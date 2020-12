Vàng giảm giá, USD tự do tăng mạnh

Giá vàng thế giới giảm nhẹ sau mấy phiên phục hồi liên tiếp, khiến giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/12) giảm theo. Giá USD trên thị trường tự do tăng mạnh, vượt giá USD tại một số ngân hàng thương mại ở chiều bán ra.

Lúc gần 11h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 54,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 55,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 54,6 triệu đồng/lượng và 55,25 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm sáng qua, giá vàng miếng hiện giảm 250.000 đồng/lượng. Tuy nhiên, so với sáng thứ Bảy tuần trước, giá vàng miếng hiện tăng khoảng 650.000 đồng/lượng.

Tuần này là một tuần biến động mạnh của giá vàng trong nước và thế giới. Dưới áp lực giảm từ thị trường vàng quốc tế, giá vàng miếng SJC bán ra có lúc trượt về 53,6 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong khoảng 4 tháng. Từ mức đáy này, nhờ giá vàng thế giới hồi nhanh, giá vàng miếng bán ra hiện đã lấy lại được khoảng 1,6 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng đã trở lại vùng 54 triệu đồng/lượng, từ chỗ rớt về gần 53 triệu đồng/lượng vào đầu tuần.

Sáng nay, Tập đoàn Phú Quý báo giá vàng nhẫn tròn trơn Phú Quý ở mức 53,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 53,95 triệu đồng/lượng (bán ra). Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 53,31 triệu đồng/lượng và 54,06 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 3,2 USD/oz, còn 1.839,1 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 51,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm từ xu hướng tăng điểm gần đây của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tâm lý ham thích rủi ro của nhà đầu tư gia tăng nhờ kỳ vọng vào việc vaccine Covid-19 sớm được tiêm chủng rộng rãi, bắt đầu tại một số quốc gia như Mỹ, Anh, Nga… Kỳ vọng này đã đưa ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu.

Nhưng mặt khác, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và những nỗ lực bơm tiền vào nền kinh tế nhằm vực dậy tăng trưởng tại nhiều quốc gia. Quốc hội Mỹ đang cố gắng để sớm thông qua một gói kích cầu trị giá 908 tỷ USD.

"Thị trường đang hy vọng GDP toàn cầu tăng trưởng mạnh hơn trong 2021, nhất là khi vaccine Covid-19 được tiêm chủng. Điều này sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho các tài sản có độ rủi ro cao hơn", hãng tin Reuters dẫn nhận định của nhà phân tích Xiao Fu thuộc Bank of China International.

"Ngược lại, tình trạng mất giá của USD, cộng thêm sự kết hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, cũng như rủi ro địa chính trị đang là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Như vậy, chúng ta đang chứng kiến hai lực lượng đối lập cùng lúc tác động lên giá vàng".

Năm nay, những gói kích cầu chưa từng có tiền lệ đã đưa giá vàng thế giới tăng 21%.

Tuần này, sau khi trượt về đáy của 5 tháng, giá vàng đã có 3 phiên phục hồi liên tiếp và tăng khoảng 3% cả tuần.

Trong khi đó, đồng USD có tuần giảm giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 11. Chỉ số Dollar Index chốt tuần ở mức 90,8 điểm, giảm khoảng 1,1% trong tuần.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.205 đồng (mua vào) và 23.235 đồng (bán ra), tăng 25 đồng so với sáng thứ Sáu. Mức giá bán ra này của USD tự do đang cao hơn so với mức giá bán ra USD 23.220 đồng theo niêm yết trên website của ngân hàng Vietcombank.