinh nghiệm của chủ đầu tư Ho Tram Project Company Ltd. chính là một sự kết hợp mạnh mẽ, mang lại cơ hội to lớn trong việc tiếp tục mở rộng khu phức hợp nghỉ dưỡng Ho Tram Strip này, bao gồm các căn hộ condotel, biệt thự, khách sạn, sân golf, các dịch vụ vui chơi giải trí và casino.

Với nguồn đầu tư quy mô từ Lodgis Hospitality, Ho Tram Project Company Ltd. đang tích cực phát triển khu phức hợp nghỉ dưỡng Ho Tram Strip với dự án mới nhất là Ixora Ho Tram by Fusion. Nằm dọc theo bờ biển dài, Ixora Ho Tram by Fusion sở hữu 164 căn condotel và 46 biệt thự sang trọng với đầy đủ tiện ích cao cấp và thiết kế độc đáo.

Dự án này được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội đầu tư đắt giá cho các nhà đầu tư am tường và tinh nhạy. Hiện dự án đang được thi công bởi nhà thầu chính CotecCons và sẽ được vận hành bởi Fusion Hotel Group - công ty quản lý khách sạn thuộc quyền sở hữu của Lodgis.

Chia sẻ về tầm nhìn đối với tiềm năng du lịch tại khu vực Hồ Tràm, ông Christopher Y. Hur - Tổng giám đốc Đầu tư của Lodgis Hospitality Holdings, cho biết: "Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển và trở thành điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, và Hồ Tràm là một trong những thị trường sôi động nhất tại đây. Cách Tp.HCM không xa và sở hữu đường bờ biển đẹp, Hồ Tràm là điểm đến để chúng tôi xây dựng dự án khu nghỉ dưỡng phức hợp Ho Tram Strip. Đây là dự án trọng điểm của chúng tôi, góp phần tạo nên sự khác biệt giữa Hồ Tràm với các thị trường du lịch khác tại Việt Nam.

Chiến lược của chúng tôi là phát triển Ho Tram Strip không chỉ trở thành một trong những khu phức hợp nghỉ dưỡng tốt nhất trong nước mà còn là một điểm đến cạnh tranh toàn cầu với quy mô và chất lượng đẳng cấp thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng đây sẽ là một điểm đến hấp dẫn để đầu tư cho cả mục tiêu ngắn hạn lẫn dài hạn".