[Video]: Công an thành phố Huế chạy đua với lũ, đưa người dân thoát vùng nguy hiểm

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 28/10/2025
Nguyễn Thuấn
28/10/2025, 09:54
Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực, lực lượng Công an thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã ban hành mệnh lệnh khẩn, yêu cầu: “Tập trung 100% lực lượng, tuyệt đối không để dân đói, dân rét; bảo đảm an toàn cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.
Ngay sau chỉ đạo, toàn bộ lực lượng công an các đơn vị, địa phương – đặc biệt là công an các xã, phường đã bước vào trạng thái “trực ban – trực chiến”. Những khu vực xung yếu như phường Phú Xuân, khu vực Hương Trà, tuyến quốc lộ 49B và các vùng thấp trũng được tăng cường quân số, bám sát địa bàn, rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.
Không chỉ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn trở thành những “phóng viên hiện trường”, chủ động ghi nhận hình ảnh, thông tin về diễn biến mưa lũ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, mọi tình huống phát sinh được cập nhật nhanh chóng, giúp lãnh đạo Công an thành phố kịp thời điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân.
Các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần… được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần, cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn người dân sơ tán, đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Tại nhiều địa bàn, cán bộ công an phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để ai ở lại trên lồng bè, chòi canh thủy sản hoặc di chuyển qua khu vực nước chảy xiết.
Chiều ngày 27/10, sau khi nhận được thông tin về hai tàu hàng gặp sự cố trên vùng biển xã Ninh Châu và xã Cam Hồng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã kịp thời triển khai lực lượng phối hợp ứng cứu.
Trước đợt mưa lũ đặc biệt lớn đang hoành hành tại khu vực Trung Bộ, với lượng mưa có nơi lên tới 700mm chỉ trong 9 giờ, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp, nhấn mạnh việc rà soát, sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ và sạt lở đất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản.
Chiều 27/10, lực lượng Công an phường Phong Điền (thành phố Huế) đã phối hợp với các lực lượng chức năng giải cứu thành công 6 người dân đi phát rừng bị mắc kẹt tại khu vực Khe Cát, trên tuyến Tỉnh lộ 71 dẫn vào thủy điện Rào Trăng, trong điều kiện nước lũ dâng cao, dòng chảy xiết...
Một số ý kiến đại biểu kiến đề nghị nghiên cứu, bỏ hẳn quy định về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, nội dung này chỉ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu và phục vụ việc tra cứu, sử dụng của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền…
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: