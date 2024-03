TNO đã chứng nhận các tính năng an toàn PV của SolarEdge

TNO - tổ chức nghiên cứu độc lập lớn nhất ở Hà Lan, xác nhận các tính năng này vượt qua tiêu chuẩn toàn cầu của ngành, đưa SolarEdge trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy về an toàn năng lượng tái tạo.

NGUYÊN NHÂN GÂY RỦI RO CHO HỆ THỐNG PV

Hiện nay, năng lượng mặt trời là lĩnh vực đang phát triển rộng rãi, trở thành xu hướng toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề năng lượng, môi trường. Sự phổ biến nhanh chóng của điện mặt trời kéo theo sự “nở rộ” của rất nhiều công nghệ, nhãn hiệu, đơn vị thi công, lắp đặt,… Điều này đặt ra thách thức lớn về việc kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn cháy nổ tại các công trình điện mặt trời.

Mặc dù hiếm nhưng cũng đã có trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến hệ thống điện mặt trời mái nhà, làm tăng mối lo ngại và nhận thức về rủi ro trong các hệ thống PV. Nếu các đầu nối hoặc dây cáp trong hệ thống PV được kết nối không đúng cách hoặc bị hỏng, dòng điện có thể truyền qua không khí, gây ra hồ quang điện. Hồ quang tạo ra nhiệt có thể gây cháy và nguy cơ giật điện cho những người làm việc xung quanh.

Khi hệ thống PV cũ đi, các đầu nối và dây cáp xuống cấp, nguy cơ hồ quang điện vẫn tăng lên, dù ở mức thấp. Khi mặt trời lên, dòng điện chạy qua cáp DC ngay cả khi tắt biến tần. Trong trường hợp xảy ra nguy hiểm, mái nhà cũng không an toàn cho những người ứng cứu đầu tiên.

Như vậy, các biện pháp an toàn bắt buộc phải được xem xét trong quá trình lắp đặt và bảo trì hệ thống PV. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng hệ thống được trang bị các tính năng an toàn tối ưu nhất, cung cấp bởi các công ty đáng tin cậy để phòng ngừa các sự cố không đáng có.

CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN ĐA LỚP SOLAREDGE ĐƯỢC XÁC NHẬN BỞI TNO

Hệ thống năng lượng mặt trời là khoản đầu tư dài hạn cần được quản lý và giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng vì thị trường này còn khá mới mẻ, có nhiều yếu tố cần cân nhắc về tính hiệu quả và an toàn để tối đa hóa chi phí đầu tư.

Trong bối cảnh này, việc hiểu biết về các công nghệ và tiêu chuẩn an toàn PV mới nhất trên thế giới rất cần thiết để đảm bảo quá trình sử dụng năng lượng mặt trời hiệu quả và an toàn.

Mới đây, SolarEdge Technologies - một trong những công ty hàng đầu thế giới về năng lượng thông minh, đã thông báo rằng các tính năng an toàn cho hệ thống PV của họ đã thành công vượt qua các bài kiểm tra của TNO - tổ chức nghiên cứu độc lập lớn nhất ở Hà Lan.

Các tính năng an toàn của SolarEdge được kiểm tra tại trụ sở TNO (Hà Lan).

TNO đã thử nghiệm 3 tính năng riêng biệt của bộ an toàn đa lớp trong giải pháp biến tần (inverter) của SolarEdge: Sense Connect, AFCI và SafeDC™ được lắp đặt trong bộ biến tần (inverter) và bộ tối ưu công suất (Optimizer). Mỗi công nghệ thực hiện một chức năng cụ thể và khi được sử dụng cùng nhau sẽ cung cấp giải pháp an toàn toàn diện cho hệ thống PV trong quá trình lắp đặt, bảo trì và các trường hợp khẩn cấp.

Công nghệ Sense Connect giúp phát hiện các đầu nối quá nhiệt do lắp đặt bị lỗi hoặc thiết bị xuống cấp, ngắt dòng điện đến biến tần để tránh xảy ra hiện tượng hồ quang điện.

Trong trường hợp mất điện lưới hoặc thời tiết khắc nghiệt, tính năng SafeDC™ và khả năng bật chế độ an toàn sẽ tự động giảm điện áp DC của mọi bộ tối ưu hóa nguồn điện về mức chạm an toàn là 1V, giúp giảm thiểu rủi ro hồ quang điện song song.

AFCI cũng chứng minh hiệu quả của phương pháp tiếp cận nhiều lớp của SolarEdge đối với vấn đề an toàn. Tính năng AFCI được thiết kế để bảo vệ và ngăn chặn sự cố hồ quang điện xảy ra bằng cách tự động tắt biến tần và giảm điện áp trên các dây dẫn ở từng tấm quang điện. Tính năng AFCI của SolarEdge cũng đã được chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn an toàn điện UL1699B.

Các tính năng an toàn SolarEdge đang được sử dụng tại cảng Cát Lở, Vũng Tàu.

Những cải tiến về an toàn này mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Lính cứu hỏa có thể tiếp cận mái nhà mà không lo nguy cơ bị điện giật. Nhân viên bảo trì có thể thực hiện kiểm tra vật lý trên hệ thống PV.

Theo TNO, các tính năng an toàn tích hợp trong giải pháp biến tần mặt trời (inverter) SolarEdge có hiệu quả cao trong việc phát hiện và ngăn chặn hồ quang, ngăn ngừa quá nhiệt và giảm điện áp xuống mức an toàn. Những tính năng này góp phần đảm bảo an toàn chung cho hệ thống PV cũng như người lắp đặt và người dùng cuối. Trên thực tế, những cải tiến công nghệ này đang vượt xa các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu.

Đại diện SolarEdge cho biết: “Trong khi các cơ quan trong ngành đang tập trung vào việc soạn thảo các tiêu chuẩn an toàn mới, SolarEdge vẫn giữ vững cam kết dẫn đầu bằng việc phát triển các giải pháp an toàn tiên tiến như tính năng tắt nhanh, phát hiện và ngăn chặn hồ quang điện. Sự kết hợp giữa các quy định ngày càng chặt chẽ và nhận thức ngày càng được nâng cao của người dùng đang góp phần thúc đẩy sự quan tâm vào yếu tố an toàn nhiều hơn.”

* Tìm hiểu thêm về SolarEdge Việt Nam và các tính năng an toàn tại https://solaredge.com.vn/vi/vietnam-pvsafety