Tổng giám đốc Ngân hàng DBS, chi nhánh TP.HCM: “Việt Nam tăng trưởng số và xanh giữa bất ổn toàn cầu”

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Tuấn Sơn
16/10/2025, 08:00
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đương đầu với ngày càng nhiều biến động - từ phân mảnh thương mại, áp lực lạm phát cho tới biến động địa chính trị - Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm thực tiễn, hướng ngoại và tập trung phát triển dài hạn.
Lập trường này đã được nhấn mạnh trong hai sự kiện quan trọng gần đây. Ngày 28 tháng 6 tại Hội nghị quốc gia về phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính tái khẳng định cam kết của Việt Nam về tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời nhấn mạnh sự cởi mở của Việt Nam trong hợp tác quốc tế. Ngày 2 tháng 7, sau các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp trần thuế 20% với hàng hóa Việt Nam và 40% đối với hàng hóa trung chuyển, thấp hơn mức đã được báo hiệu trước đó.
Tất cả những điều này đều nằm trong lộ trình phát triển lâu dài của đất nước kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi Mới vào năm 1986, nền kinh tế Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc với GDP bình quân đầu người tăng gấp sáu lần. Sự chuyển đổi này được thúc đẩy bởi việc hoạch định chính sách bám sát thực tiễn , tăng cường hợp tác toàn cầu và quyết tâm của toàn dân.
Vị trí trung tâm Đông Nam Á từ lâu đã là một lợi thế chiến lược của Việt Nam, cho phép tiếp cận các tuyến vận tải đường biển chính và quan hệ chặt chẽ với Bắc Á và ASEAN. Những kết nối này còn được củng cố hơn nữa khi Việt Nam tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đồng thời mở rộng quan hệ thương mại với Nhật Bản, Hàn Quốc và khu vực Mỹ La tinh.
Trong nước, Việt Nam đã đặt nền móng cho tăng trưởng bền vững. Tầng lớp trung lưu mở rộng nhanh chóng, dự kiến sẽ chiếm 26% dân số vào năm 2026, hứa hẹn thúc đẩy nhu cầu đối với các loại hàng hóa và dịch vụ cao cấp hơn. Trong khi đó, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì ở mức ổn định đạt 38,2 tỷ USD trong năm 2024, hai phần ba trong số đó đổ vào lĩnh vực sản xuất.
Các tập đoàn đa quốc gia như điện tử và bán dẫn tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam, đơn cử như Samsung hiện sản xuất tới 60% tổng lượng điện thoại di động tại Việt Nam và xuất khẩu lượng thiết bị trị giá 54 tỷ USD trong giai đoạn 2023–2024, điều này phản ánh niềm tin không chỉ vào năng lực cạnh tranh của Việt Nam mà còn vào độ tin cậy của cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động
Trong tương lai, có hai động lực phát triển dài hạn đang hiện lên ngày càng rõ ràng: Chuyển đổi số và phát triển bền vững.
Thứ nhất, Chính phủ đặt tham vọng lớn cho chuyển đổi số, hướng tới việc kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030. Các cơ quan chức năng đang thúc đẩy kết nối toàn diện, nâng cao trình độ kỹ thuật số và hỗ trợ đổi mới sáng tạo trên mọi lĩnh vực của xã hội, từ thương mại điện tử, fintech đến số hóa doanh nghiệp.
Việc AIA Việt Nam đã số hóa toàn diện quy trình chi trả bảo hiểm là một ví dụ điển hình, với sự hỗ trợ từ ngân hàng DBS Singapore thông qua các giao diện API độc quyền, giúp loại bỏ thủ tục giấy tờ, đơn giản hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.
Thứ hai, phát triển bền vững đang ngày càng được ưu tiên. Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và đã vươn lên thành thị trường năng lượng tái tạo lớn nhất Đông Nam Á. Điện gió, điện mặt trời đang mở rộng trên toàn quốc, mở ra nhiều cơ hội mới trong nông nghiệp, quản lý nguồn nước và hạ tầng xanh.
Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, việc tiếp cận tài chính bền vững là yếu tố then chốt. DBS là đối tác tài chính xanh chủ chốt của SP Group và Sembcorp Industries tại Việt Nam, cung cấp các khoản vay xanh hợp vốn với tổng giá trị 120 triệu USD cho các liên doanh và công ty con, củng cố con đường hướng tới nền kinh tế carbon thấp của Việt Nam.
Đồng thời, chúng tôi giúp thiết kế trái phiếu liên kết phát triển bền vững cho JAPFA, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trong khu vực, gắn điều khoản tài chính với các chỉ tiêu hiệu quả môi trường. Những sáng kiến này phản ánh xu hướng tài chính mới, thúc đẩy trách nhiệm và tư duy dài hạn trong phát triển bền vững.
Việt Nam ngày càng chú trọng hội nhập khu vực nhằm hướng đến tăng trưởng bền vững, đem lại cơ hội mới cho các doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường và giảm thiểu rủi ro. Ngân hàng DBS với nền tảng vững chắc và mật độ phủ sóng rộng rãi tại châu Á, chúng tôi có lợi thế hỗ trợ và đồng hành trong quá trình hội nhập này.
Trong bối cảnh hiện nay, tăng trưởng không chỉ là mở rộng quy mô, mà còn là sự linh hoạt và định hướng rõ ràng trong quan hệ đối tác chiến lược. Ngân hàng DBS với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bền vững, chuyển đổi số và kinh doanh xuyên biên giới, chúng tôi luôn đồng hành và trở thành đối tác chiến lược cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp khách hàng nắm bắt cơ hội - từ mở rộng kinh doanh xuyên biên giới, tài trợ chuyển đổi số đến hỗ trợ phát triển bền vững.
Ngân hàng DBS Chúng tôi nhận thấy tương lai có thể đầy thách thức, nhưng với nền tảng đúng đắn và đối tác phù hợp, Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những câu chuyện phát triển đầy hứa hẹn của Đông Nam Á.
