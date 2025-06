Triệt phá nhóm tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng

Ngày 12/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” do băng nhóm tội phạm có tổ chức này thực hiện; đồng thời, chuyển hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) thụ lý, tiếp tục điều tra mở rộng.

“Người dân nên thận trọng, tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi sử dụng các dịch vụ thẻ ngân hàng, không khai báo thông tin trên các trang website không chính thống. Đồng thời, lưu ý người dân đi du lịch nước ngoài cần chú ý không để lộ lọt thông tin của mình trong quá trình giao dịch, tránh bị các nhân viên bán hàng lợi dụng sao chép, chụp thông tin trên thẻ tạo điều kiện cho các đối tượng trộm cắp thông tin thẻ Mastercard, thẻ Visa...”, cơ quan công an khuyến cáo.

Theo đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Công an phường Thanh Bình (quận Hải Châu, Đà Nẵng) triệt xóa nhóm tội phạm hacker hoạt động liên tỉnh, chuyên thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài. Nhóm hacker hoạt động có tổ chức do T.Đ.D (trú TP. Nha Trang, tỉn h Khánh Hòa) và N.Q.K (trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

Qua theo dõi từ đầu năm 2025, T.Đ.D câu kết với N.Q.K thuê 2 căn nhà (nguyên căn) trên địa bàn TP. Đà Nẵng, sau đó mua sắm nhiều thiết bị điện tử cấu hình cao, tuyển chọn, chỉ đạo 15 đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin để chỉ đạo hoạt động. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn như lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để tạo ra các công cụ phần mềm tự động thu thập thẻ thanh toán ngân hàng quốc tế của người nước ngoài nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể từ tháng 11/2024 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, sử dụng trái phép thông tin hơn 21.000 tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế của người nước ngoài (gồm thẻ VISA, thẻ Mastercard và thẻ Discover) để thanh toán hàng nghìn đơn hàng trên sàn thương mại điện tử Amazon qua đó chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Sau thời gian điều tra, xác minh, đầu tháng 6/2025, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an phường Thanh Bình tiến hành kiểm tra 2 căn nhà trên đường Quang Trung và đường Trưng Nữ Vương (Đà Nẵng) và phát hiện hàng chục đối tượng đang sử dụng các thiết bị điện tử để hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an tạm tạm giữ 15 điện thoại di động, 2 laptop, 16 CPU máy tính để bàn và 5 màn hình máy vi tính.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra hành vi thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng do nhóm người trên tổ chức thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Công ty Amazon và Công ty Visa nhằm khắc phục các lỗ hổng bảo mật.