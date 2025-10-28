[Video]: Công an thành phố Huế chạy đua với lũ, đưa người dân thoát vùng nguy hiểm

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực, lực lượng Công an thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã ban hành mệnh lệnh khẩn, yêu cầu: “Tập trung 100% lực lượng, tuyệt đối không để dân đói, dân rét; bảo đảm an toàn cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo phòng chống mưa, lũ

Ngay sau chỉ đạo, toàn bộ lực lượng công an các đơn vị, địa phương – đặc biệt là công an các xã, phường đã bước vào trạng thái “trực ban – trực chiến”. Những khu vực xung yếu như phường Phú Xuân, khu vực Hương Trà, tuyến quốc lộ 49B và các vùng thấp trũng được tăng cường quân số, bám sát địa bàn, rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Khi mưa lũ bao trùm, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế đang khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Không chỉ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn trở thành những “phóng viên hiện trường”, chủ động ghi nhận hình ảnh, thông tin về diễn biến mưa lũ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, mọi tình huống phát sinh được cập nhật nhanh chóng, giúp lãnh đạo Công an thành phố kịp thời điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân.

Trong hoàn cảnh nước lũ lên nhanh, Công an phường Kim Long nỗ lực đưa trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm

Các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần… được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần, cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn người dân sơ tán, đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước nhiều giờ để di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.

Hỗ trợ vận chuyển người bệnh đến nơi sơ tán an toàn

Tại nhiều địa bàn, cán bộ công an phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để ai ở lại trên lồng bè, chòi canh thủy sản hoặc di chuyển qua khu vực nước chảy xiết.

Hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên nơi cao

Dù mưa lạnh, các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn “không để ai bị bỏ lại phía sau.”





Lực lượng công an thành phố Huế chủ động xuống địa bàn giúp dân di chuyển khỏi khu vực ngập sâu

Từng chuyến xuồng công an liên tục tiếp cận khu vực bị cô lập