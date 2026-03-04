Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh: Kiến nghị Trung ương bố trí bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng làm metro

Thanh Thủy

04/03/2026, 14:27

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Trung ương bố trí thêm khoảng 220.000 tỷ đồng cho các tuyến metro, khi nguồn lực hiện mới đáp ứng khoảng 40% tổng nhu cầu 345.000 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt ngày 3/3/2026, từ điểm cầu TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Xuân Cường cho biết Thành phố dự kiến dự kiến bố trí khoảng 345.000 tỷ đồng để tập trung triển khai 10 tuyến đường sắt đô thị, bao gồm các tuyến ưu tiên thực hiện trước và các tuyến chuyển tiếp hoàn thành trong giai đoạn 2030 - 2035. 

Tuy nhiên, khả năng cân đối hiện nay mới đạt khoảng 125.000 tỷ đồng, tương đương 40% tổng nhu cầu vốn. Trên cơ sở đó, TP. Hồ Chí Minh kiến nghị ngân sách Trung ương xem xét bổ sung khoảng 220.000 tỷ đồng nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện theo lộ trình đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết TP. Hồ Chí Minh đang tập trung công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch triển khai và nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để thúc đẩy đầu tư hệ thống đường sắt đô thị. Mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hoàn thành 6 tuyến metro có tính kết nối. Trong đó, trục liên thông giữa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xác định là hạng mục ưu tiên.

Về tiến độ cụ thể, giữa tháng 1 vừa qua, tuyến metro số 2 đoạn Tham Lương - Bến Thành đã được khởi công, bao gồm hạng mục liên quan đến kết nối sân bay Tân Sơn Nhất. Thành phố đang hoàn tất thủ tục để dự kiến trong tháng 4/2026 khởi công tiếp đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm, đồng thời đặt mục tiêu đến tháng 6/2026 triển khai tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Song song đó, TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Cục Đường sắt nghiên cứu và đề xuất khung tiêu chuẩn áp dụng riêng cho hệ thống đường sắt đô thị trên địa bàn, hướng tới từng bước hình thành ngành công nghiệp đường sắt trong nước.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh gửi Bộ Xây dựng, nhiều doanh nghiệp lớn đã đề xuất tham gia đầu tư các tuyến metro theo hình thức PPP hoặc đầu tư trực tiếp, như Vingroup, Becamex, Sovico, THACO và Masterise. Ngoài tuyến metro số 2 (Tham Lương - Thủ Thiêm) và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành, tuyến metro số 6 dự kiến khởi công năm 2026, thực hiện chức năng kết nối Tân Sơn Nhất với Long Thành.

Trong các đề xuất cụ thể, Vingroup đã khởi công tuyến Bến Thành - Cần Giờ. Becamex được giao nghiên cứu phương án đầu tư tuyến đường sắt quốc gia Bàu Bàng - Cái Mép. Sovico đề xuất đầu tư tuyến metro số 4 (Đông Thạnh - Khu công nghiệp Hiệp Phước). THACO đề xuất đầu tư tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm và tuyến Thủ Thiêm - Long Thành theo hợp đồng BT.

Masterise đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 3 đoạn Hiệp Bình Phước - An Hạ theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT. Đối với các tuyến metro Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên và Thủ Dầu Một - TP. Hồ Chí Minh, thành phố đang lựa chọn đơn vị tư vấn để lập dự án. Mục tiêu đặt ra là khởi công trong giai đoạn 2026-2028 và hoàn thành trước năm 2035.

Theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt đô thị toàn vùng TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài khoảng 1.012 km, trong đó TP. Hồ Chí Minh (cũ) dài 582 km, Bình Dương 305 km và Bà Rịa - Vũng Tàu 125 km. Thành phố cũng đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2040, tầm nhìn 2060, nhằm xác định lại hệ thống metro, depot, nhà ga, không gian TOD và không gian ngầm phù hợp với mô hình đô thị mở rộng.

7 mũi nhọn chiến lược: Động lực bứt phá của siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh

12:09, 25/02/2026

7 mũi nhọn chiến lược: Động lực bứt phá của siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh

Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

13:48, 24/02/2026

Cầu Phước Khánh nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai vượt mốc 95% khối lượng

Hạ tầng giao thông TP.Hồ Chí Minh: “Đòn bẩy” tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội

09:04, 13/02/2026

Hạ tầng giao thông TP.Hồ Chí Minh: “Đòn bẩy” tái cấu trúc tăng trưởng kinh tế xã hội

đầu tư dự án hạ tầng hệ thống đường sắt đô thị metro quy hoạch giao thông tuyến metro TP. Hồ Chí Minh

Bất cập trong pháp luật đầu tư xuyên biên giới: So sánh với Singapore và Trung Quốc

Bất cập trong pháp luật đầu tư xuyên biên giới: So sánh với Singapore và Trung Quốc

Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ngày càng phức tạp với các cấu trúc đa tầng, pháp luật đầu tư của Việt Nam vẫn bộc lộ những “khoảng trống” khi quản lý dựa trên “sở hữu hình thức” thay vì “kiểm soát thực chất”...

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm nay tăng 13,1% so cùng kỳ năm 2025; giải ngân vốn đầu tư công đạt 5,6% kế hoạch....

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông bị hủy do ảnh hưởng chiến sự tại Iran

Một số chuyến bay từ Hà Nội đi Trung Đông của các hãng hàng không nước ngoài đã bị hủy hoặc điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng từ tình hình xung đột quân sự tại khu vực này...

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Huế: Hơn 1.400 tỷ đồng đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây

Từ quý I/2026, dự án Khu công nghiệp, Khu phi thuế quan số 01 Chân Mây sẽ bắt đầu công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng sau khi được chấp thuận nhà đầu tư với tổng vốn trên 1.452 tỷ đồng.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công để hỗ trợ thanh khoản ngân hàng

Trước nguy cơ lặp lại các cú sốc thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng, nhiều chuyên gia cho rằng giải pháp không chỉ nằm ở công cụ điều tiết của Ngân hàng Nhà nước, mà còn ở việc khơi thông dòng tiền ngân sách thông qua đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

1

Blog chứng khoán: Ván mới?

Chứng khoán

2

Singapore đẩy nhanh kế hoạch trở thành trung tâm giao dịch vàng vật chất châu Á

Thế giới

3

Giải ngân đầu tư công đạt hơn 55 nghìn tỷ trong 2 tháng đầu năm

Đầu tư

4

Vì sao giá dầu khó vọt lên 100 USD/thùng?

Thế giới

5

Đêm nghệ thuật "Thi dĩ ngôn chí" tôn vinh thi ca triều Nguyễn

Giải trí

