Tử vong do tai nạn giao thông tăng, Mỹ kêu gọi cải tiến thiết kế xe SUV để tránh điểm mù

Thị phần xe SUV tại Mỹ tăng 52,5% trong khi xe sedan giảm 24,1%, theo báo cáo vào quý 4/2021 của Kelley Blue Book. Một điều được phản ánh khá rõ ràng là người dân Mỹ luôn đam mê loại xe tải lớn và xe SUV cỡ lớn. Không chỉ là nền văn hóa ô tô của Mỹ, mà niềm yêu thích đó còn liên quan đến một quan niệm khác. Đó là họ cho rằng xe càng lớn thì càng an toàn!

Tuy vậy, sự an toàn đó thể hiện như thế nào trên đường phố? Theo thông tin trên trang Hot Cars, nhiều người mua tin rằng một chiếc sedan không có khả năng chịu đựng một vụ va chạm nghiêm trọng như những chiếc SUV lớn hơn. Mặt khác, ô tô đã trang bị nhiều tính năng có thể giúp bảo vệ những người trong xe, nhưng ai sẽ bảo vệ người đi bộ?

Xe càng lớn thì trọng tâm của nó càng cao và do đó, nguy cơ lật xe khi chạy ở tốc độ thấp hơn, khi va chạm và khi rẽ góc cua lớn hơn. Dù các nhà sản xuất SUV đã tăng cường các tính năng an toàn cho các mẫu xe mới hơn, nhiều mẫu xe SUV năm 2020 chỉ nhận được điểm đánh giá 4 sao cho các bài kiểm tra khi di chuyển trong bảng xếp hạng an toàn 5 sao của NHTSA.

Đánh giá an toàn 4 sao không phải vì những chiếc SUV không bảo vệ lái xe và người ngồi trong xe, mà là vì nó gây nguy hiểm cho người đi bộ và người ở ngoài xe. Báo cáo về tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 của NHTSA cho thấy, tỷ lệ tử vong của người đi bộ và người đi xe đạp đang tăng lên, với mức tăng từ 16% năm 2011 lên 20% năm 2022. Theo IIHS, xe SUV và các loại xe thương mại cỡ lớn khác có nhiều khả năng là thủ phạm gây nguy hiểm cho người đi bộ cao hơn so với ô tô cỡ nhỏ. Nguyên nhân là khi các xe ô tô cỡ lớn cua góc, thiết kế của chúng có thể tạo ra các điểm mù, che khuất tầm nhìn của người lái xe đối với những người trên đường.

Giám đốc Nghiên cứu của IIHS (Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc) Jessica Cicchino nói thêm rằng doanh số bán xe SUV tăng lên có thể khiến tai nạn giao thông gia tăng. Các loại xe lớn hơn là nguyên nhân phổ biến gây thương tích nặng cho người đi bộ hoặc các đối tượng khác. IIHS kêu gọi các nhà sản xuất điều chỉnh thiết kế SUV để tránh điểm mù hoặc đổi mới công nghệ phát hiện người trên đường và cảnh báo cho người lái xe. Xe cũng cần trang bị các tính năng lái xe tự động như phanh khẩn cấp tự động và tránh va chạm, để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và người đi xe đạp. IIHS cho biết đã có tổng cộng khoảng 54.700 người đi bộ bị thương trong các vụ va chạm vào năm 2020.