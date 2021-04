Toyota Vios 2021 khuyến mãi trong tháng 5 và cuộc đua ngôi vương

Trước những thay đổi chóng mặt về thị hiếu tiêu dùng ô tô, Toyota Vios đã rũ bỏ hình ảnh về một mẫu xe bảo thủ về thiết kế và trang bị công nghệ để khoác lên mình một tấm áo mới hợp thời hơn. Đồng thời, với khuyến mãi 1 năm bảo hiểm vật chất chính hãng Toyota, Vios hứa hẹn trở lại ngôi vương trên thị trường xe Việt.

Toyota Vios chính thức gia nhập thị trường ô tô Việt Nam vào năm 2003. Kể từ thời điểm ấy cho đến trước khi bước sang năm 2021, Vios luôn là “vua doanh số” không chỉ trong phân khúc sedan cỡ B mà trên toàn thị trường. Song, có lẽ đó cũng là một trong những lý do để Vios ít nhiều rơi vào tâm lý bảo thủ. Để rồi, khi các đối thủ tăng tốc, Vios đã có thời điểm bị tụt lại phía sau. Và cũng chính vì thế, một cuộc cách tân đã được thực hiện.

Toyota Vios 2021 không hoàn toàn lột xác so với các phiên bản tiền nhiệm. Thế nhưng, những thay đổi và nâng cấp của mẫu sedan cỡ B vẫn đủ để người tiêu dùng dễ dàng ra quyết định lựa chọn.



Trước hết là về ngoại hình. Tấm áo có phần chân phương bấy lâu nay được cởi bỏ để Vios 2021 khoác lên mình bộ cánh mới thời trang hơn. Cụm đèn LED tích hợp dải chiếu sáng ban ngày trang bị trên phiên bản G và GR-S là một điểm nhấn quan trọng về giao diện. Chi tiết này rất đáng chú ý khi Toyota Vios đang chuyển trọng tâm sang nhóm gia đình trẻ thay vì nhóm khách hàng chạy dịch vụ vận chuyển.

Để so sánh thì đây cũng đồng thời là một ưu điểm của Vios 2021 khi xếp cạnh đối thủ Hyundai Accent. Mẫu xe Hàn Quốc vẫn chỉ sử dụng đèn pha halogen dạng thấu kính. Trong khi đó, “đồng hương” Honda City cũng trang bị đèn LED song chỉ có ở phiên bản thể thao cao cấp nhất là RS.

Ngoại thất của Toyota Vios 2021 cũng được tinh chỉnh ở một loạt chi tiết.

Những đường gân nổi nhiều hơn trên khắp thân xe, lưới tản nhiệt hình thang ngược kiểu mới mở rộng trong khi cụm đèn hậu mượt mà tương tự trên một số dòng xe sedan cao cấp hơn. Đó là những chi tiết tạo nên hình ảnh của một Vios trẻ trung, thể thao và thời trang.

Trang bị an toàn và hỗ trợ người lái cũng là một bước tiến mạnh mẽ của Toyota Vios 2021.

Ở các phiên bản mới ra mắt hồi tháng 2 năm nay, Toyota Vios đã được bổ sung đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), tính năng tự động khoá cửa theo tốc độ và đèn chờ dẫn đường.

Phiên bản Vios E CVT có hệ thống đèn pha tự động bật/tắt, cảm biến sau trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Trên hai phiên bản cao cấp G và GR-S còn có cảm biến góc trước và góc sau. Ngoại trừ phiên bản Vios E MT, các phiên bản còn lại đều trang bị camera lùi hỗ trợ người lái.

Cùng với Hyundai Accent, Toyota Vios 2021 cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống phanh đĩa trên cả 4 bánh. Trong khi đó, Honda City 2021 chỉ trang bị phanh đĩa cho bánh trước.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Toyota Vios 2021 bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), kiểm soát lực kéo (TRC) và cân bằng điện tử (VSC). Toyota Vios là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan cỡ B hiện nay sở hữu dây đai an toàn 3 điểm ở cả 3 vị trí ngồi hàng ghế sau. Xe đạt chứng chỉ an toàn 5 sao cao nhất của chương trình đánh giá xe ô tô mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Về hệ thống truyền động trên Vios 2021, hãng xe Nhật Bản đã tinh chỉnh một số chi tiết nhằm gia tăng cảm giác lái. Xe sử dụng động cơ xăng dung tích 1.5 lít kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc vô cấp CVT. Động cơ của Vios 2021 có công suất cực đại 107 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm.

Không dừng lại ở đó, mẫu sedan bán chạy của Toyota còn sở hữu một bước ngoặt lớn khi lần đầu tiên có phiên bản thể thao GR-S. Trong phân khúc sedan cỡ B hiện nay, chỉ có Toyota Vios 2021 và Honda City 2021 có phiên bản thể thao.

Khi bắt đầu chiến lược “trẻ hoá” khách hàng, chính Vios GR-S là phiên bản đáp ứng đầy đủ nhất những nhu cầu của khách hàng yêu thích cầm lái. Bởi vậy, hệ truyền động của phiên bản này cũng có nhiều điểm khác biệt. Cụ thể là xe có hai chế độ lái Eco và Sport, lẫy chuyển số tích hợp trên vô-lăng sẽ lãnh trách nhiệm điều khiển hộp số điện tử 10 cấp (phiên bản thể thao Honda City RS chỉ có 7 cấp). Đây là một điểm mới chưa từng có của Toyota Vios.



Một điểm đáng chú ý nữa là Toyota Vios 2021 có đến 4 phiên bản khác nhau, trong đó 2 phiên bản MT và E CVT có tuỳ chọn trang bị 3 túi khí hoặc 7 túi khí. Điều này giúp Vios trở thành mẫu xe đa dạng nhất về tuỳ chọn trong phân khúc nhằm đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của người tiêu dùng. Đó cũng là một điểm mạnh của Vios bên cạnh lợi thế về hệ thống dịch vụ trải dài trên 35 tỉnh thành khắp ba miền.

Tại thị trường ô tô Việt Nam, Toyota nói chung và Vios nói riêng vẫn luôn là một thế lực. Do đó, ngay sau khi được nâng cấp, với mức giá chỉ từ 478 triệu đồng, Toyota Vios đã bắt đầu quay trở lại cuộc đua tranh khốc liệt nhất thị trường ô tô Việt Nam.

Theo thống kê của Hiệp hội các Nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), đã có 1.971 chiếc Toyota Vios được bán ra thị trường trong tháng 3/2021, tăng đến hơn 255% so với với tháng liền trước. Cú bứt tốc khủng khiếp tháng 3 giúp Vios rút ngắn khoảng cách với Hyundai Accent chỉ còn 123 chiếc. Trước khi phiên bản mới 2021 ra mắt, Vios đã có quãng thời gian bị đối thủ đến từ Hàn Quốc bỏ khá xa về sản lượng bán hàng.

Rõ ràng, khi “quân vương” quyết định tân trang lại mình, cục diện cạnh tranh trên thị trường hoàn toàn có thể được sắp xếp lại.

Từ ngày 10/4 đến 16/5/2021, ngày hội Vios trưng bày giới thiệu các mẫu xe Toyota Vios phiên bản mới tại các Trung tâm thương mại lớn ở Hải Phòng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Đồng Nai, Tp.HCM và Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe tại Thái Nguyên, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, An Giang, Tây Ninh và Bình Dương.