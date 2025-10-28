Thứ Ba, 28/10/2025

[Video]: Công an thành phố Huế chạy đua với lũ, đưa người dân thoát vùng nguy hiểm

Nguyễn Thuấn

28/10/2025, 09:54

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, gây ngập sâu và sạt lở tại nhiều khu vực, lực lượng Công an thành phố Huế đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, với quyết tâm cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế nỗ lực đưa người già ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn
Công an phường Phú Xuân, thành phố Huế nỗ lực đưa người già ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế đã ban hành mệnh lệnh khẩn, yêu cầu: “Tập trung 100% lực lượng, tuyệt đối không để dân đói, dân rét; bảo đảm an toàn cho Nhân dân và lực lượng làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo phòng chống mưa, lũ
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố Huế (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo phòng chống mưa, lũ

Ngay sau chỉ đạo, toàn bộ lực lượng công an các đơn vị, địa phương – đặc biệt là công an các xã, phường đã bước vào trạng thái “trực ban – trực chiến”. Những khu vực xung yếu như phường Phú Xuân, khu vực Hương Trà, tuyến quốc lộ 49B và các vùng thấp trũng được tăng cường quân số, bám sát địa bàn, rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất.

Khi mưa lũ bao trùm, các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế đang khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm

Không chỉ làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ còn trở thành những “phóng viên hiện trường”, chủ động ghi nhận hình ảnh, thông tin về diễn biến mưa lũ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Nhờ đó, mọi tình huống phát sinh được cập nhật nhanh chóng, giúp lãnh đạo Công an thành phố kịp thời điều phối lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân.

Trong hoàn cảnh nước lũ lên nhanh, Công an phường Kim Long nỗ lực đưa trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm
Trong hoàn cảnh nước lũ lên nhanh, Công an phường Kim Long nỗ lực đưa trẻ em ra khỏi khu vực nguy hiểm

Các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Hậu cần… được giao nhiệm vụ bảo đảm công tác hậu cần, cứu hộ cứu nạn, hướng dẫn người dân sơ tán, đồng thời hỗ trợ khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước nhiều giờ để di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ ngâm mình trong nước nhiều giờ để di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập sâu.
Hỗ trợ vận chuyển người bệnh đến nơi sơ tán an toàn
Hỗ trợ vận chuyển người bệnh đến nơi sơ tán an toàn

Tại nhiều địa bàn, cán bộ công an phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, vận động người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để ai ở lại trên lồng bè, chòi canh thủy sản hoặc di chuyển qua khu vực nước chảy xiết.

Hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên nơi cao
Hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc lên nơi cao
Dù mưa lạnh, các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn “không để ai bị bỏ lại phía sau.”
Dù mưa lạnh, các chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ vẫn kiên trì bám trụ địa bàn “không để ai bị bỏ lại phía sau.”
<br>

Lực lượng công an thành phố Huế chủ động xuống địa bàn giúp dân di chuyển khỏi khu vực ngập sâu
Lực lượng công an thành phố Huế chủ động xuống địa bàn giúp dân di chuyển khỏi khu vực ngập sâu
Từng chuyến xuồng công an liên tục tiếp cận khu vực bị cô lập
Từng chuyến xuồng công an liên tục tiếp cận khu vực bị cô lập
Các lực lượng khẩn trương triển khai nhiệm vụ ứng cứu, bảo đảm an toàn cho nhân dân
Các lực lượng khẩn trương triển khai nhiệm vụ ứng cứu, bảo đảm an toàn cho nhân dân

[Video]: Lũ dâng cuồn cuộn trên sông Hương, trung tâm Huế ngập nặng

19:19, 27/10/2025

[Video]: Lũ dâng cuồn cuộn trên sông Hương, trung tâm Huế ngập nặng

[Video]: Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

14:26, 27/10/2025

[Video]: Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

an toàn Công an Huế cứu hộ Mưa lũ nhân dân trực chiến ứng phó

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Thế giới

15 quốc gia có nợ công cao nhất thế giới, Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

eMagazine

Nông nghiệp tái sinh: Sáng kiến nông nghiệp bền vững

