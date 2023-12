Vàng thế giới tăng giá mạnh sau số liệu GDP Mỹ, trong nước lên 76 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng khá mạnh do đồng USD tụt giá sau số liệu kinh tế Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3/2024. Giá vàng trong nước vừa mở cửa sáng nay (22/12) đã đạt mốc 76 triệu đồng/lượng.

Lúc đóng cửa phiên đêm qua tại New York, giá vàng giao tháng 12 tại thị trường New York tăng 10 USD/oz, tương đương tăng gần 0,5%, chốt ở mức 2.044,5 USD/oz. Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 4 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức gần 2.050 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Mức giá mới nhất này tương đương khoảng 60,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Đà tăng của giá vàng thế giới đưa giá vàng miếng trong nước sáng nay lập kỷ lục mọi thời đại mới, vượt qua mốc 76 triệu đồng/lượng.

Lúc gần 9h sáng, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 74,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76 triệu đồng/lượng (bán ra). So với sáng qua, giá vàng miếng tại doanh nghiệp này hiện tăng 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 62,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 63,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 75,2 triệu đồng/lượng và 76,2 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 15,5-15,7 triệu đồng/lượng, còn giá vàng nhẫn cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Đồng USD giảm giá là động lực chính đưa giá vàng thế giới tăng trong phiên đêm qua và sáng nay. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác đóng cửa phiên ngày thứ Năm ở ngưỡng 101,8 điểm, từ mức 102,2 điểm của phiên trước đó.

Bạc xanh mất giá sau khi số liệu thống kê điều chỉnh từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước này đạt mức tăng cả năm 4,9% trong quý 3 vừa qua, giảm so với mức tăng 5,2% đưa ra trong lần công bố trước đó. Ngoài ra, số liệu hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ.

Tình trạng yếu đi trong các số liệu kinh tế củng cố khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất, từ đó gây áp lực mất giá lên đồng USD và hỗ trợ giá vàng - tài sản được định giá bằng USD. Vàng còn được hỗ trợ bởi xu hướng giảm gần đây của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, với lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm về dưới mốc 3,9%, thấp nhất 5 tháng.

“Số liệu GDP yếu hơn kỳ vọng và giá vàng được hỗ trợ. Thị trường đang đặt niềm tin vào sự xoay trục của Fed”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

1 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 2,6%. Đơn vị: USD/oz.

Sau báo cáo GDP điều chỉnh, thị trường có thời điểm đặt cược khả năng 83% Fed giảm lãi suất vào tháng 3, từ mức 79% trước khi dữ liệu được công bố - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME.

Giới đầu tư đang chờ Bộ Thương mại Mỹ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát của Fed ưa chuộng - để căn chỉnh kỳ vọng về chính sách của Fed. Theo dự kiến, chỉ số này sẽ được công bố vào ngày thứ Sáu.

Thị trường đang dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 6 lần với tổng mức giảm 1,5 điểm phần trăm trong năm 2024, trong khi Fed dự báo chỉ giảm 3 lần với 0,75 điểm phần trăm. Gần đây, một số giới chức Fed đã có những phát biểu nhằm đẩy lùi kỳ vọng của thị trường cho rằng Fed sẽ giảm lãi suất sớm và nhiều.

“Giá vàng sẽ tiếp tục duy trì trên mốc 2.000 USD/oz và những kỳ vọng về lạm phát giảm sẽ tiếp tục khiến giá vàng giằng co trong xu hướng đi lên”, giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của High Ridge Futures, ông David Meger, phát biểu.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 24.130 đồng (mua vào) và 24.500 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.