"Tôi sẽ chuyển sang dùng ô tô điện VinFast"

Đó là cảm nhận chung của nhiều cư dân khi chứng kiến hệ thống trạm sạc xe điện VinFast được triển khai nhanh chóng tại các khu chung cư trong thời gian qua. Sự hiện diện của các trụ sạc là minh chứng thuyết phục, củng cố niềm tin của người dân về một tương lai di chuyển xanh đang dần hiện hữu ngay tại Việt Nam.

“BÃI ĐỖ XE NHÌN HIỆN ĐẠI HẲN RA”

Đã nhiều năm sống ở chung cư, anh Khiêm chưa bao giờ để ý quá nhiều tới các vị trí đỗ xe, bởi chúng không có gì đặc biệt. Mọi chuyện thay đổi kể từ ngày những trụ sạc VinFast được lắp đặt ở khu nhà anh tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh Khiêm cho biết: "Ban đầu tôi và nhiều người trong chung cư nghĩ trạm sạc sẽ to lắm, kiểu gì cũng vướng thêm chỗ đỗ nhưng thực tế thấy VinFast lắp treo tường ở dưới hầm và bố trí trụ trên mặt đất rất gọn, không ảnh hưởng gì đến các vị trí đỗ xe cũ".

Câu chuyện về sự hiện diện của những trụ sạc bỗng chốc trở thành đề tài bàn tán của những người hàng xóm nhà anh Khiêm. Họ bất ngờ trước tốc độ triển khai, khi chỉ sau ít hôm, bãi đỗ xe bỗng trông khác lạ và hiện đại hẳn lên.

“Đội ngũ thi công, lắp đặt trạm sạc làm việc rất khẩn trương và nhanh chóng, không gây trở ngại cho các phương tiện ra vào. Đây là điều cần chú trọng đầu tiên bởi nó không gây ảnh hưởng tới quá trình vận hành thường ngày của các bãi đỗ xe, không gây ô nhiễm tiếng ồn, ức chế cho những cư dân trong địa bàn được lắp đặt”, anh Khiêm cho hay.

Trạm sạc xe máy khiến cho bãi đỗ xe trở nên hiện đại và hấp dẫn hơn.

Bãi đỗ xe chung cư nhà anh Khiêm được lắp trụ sạc 30kW có kích thước tương đương một chiếc tủ lạnh, đặt trên chân đế được tính toán chiều cao kỹ lưỡng, không gây trở ngại cho việc đỗ xe. Các trụ sạc xe máy điện nhỏ gọn, hiện đại, kết nối với điện thoại thông minh không chỉ giúp việc quản lý sạc xe trở nên thuận tiện và chủ động, mà còn được các cư dân nhí rất yêu thích vì có thiết kế bắt mắt. Bãi đỗ xe của khu chưng cư trong mắt nhiều người bỗng trở nên thú vị, thậm chí còn thúc đẩy không ít người quyết tâm mua xe như anh Khiêm.

“Tôi nghĩ rằng với sự thuận tiện sạc xe ở chính nơi mình sống như thế này thì không lâu nữa, tôi sẽ chuyển sang dùng xe điện VinFast”, anh Khiêm khẳng định.

"ĐẸP, AN TOÀN VÀ SINH LỢI”

Cái đẹp rõ ràng là hấp dẫn mọi người, kể cả ban quản trị các khu chung cư. Tuy nhiên, lý do chính thuyết phục ban quản trị các khu chung cư là trụ sạc VinFast rất an toàn và đem lại nhiều lợi ích.

“Toàn bộ việc lắp đặt, nối điện, xử lý kỹ thuật gần như do VinFast đảm nhiệm. Hệ thống điện cũng lấy từ bên ngoài chứ không ảnh hưởng tới chung cư. Chúng tôi không mất đồng nào trong việc có được các trạm sạc tại ngay nơi mình đang quản lý và kinh doanh”, chị Yến - đại diện ban quản trị khu chung cư nhà anh Khiêm cho biết.

Các thành viên khác trong ban quản trị cũng đồng tình với chị Yến. Việc duy nhất ban quản trị cần làm chỉ là "kiểm tra tiến độ" bằng việc ra... trò chuyện cho vui với những người thợ thi công. Chị Yến cho biết, việc bảo trì bảo dưỡng và tiền điện trong suốt quá trình vận hành trạm sạc cũng được VinFast tự lo thủ tục và chi trả.

“Điều này khiến chúng tôi rất thoải mái vì không mất gì mà lại gia tăng thêm tiện ích tại chung cư để phục vụ cư dân và thu hút thêm khách hàng mới. VinFast còn chia sẻ 10% doanh thu từ dịch vụ sạc điện cho xe máy, ô tô cho ban quản trị. Đồng thời, hãng còn chi trả một khoản cố định cho các vị trí đặt trạm sạc ô tô. Giá mà có nhiều doanh nghiệp làm như VinFast thì ban quản trị rất nhàn mà người dân sẽ rất vui”, chị Yến bày tỏ.

Trạm sạc VinFast đáp ứng tiêu chuẩn ISO-15118 và sử dụng các chuẩn sạc của châu Âu.

Đặc biệt, giải pháp trạm sạc của VinFast còn tuyệt đối an toàn khi đáp ứng tiêu chuẩn ISO-15118 và sử dụng các chuẩn sạc của châu Âu như CCS2 với cổng DC và Type 2 với cổng AC. “Đây là một trong những lý do lớn nhất để chúng tôi đồng ý hợp tác và cũng là cơ sở để nhận được sự đồng tình của cư dân. Sinh lời nhưng không an toàn thì chúng tôi không bao giờ nhận lời”, chị Yến khẳng định.

Với hệ thống sạc xe điện mới được VinFast lắp đặt, cư dân khu nhà chị Yến, anh Khiêm trong tương lai sẽ cảm nhận rõ sự tiện dụng và tiết kiệm mà ô tô điện mang lại, khi mỗi tối về nhà chỉ cần cắm sạc rồi... đi ngủ, sáng hôm sau sẽ có chiếc xe đầy pin để vi vu khắp nơi mà không phải lo đến việc hết xăng như khi dùng ô tô truyền thống. Khi sạc đầy, một chiếc ô tô điện VF e34 của VinFast có thể chạy được quãng đường khoảng 285 km, quá đủ cho nhu cầu di chuyển thông thường. Nếu đi xa, hệ thống trạm sạc được bố trí khắp 63 tỉnh thành của VinFast cũng đã sẵn sàng phục vụ. Giao thông xanh đã không còn là chuyện xa vời mà sắp trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam.

* Vào lúc 10h ngày 15/10/2021, VinFast tổ chức sự kiện trực tuyến Ra mắt Ô tô điện VF e34.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/events/888450268470758?ref=newsfeed